Фото ГУ МЧС России по Тульской области
Паводок отступает: транспортное сообщение по мостам в Одоевском и Суворовском районах восстановлено
По состоянию на 9 апреля уровень воды в реках снизился ниже полотна низководных мостов.
9 апреля 2021 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила информация о том, что на низководных мостах населенного пункта Болотское Одоевского района, Мишнево и Чекалин Суворовского района уровень воды в реках снизился ниже полотна.
Сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов совместно с представителями администраций МО приступили к расчистке мостов после прохождения паводковый вод на реках.
Для ликвидации последствий паводковой обстановки от МЧС России привлекалось 6 человека и 3 единица техники.
На контроле остается подтопление двух низководных мостов на территории Тульской области:
- населенный пункт Орловка Куркинского района, мост через р. Дон;
- населенный пункт Устье Кимовского района, мост через р. Сухая Табола.
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