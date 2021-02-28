«Не надо убирать, лучше отремонтируйте»: туляки обсуждают инициативу упразднить подземный переход на ул. Каминского
Некоторые горожане уверены, что создание наземного перехода приведет к огромной пробке на проспекте Ленина.
Одной из самых обсуждаемых тем недели на Myslo стала новость про сбор подписей за упразднение подземного перехода на ул. Каминского. Напомним, с такой инициативой выступили активисты организации «Городские проекты».
Мы собрали самые интересные комментарии наших читателей.
- Целиком и полностью за! И засыпать следует не только переход на Каминского, но и на Станиславского. Всё равно недалеко стоящие светофоры создают разрыв в потоке машин. Почему бы в этот разрыв не включить зелёную фазу для пешеходов? Этот разрыв только провоцирует на нарушение. Потому что спускаться и подниматься очень неудобно. В том числе и с детской коляской. И уж тем более с сумками, или вообще инвалидам, или тем, у кого просто нога болит, — пишет Makl.
- На проспекте чуть повыше и чуть пониже остановки «Ул. Каминского» есть надземные пешеходные переходы (НПП). Если и на Каминского забабахать такой переход, скорость движения, которая там в часы пик и так улиточная, замедлится в разы. Но если уж очень нужно именно в этом месте сделать НПП, почему нельзя оставить дублер — подземный (только отремонтировав его наконец по-нормальному)? Или бюджет не потянет содержать и то, и то? — спрашивает Людмила Берникова.
- Закончится это так: переход закроют, чтобы не ремонтировать его постоянно, а наземный не сделают, скажут: «Идите до перехода на Советской (или Пушкинской), здесь недалеко», — предположила zmeika.
- Всех несогласных приглашаю на испытание. Будем в этот переход спускаться с велосипедом, потом с детской коляской, потом сидя в инвалидном кресле. Почувствуете на себе все прелести такой жизни, — написал пользователь theatombig.
- Оно и правильно. Подземный был актуален, когда базар был на Каминского-Пирогова, — считает Kaktylskii.
- Этот переход существует очень давно, надо просто его отремонтировать. Зачем в этом месте делать НПП непонятно, «баранов» которые перебегают проспект и так много, без перехода или с переходом не в этом суть, — говорит mariredfox51.
- Вместо того, что бы новые строить, они предлагают существующие замуровать. А колясочников и я раз в год вижу, и то с сопровождающим. Инвалид как раз предпочтёт пусть и не спеша, но зато спокойно и безопасно через переход пройти, там ему точно никакой лихач на авто не встретится. Заботливые эти фантазёры, как не знаю кто. Инвалидов, может, у нас и хватает, да они, бедные, как и лет сорок назад в своих квартирах замурованы, несмотря на пандусы на каждом углу, — написал Бывший Олег Жилкин.
- В Москве полно подземных переходов, а в Туле и так их не много, ещё хотят убрать, лучше отремонтировать подземный переход, сделать немного побольше, и современнее, — высказал мнение Иван Зиновьев.
- Складывается впечатление, что все разучились ходить пешком, просто позабыли, зачем им ноги. Я просто офигеваю, читая эти дебаты. И да, и с коляской я ходила через полгорода, и с 4-го этажа её носила, и на костылях на учебу в транспорте ездила. Ничего страшного в этом не вижу. Планируйте время.
И могу сказать, что бегают где попало через дорогу в основном не те, кому ходить трудно, а «олени» или «сайгаки». Это напоминает мне одну даму на работе, которой вести пять минут ребенка в садик через дворы, но она 15 минут везёт его на машине, — написала Жена кузнеца.
- Там отличный подземный переход, он самый безопасный в сравнении с наземным и надземным. К нему просто нужно сделать грамотный косметический ремонт и лет 10 можно не трогать, — Tulskiy_Leshiy.
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