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В Тульской области создана комиссия для выяснения причин коммунальных аварий

В Тульской области создана комиссия для выяснения причин коммунальных аварий

В эти выходные более 25 тысяч жителей региона оказались без воды.

28 февраля губернатор Алексей Дюмин провел совещание в связи с большим количеством нарушений в работе систем водоснабжения региона в эти выходные. В зоне отключения оказались более 25 тысяч жителей.

Губернатор поручил своему первому заместителю – председателю правительства Тульской области Валерию Шерину создать специальную межведомственную комиссию.

В комиссию вошли представители регионального министерства ЖКХ, администраций муниципальных образований, ресурсоснабжающих организаций, контрольно-надзорных органов.

Она будет выяснять обстоятельства и причины каждого инцидента и оценивать оперативность действий должностных лиц.

По результатам работы комиссии будут назначены профилактические мероприятия. В случае необходимости будут представлены предложения по привлечению виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Результаты работы комиссии будут представлены Алексею Дюмину 2 марта.

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