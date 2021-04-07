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Паводок отступает: в селе Федоровка открыли мост для движения
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Паводок отступает: в селе Федоровка открыли мост для движения

В Упе снизился уровень воды.

6 апреля в селе Федоровка открыли движение по низководному мосту. Напомним, он был закрыт с 3 апреля после того, как к нему близко подошла вода с Упы.

В администрации Тулы напомнили, что ситуацию с паводком мониторит оперативная группа Центра гражданской защиты и спасательных работ.

Сюжет: Паводок-2021
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:42 +2
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