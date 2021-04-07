Паводок отступает: в селе Федоровка открыли мост для движения

Фото пресс-службы администрации Тулы.

6 апреля в селе Федоровка открыли движение по низководному мосту. Напомним, он был закрыт с 3 апреля после того, как к нему близко подошла вода с Упы.

В администрации Тулы напомнили, что ситуацию с паводком мониторит оперативная группа Центра гражданской защиты и спасательных работ.