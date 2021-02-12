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Под Тулой водитель «Тойоты» протаранил автобус и «Шкоду»

Под Тулой водитель «Тойоты» протаранил автобус и «Шкоду»

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса.

ДТП произошло сегодня днем. Пассажирский ПАЗ, двигавшийся из Тулы по маршруту Тула – Плавск, столкнулся с автомобилями «Тойота» и «Шкода».

По предварительным данным, водитель «Тойоты» при выезде с прилегающей территории, вероятно, не уступил дорогу автобусу, в результате чего произошло столкновение и последующий выезд на полосу встречного движения, где он столкнулся со «Шкодой». 

В результате ДТП никто не пострадал. Все водители трезвы. Пассажиры автобуса продолжили поездку на другом транспорте. 

Госавтоинспекция проводит мероприятия по установлению всех причин и обстоятельств случившегося.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:03 +3
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