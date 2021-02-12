На улицах Тулы девятибалльные пробки: водителям советуют переждать час пик

По данным ситуационного информационно-аналитического центра «Компас», средняя скорость движения на дорогах города – менее 15 км/ч.

Специалисты считают, что в вечерний час пик дороги Тулы будут максимально загружены. Рекордный снегопад, гололедица, низкие скорости, работа коммунальной техники и ранний пятничный разъезд транспорта сильно ухудшают ситуацию.

С 15.00 интенсивность движения в городе стала расти до 650 автомобилей в час. Скорость транспортного потока упала до 14,9 км/ч. Количество автомобилей на дорогах будет умеренно расти до 19.00. После 20.00 движение начнет возвращаться к норме – 23-27 км/ч. Уже сейчас в Туле – девятибалльные пробки, а час пик еще не наступил.

Сотрудники «Компаса» советуют тулякам не тратить время в пробках и временно пересесть на общественный транспорт – автобусы, троллейбусы и трамваи работают в штатном режиме, а их скорость почти сравнялась со скоростью автомобилей.

Несрочные поездки стоить перенести на более позднее время, переждать час пик или временно оставить машину на парковке, не создавая дополнительных помех коммунальщикам, расчищающим дороги.