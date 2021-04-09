Паводок отступает: транспортное сообщение по мостам в Одоевском и Суворовском районах восстановлено

Фото ГУ МЧС России по Тульской области

По состоянию на 9 апреля уровень воды в реках снизился ниже полотна низководных мостов.

9 апреля 2021 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила информация о том, что на низководных мостах населенного пункта Болотское Одоевского района, Мишнево и Чекалин Суворовского района уровень воды в реках снизился ниже полотна.

Сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов совместно с представителями администраций МО приступили к расчистке мостов после прохождения паводковый вод на реках.

Для ликвидации последствий паводковой обстановки от МЧС России привлекалось 6 человека и 3 единица техники.

На контроле остается подтопление двух низководных мостов на территории Тульской области: