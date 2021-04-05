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Из-за паводка в Тульской области от «большой земли» отрезано более 800 домов
Фото из архива Myslo.

Из-за паводка в Тульской области от «большой земли» отрезано более 800 домов

В региональном ГУ МЧС России рассказали о подтопленных дорогах и территориях.

На низководном мосту возле д. Орлово Щекинского района уровень воды в Упе снизился ниже дорожного полотна, ведутся работы по возобновлению транспортного сообщения. Кроме того, вода ушла с земельных участков в селе Дедилово Киреевского района.

На территории Тульской области подтоплено шесть низководных мостов. В каждом населенном пункте, отрезанном от «большой земли», дежурят пожарные расчёты.

Белевский район. Село Николо-Гастунь, мост через р. Ока. Движение транспорта по мосту прекращено. Нарушено прямое транспортное сообщение с 4 населенными пунктами, в которых 30 домов с общей численностью населения 61 человек. Организована лодочная переправа, имеется объезд.

Одоевский район. Село Болотское, мост через р. Упа. Движение транспорта по мосту прекращено. Нарушено прямое транспортное сообщение с одним населенным пунктом (13 домов, 22 человека). Также имеется объезд, на месте выставлен пожарный расчёт.

Суворовский район. Город Чекалин, мост через р. Ока. Движение транспорта по мосту прекращено. Нарушено прямое транспортное сообщение с городом (506 домов, 975 человек). Есть лодочная переправа и объезд.

Суворовский район. Мост через р. Упа в районе с. Мишнево. Движение транспорта по мосту прекращено. Нарушено прямое транспортное сообщение с пятью населенными пунктами (162 дома, 129 человек). Существует объездной путь и лодочная переправа.

Куркинский район. Подтоплен мост через р. Дон в районе д. Орловка. Движение транспорта по мосту прекращено. Нарушено прямое транспортное сообщение с семью населенными пунктами (109 домов, 52 человека). Имеется объезд.

Кимовский район. Подтоплен мост через р. Сухая Табола в районе населенного пункта Устье. Движение транспорта по мосту прекращено. Нарушено прямое транспортное сообщение с населенным пунктом Прилипки (15 домов, 15 человек). Организованы переправа и объездной путь.

Обстановка находится под контролем правительства Тульской области и регионального ГУ МЧС России.

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