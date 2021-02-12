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Тульские коммунальщики переведены на круглосуточный режим работы
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тульские коммунальщики переведены на круглосуточный режим работы

Более 150 единиц специальной техники расчищают улицы города от снега.

В Туле состоялось заседание оперативного штаба по уборке города, который создан по инициативе главы администрации Дмитрия Миляева. Муниципалитетам региона поручено мобилизовать весь потенциал для уборки территорий.

По словам заместителя главы администрации по благоустройству и работе с территориями Сергея Шестакова, на улицах Тулы работают более 150 единиц спецтехники – грейдеры, самосвалы,  тракторы, подметальные машины. В уборке снега задействовано более 200 человек. Техники и людей достаточно, бригады работают посменно, в круглосуточном режиме.

Особое внимание уделено опасным участкам со спусками и подъемами – там дежурят тягачи. Первый замглавы администрации Тулы Юрий Тимонин отметил, что повторения ситуации, которая сегодня сложилась на ул. Рязанской, быть не должно – из-за обледенения дороги там образовался затор из большегрузов.

Коммунальщикам поручили обратить особое внимание на состояние кровель – на них скопилось много снега, образуется наледь и сосульки. Рекомендовано перевести аварийно-дежурные службы ресурсоснабжающих организаций на усиленный режим работы, а также следить за своевременной уборкой дворов и территорий, прилегающих к социальным учреждениям.

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