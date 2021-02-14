Снежный апокалипсис: заваленные дороги, отсутствие продуктов, биржа снега и взаимопомощь туляков

Спустя сутки все последствия снегопада еще не ликвидированы. Многие жители жалуются на снежные заторы, но некоторые нашли креативный выход из ситуации.

Накрывший центральную Россию снегопад, по словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Елены Волосюк, стал результатом слияния двух циклонов — «Тристан», пришедшего с Карпатских гор и «Ульфа» со Средиземного моря.

За сутки он высыпал на Тульскую область порядка 75% месячной нормы осадков, осложнив, а в отдаленных населенных пунктах и вовсе заблокировав транспортное сообщение. Так, в редакцию обратились жители села Липово Щекинского района. Здесь из-за снежных заносов жители рискуют оказаться без срочной медицинской помощи, если вдруг она понадобится. Кроме этого они остались без продуктов – автолавка не смогла проехать к ним по заснеженному полю:

В снежном плену оказались и жители Доменного переулка Пролетарского округа Тулы. Дорогу к их домам перегородила огромная снежная гора, которую насыпал водитель КАМАЗа, участвовавший в уборке дорог города. Действительно, зачем далеко везти, если можно сбросить груз ответственности куда попало?

Фото опубликовано в группе Тула. Пролетарский район:

В Алексине в мкрн Мышига на улице Некрасова от Мышинского музея и до магазина «Поминальный» из-за снегопада уже более трёх суток стоят заснеженные более 30 большегрузных автомобилей. Об этом сообщают жители в группе Алексин | Слухи.

«Дорога осталась только односторонняя, но хуже всего, что нет спецтехники, нет песка. Сегодня воскресенье 14 февраля, завтра понедельник. Многие работники Завода «Тяжпромарматура» добрым словом будут вспоминать бывшего работника за то, что отчитывается что все хорошо, а не бьет тревогу, не просит помощи у МЧС и военных. Так и живем», пишет автор сообщения.

А вот в Суворове один из жителей решил открыть биржа снега!

«Куплю снег, количество ограничено. Сегодня готов купить 900 кубометров снега, по цене 40рублей/куб. Привозите снег по адресу: г. Суворов, Площадь победы дом 1. Спешите, желающих много. Требования: снег должен быть чистым, и не таять как можно дольше, а так же, по возможности, он должен быть без желтизны! Так же, вы можете приобрести снег на нашей бирже, продажа 50?/куб. (Самовывоз)».

Многие, кстати, не стали ждать, когда в их двор приедет коммунальная техника и расчистит дороги. А что делать, если ехать и ходить как-то надо?!