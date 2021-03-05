В Туле задержали «мусорного» взяточника

За крупную сумму денег мужчина пытался получить разрешение на утилизацию отходов, привезенных из другого региона.

В ходе планомерной работы по пресечению коррупции следователями регионального СУ СК России и сотрудниками УФСБ по Тульской области выявлен факт крупного взяточничества.

В отношении 51-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки в крупном размере». По данным следствия, он пытался за вознаграждение получить разрешение на ввоз на тульские полигоны ТБО мусора из соседнего региона.

Фигурант уголовного дела задержан, проводятся следственные действия, устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.