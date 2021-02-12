Под Тулой водитель «Тойоты» протаранил автобус и «Шкоду»

ДТП произошло сегодня днем. Пассажирский ПАЗ, двигавшийся из Тулы по маршруту Тула – Плавск, столкнулся с автомобилями «Тойота» и «Шкода».

По предварительным данным, водитель «Тойоты» при выезде с прилегающей территории, вероятно, не уступил дорогу автобусу, в результате чего произошло столкновение и последующий выезд на полосу встречного движения, где он столкнулся со «Шкодой».

В результате ДТП никто не пострадал. Все водители трезвы. Пассажиры автобуса продолжили поездку на другом транспорте.

Госавтоинспекция проводит мероприятия по установлению всех причин и обстоятельств случившегося.