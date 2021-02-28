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Танцоры тульского коллектива «Искорка» завоевали путевку на чемпионат мира в Испании

Танцоры тульского коллектива «Искорка» завоевали путевку на чемпионат мира в Испании

Россию представят юные тулячки – 13-летняя Ксения Козлова и 8-летняя Полина Будкина.

Тульский коллектив «Искорка» принял участие в международном конкурсе-фестивале хореографического искусства «PROдвижение» и Кубке России Official Ranking Competition. Соревнования проходили в Орле.

По итогам Кубка юные тулячки 13-летняя Ксения Козлова и 8-летняя Полина Будкина завоевали путевки на чемпионат мира в Испании.

Руководитель коллектива Андрей Ивлев рассказал Myslo, что Ксения занимается танцами с 9 лет, а Полина только недавно пришла в «Искорку», но уже многого добилась.

Андрей Ивлев

- Были в шоке, когда нам дали первое место! Вообще начали готовиться к турниру еще с июля. Подавали заявку на кастинг «Минуты славы» в Москве, успешно прошли предкастинг. Но нам так и не сказали, взяли нас или нет. Самое главное, мы там побывали и увидели, как всё происходит изнутри. Участвовали также в проекте Project818 и достойно себя показали.

 

На Кубке России Полина Будкина в соло номинации заняла первое место, Ксения Козлова — восьмое.

Кроме того, коллектив успешно выступил и в фестивале «PROдвижение». В номинации «Contemporary соло юниоры Pro (профессионалы)» Ксения Козлова взяла Гран-при, Полина Будкина заняла первое место в дисциплине «Contemporary соло мини beginners (начинающие)», Анастасия Безменова стала лауреатом второй степени в современном эстрадном танце «Соло юниоры basic (базовый средний уровень)».

Также в номинации «Modern/дуэт пара взрослые (Профессионалы)» выступили Андрей Ивлев и Ксения Козлова.

Напомним, что в Испанию также поедет команда Eleven Crew тульской школы танцев Look at me.

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