В Тульской области создана комиссия для выяснения причин коммунальных аварий
В эти выходные более 25 тысяч жителей региона оказались без воды.
28 февраля губернатор Алексей Дюмин провел совещание в связи с большим количеством нарушений в работе систем водоснабжения региона в эти выходные. В зоне отключения оказались более 25 тысяч жителей.
Губернатор поручил своему первому заместителю – председателю правительства Тульской области Валерию Шерину создать специальную межведомственную комиссию.
В комиссию вошли представители регионального министерства ЖКХ, администраций муниципальных образований, ресурсоснабжающих организаций, контрольно-надзорных органов.
Она будет выяснять обстоятельства и причины каждого инцидента и оценивать оперативность действий должностных лиц.
По результатам работы комиссии будут назначены профилактические мероприятия. В случае необходимости будут представлены предложения по привлечению виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
Результаты работы комиссии будут представлены Алексею Дюмину 2 марта.