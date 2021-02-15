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Из-за снегопада в Тульской области в два раза увеличилось количество ДТП
Фото из архива Myslo.

Из-за снегопада в Тульской области в два раза увеличилось количество ДТП

Об этом на заседании оперативного штаба рассказал начальник регионального УМВД России Сергей Галкин.

Из-за снегопада в Тульской области количество ДТП выросло почти в два раза, но уменьшилось число аварий с пострадавшими.

– К сожалению, есть один погибший и один пострадавший. ДТП связано с дорожными условиями в Белевском районе, — рассказал Сергей Галкин.

По его словам, половина дорог местного значения была в ненормативном состоянии. Не было вопросов лишь по Туле и федеральным трассам.

Напомним, с 12 по 13 февраля в регионе выпало около 56 см осадков, что соответствует месячной норме. Больше всего — в Алексине, Волово и в Туле.

На федеральных автомобильных дорогах было развернуто шесть мобильных пунктов обогрева для водителей. 

По прогнозам синоптиков, на текущей неделе ожидаются аномальные морозы. Предстоящая ночь станет самой холодной с начала зимы — будет до -30°С.

Сюжет: Февральский снегопад - 2021
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