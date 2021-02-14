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Во время снегопада в Тульской области застряли 27 автомобилей скорой помощи

Во время снегопада в Тульской области застряли 27 автомобилей скорой помощи

Потребовалась помощь спасателей. Об этом рассказал замначальника регионального ГУ МЧС России на заседании оперштаба по ликвидации последствий снегопада.

14 февраля на базе Главного управления МЧС России по Тульской области прошло заседание оперативного штаба по ликвидации последствий снегопада в регионе.

Заместитель губернатора Сергей Егоров отметил, что, несмотря на то, что пик неблагоприятных метеоусловий в регионе пройден, необходимо и дальше продолжать слаженную работу.

«За эти дни нам удалось не допустить серьезных происшествий. Оперативный штаб работал в круглосуточном режиме, объединяя усилия всех региональных министерств, федеральных ведомств и администраций муниципалитетов», – сказал Сергей Егоров.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тульской области Игорь Сазонов доложил, что с 12 по 13 февраля в регионе выпало около 56 см осадков, что соответствует месячной норме. Больше всего – в Алексине, Волово и в Туле.

На федеральных автомобильных дорогах было развернуто шесть мобильных пунктов обогрева для водителей. За время работы мобильных пунктов обогрева зарегистрировано 36 обращений.

Силами подразделений Главного управления МЧС России по Тульской области осуществлена помощь в буксировке 68 транспортных средств, в том числе 27 автомобилей скорой помощи.
 

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни в регионе осадков не ожидается.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства – директор департамента дорожного хозяйства Тульской области Игорь Сиунов сообщил, что дорожная спецтехника работала в усиленном режиме. Были расчищены подъезды ко всем медицинским учреждениям. Сергей Егоров поручил при необходимости перераспределять дорожные машины из одного муниципалитета в другой.

Начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко сообщил, что все управляющие компании были мобилизованы для очистки от снега дворовых территорий (пешеходных дорожек, входных групп). Инспекторы ГЖИ лично проверили 379 придомовых территорий. В отношении 24 управляющих организаций были составлены материалы для привлечения к административной ответственности.

Сергей Егоров поручил Тулаавтодору и администрациям муниципалитетов к утру понедельника обеспечить подъезд ко всем населенным пунктам региона, а также продолжить расчистку дорог и тротуаров в самих муниципалитетах.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 07:36 −7
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