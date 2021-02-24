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Тульские танцоры представят Россию на чемпионате мира в Испании
Фото из архива Сергея Замотина.

Тульские танцоры представят Россию на чемпионате мира в Испании

Команда Eleven Crew школы танцев Look at me выиграла отбор в состав национальной сборной по хореографии.

Соревнования называются Official Ranking Competition — по сути, это отбор в состав национальной сборной с правом представлять Россию на чемпионате мира в Испании. Этот турнир организован международной федерацией Dance World Cup.

Ребята из Eleven Crew – 11 человек от 14 до 17 лет – участвовали в номинации «Взрослые хип-хоп-команды». Туляки заняли первое место и набрали нужное количество баллов для того, чтобы войти в состав национальной сборной федерации и представлять данную номинацию на чемпионате мира.

Сергей Замотин, руководитель коллектива, хореограф:

Сергей Замотин

– Нас переполняют эмоции, это очень крутые впечатления! Пока ждали результатов, у меня тряслись руки, девочки плакали, и, конечно, когда нас объявили победителями, был взрыв эмоций! Это очень важное для нас событие, к которому мы шли не один год. От всей души поздравляю наших крутышек с этой нелегкой победой! Мы не расслабляемся и готовим для зрителей еще более бомбический номер, уже совсем скоро мы представим его публике. В ближайших планах у нас поездка в Испанию, также мы очень ждем, когда Америка разрешит проводить мировой чемпионат World of dance.

 

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 19:00 +3
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