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В Тульской области за пару дней выпало 75% месячной нормы осадков
фото: пресс-служба регионального правительства

В Тульской области за пару дней выпало 75% месячной нормы осадков

Все экстренные и коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности и продолжают работать в круглосуточно

За двое суток в регионе в среднем выпало 54 см осадков, что составляет 75% от месячной нормы. 
 
Все экстренные и коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности и продолжают работать в круглосуточно. Нарушения в работе объектов жизнеобеспечения устраняются в нормативные сроки.
 
Продолжается расчистка и обработка автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, задействовано более 240 единиц техники. Проезжую часть федеральных дорог расчищают более 220 единиц техники. На федеральных трассах развернуты шесть пунктов обогрева.
 
Кроме того, все управляющие компании и сотрудники администраций муниципальных образований были заранее проинформированы о необходимости своевременно убирать придомовые территорий от снега. Сейчас инспекторы государственной жилищной инспекции Тульской области проверяют, как убирают снег во дворах. На недобросовестные УК составляются административные протоколы.
 
Предприниматели региона также подключились к уборке снега с прилегающих территорий, а также с крыш торговых центров.
 
В уборке Тулы задействовано более 170 единиц техники и около 300 рабочих. Особое внимание уделяется опасным спускам и подъемам, остановочным площадкам и пешеходным переходам, маршрутам движения школьных автобусов, подъездам к медицинским учреждениям.
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