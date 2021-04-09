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Паводок отступает: транспортное сообщение по мостам в Одоевском и Суворовском районах восстановлено
Фото ГУ МЧС России по Тульской области

Паводок отступает: транспортное сообщение по мостам в Одоевском и Суворовском районах восстановлено

По состоянию на 9 апреля уровень воды в реках снизился ниже полотна низководных мостов.

9 апреля 2021 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила информация о том, что на низководных мостах населенного пункта Болотское Одоевского района, Мишнево и Чекалин Суворовского района уровень воды в реках снизился ниже полотна.

Сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов совместно с представителями администраций МО приступили к расчистке мостов после прохождения паводковый вод на реках.

Для ликвидации последствий паводковой обстановки от МЧС России привлекалось 6 человека и 3 единица техники.

На контроле остается подтопление двух низководных мостов на территории Тульской области:

  • населенный пункт Орловка Куркинского района, мост через р. Дон;
  • населенный пункт Устье Кимовского района, мост через р. Сухая Табола.

 

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Паводок отступает: транспортное сообщение по мостам в Одоевском и Суворовском районах восстановлено, Фото: 1
Паводок отступает: транспортное сообщение по мостам в Одоевском и Суворовском районах восстановлено, Фото: 2
Паводок отступает: транспортное сообщение по мостам в Одоевском и Суворовском районах восстановлено, Фото: 3
Паводок отступает: транспортное сообщение по мостам в Одоевском и Суворовском районах восстановлено, Фото: 4
Паводок отступает: транспортное сообщение по мостам в Одоевском и Суворовском районах восстановлено, Фото: 5
Паводок отступает: транспортное сообщение по мостам в Одоевском и Суворовском районах восстановлено, Фото: 6
Паводок отступает: транспортное сообщение по мостам в Одоевском и Суворовском районах восстановлено, Фото: 7
Паводок отступает: транспортное сообщение по мостам в Одоевском и Суворовском районах восстановлено, Фото: 8
Паводок отступает: транспортное сообщение по мостам в Одоевском и Суворовском районах восстановлено, Фото: 9
Паводок отступает: транспортное сообщение по мостам в Одоевском и Суворовском районах восстановлено, Фото: 10
Паводок отступает: транспортное сообщение по мостам в Одоевском и Суворовском районах восстановлено, Фото: 11
Паводок отступает: транспортное сообщение по мостам в Одоевском и Суворовском районах восстановлено, Фото: 12
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