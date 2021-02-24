Тульские танцоры представят Россию на чемпионате мира в Испании

Фото из архива Сергея Замотина.

Соревнования называются Official Ranking Competition — по сути, это отбор в состав национальной сборной с правом представлять Россию на чемпионате мира в Испании. Этот турнир организован международной федерацией Dance World Cup.

Ребята из Eleven Crew – 11 человек от 14 до 17 лет – участвовали в номинации «Взрослые хип-хоп-команды». Туляки заняли первое место и набрали нужное количество баллов для того, чтобы войти в состав национальной сборной федерации и представлять данную номинацию на чемпионате мира.

Сергей Замотин, руководитель коллектива, хореограф: