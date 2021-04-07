Фото пресс-службы администрации Тулы.
Паводок отступает: в селе Федоровка открыли мост для движения
В Упе снизился уровень воды.
6 апреля в селе Федоровка открыли движение по низководному мосту. Напомним, он был закрыт с 3 апреля после того, как к нему близко подошла вода с Упы.
В администрации Тулы напомнили, что ситуацию с паводком мониторит оперативная группа Центра гражданской защиты и спасательных работ.
вчера, в 11:36, 16 1277 6
5 апреля, в 19:42, 12 1882 4
5 апреля, в 17:20, 52 3421 6
4 апреля, в 17:12, 98 19156 11
Другие статьи по темам
Место