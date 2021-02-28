«Не надо убирать, лучше отремонтируйте»: туляки обсуждают инициативу упразднить подземный переход на ул. Каминского

Некоторые горожане уверены, что создание наземного перехода приведет к огромной пробке на проспекте Ленина.

Одной из самых обсуждаемых тем недели на Myslo стала новость про сбор подписей за упразднение подземного перехода на ул. Каминского. Напомним, с такой инициативой выступили активисты организации «Городские проекты».

Мы собрали самые интересные комментарии наших читателей.

- Целиком и полностью за! И засыпать следует не только переход на Каминского, но и на Станиславского. Всё равно недалеко стоящие светофоры создают разрыв в потоке машин. Почему бы в этот разрыв не включить зелёную фазу для пешеходов? Этот разрыв только провоцирует на нарушение. Потому что спускаться и подниматься очень неудобно. В том числе и с детской коляской. И уж тем более с сумками, или вообще инвалидам, или тем, у кого просто нога болит, — пишет Makl