Весной 2021 года в Платоновском парке начнут ремонтировать плотину и чистить большой пруд

Что уже сделано в новом парке Тулы и что планируется сделать еще – в нашем фоторепортаже.

В этом году парку исполнится пять лет.

Вечером 26 января 2021 года губернатор Тульской области Алексей Дюмин и президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол проинспектировали новое общественное пространство.

О том, что территория этого зеленого массива должна быть облагорожена, туляки говорили еще в конце прошлого – начале этого веков. Но тогда у властей не хватило ресурса привести в порядок лесной оазис, когда-то бывший усадьбой известного тульского мецената купца Константина Платонова.

Ситуация изменилась в 2016 году, когда главой региона назначили Алексея Дюмина. 4 мая 2016 года на одном из заседаний правительства Тульской области тогда еще врио губернатора Алексей Дюмин рассматривал обращения граждан. Одно из них касалось территории Платоновского леса. В то время его никто не называл парком – это был густо заросший, местами непроходимый зеленый массив. По инициативе Алексея Дюмин Платоновский лес начали благоустраивать.

К счастью, нашлись и благотворители, готовы содействовать реализации хорошей инициативы. В начале лета 2016 года компания «Щекиноазот» взяла на себя очень серьезные социальные обязательства – благоустроить эту территорию и сделать из нее настоящий городской парк. Напомним, что «Щекиноазот» - социально ориентированное предприятие, реализующее в регионе многие добрые инициативы и проекты. Одним из них стал Платоновский парк.

- Зеленстрой – крупный развивающийся район Тулы, здесь строится много жилья, объекты социального назначения. И созданный парк стал любимым местом отдыха жителей. Еще пять лет назад это было сильно запущенное пространство. К его развитию мы подошли комплексно, здесь все продумано до мелочей. Проведен колоссальный объем работ, проложено около 10 км пешеходных дорожек, построены спортивные объекты. Вычищен лес, создана набережная вокруг большого пруда. И все это было сделано очень аккуратно и деликатно, сохраняя исторический облик парка. Благодарю руководителя крупного промышленного предприятия региона – Бориса Сокола, президента «Щекиноазот», настоящего патриота Родины и Тульского края – за этот парк, в который вложено немало средств, за динамично развивающееся предприятие «Щекиноазот», которое является крупнейшим экспортером химической продукции, за создание новых рабочих мест и заботу о персонале компании, - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

По словам Алексея Дюмина, Борис Сокол оказал также огромную помощь и поддержку, когда вся экономика перестраивалась на борьбу с ковидом. Компания одной из первых оказала финансовую поддержку региону, выделив значительные средства на закупку оборудования для ковидных госпиталей и средств защиты.

- Призываю всех представителей бизнеса брать пример с Бориса Александровича Сокола. Если таких людей будет больше, то преобразование нашего родного края пойдет намного быстрее, - сказал Алексей Дюмин.

По словам Бориса Сокола, три этапа создания природного рекреационного парка завершены успешно. Но, конечно, оценку все поставят жители.

- Рабочая группа, которая занималась парком, вложила в него душу. Объем работ огромный. Только в 2016 году нам пришлось вывезти более 400 КАМАЗов мусора. Мы восстановили третий исторический круг вокруг парка – в 2016 году его уже не существовало. Восстановили маленький пруд, который также был фактически утрачен. В 2021 году предстоит совместно с администраций Тулы восстановить плотину. Также весной мы начнем чистить большой пруд – и осенью пригласим Вас показать обновленный водный объект, - заявил Борис Сокол.

По его словам, опыт, который приобрела компания, создавая Платоновский парк, будет применен в Щекино. «Щекиноазот» создаст в городе химиков и поселке Станционный два красивых парка.

Напомним, что проект создания парка предполагал нескольких зон: тишины и отдыха, культуры и спорта, для детей и взрослых.

Зона культуры и отдыха расположилась на западной стороне парка. Напротив бывшего ресторана «Купец Платонов» был обустроен главный вход в парк.

В центре главной площади парка установлен фонтан с окружающими его колоннадой в классическом стиле, цветочными газонами, скамьями для отдыха и группами растительности древесно-кустарниковых пород.

От центральной площади к набережной вокруг среднего пруда ведут лестничные спуски.

Между набережной и фонтаном обустроена детская площадка, игровой комплекс которой изготовлен из отборных сортов кедра и секвойи.

На входе в парк и в конце набережной установили две ротонды – теперь это любимые места для фотосессий многочисленных свадеб и селфи.

А дорогу и набережную соединил кованный металлический мостик.

Благоустройство будущего парка все время находилось под пристальным сниманием главы региона Алексея Дюмина и президента химической компании «Щекиноазот» Бориса Сокола. А в сентябре 2017 года они лично участвовали в экологическом субботнике на территории первой очереди парка – вместе с членами правительства Тульской области и сотрудниками компании «Щекиноазот».

Благоустроенная зона культуры и отдыха Платоновского парка стала место притяжения туляков.

Здесь проходят вернисажи, мастер-классы, творческие фестивали и народные гуляния

Создание зоны природы и прогулок в восточной и южной частях парка началось в 2018 году. Здесь сохранили существующий природный ландшафт и максимально бережно очистили лес от сухостоя и больных деревьев, сберегли каждое историческое дерево. Высажено немало и новых деревьев ценных пород. Например, только в 2020 году в парке посадили 45 взрослых сосен.

Выложили симпатичные пешеходные дорожки, которые повторяют естественные изгибы рельефа. Здесь появились еще одна ротонда напротив уже существующей, кованные качели, лавочки и декоративные ограждения.

Набережную закольцевали, облагородили спуск к роднику, а сам родник прочистили. Восстановлен верхний пруд – здесь есть водопад и домик для уток. По многочисленным просьбам жителей ЖК «Зеленстрой-2» к верхнему пруду обустроены лестничные спуски, которые напрямую соединяют жилищный квартал и парк.

В парке создано много мест для занятий спортом - дорожки для бегунов и велосипедистов, площадки для занятий баскетболом и минифутболом, площадка для занятий воркаутом и детский спортивный городок.

По просьбам жителей Зеленстроя в южной части обустроены дополнительные два входа в парк, доступные для маломобильных граждан.

В конце 2020 года в парке появилась площадка для выгула и дрессировки собак – об этом просили жители прилегающих кварталов.

А к Рождеству в парке залили каток и установили детскую зимнюю горку.

Финансирование работ по благоустройству и текущей эксплуатации Платоновского парка осуществляется за счет собственных средств компании. Посещение парка свободное и бесплатное. Для удобства посетителей парка и свадебных кортежей обустроена бесплатная автомобильная парковка.

Историческая справка

Платоновский парк был назван по фамилии одного из купцов Платоновых, который купил эту территорию у других известных тульских купцов – Ливенцевых. Это была типичная купеческая усадьба начала XX века. Она отличалась от классической дворянской своей производственной направленностью. В усадьбе Платоновых развивали рыбное, коневодческое хозяйства, садоводство, здесь разводили и продавали скот и птицу.

Главной достопримечательностью усадьбы был большой парк и три пруда. Основу парка составляла дубовая роща – «потомок» засечных лесов, когда-то проходящих в этих местах. Впоследствии большую часть тех деревьев вырубили, на их месте выросли клены, осины, липы, тополя. До наших дней сохранилось некоторое количество старых деревьев, в том числе столетние ивы на берегу пруда.

Основатель династии купец I гильдии и рыбопромышленник Игнат Козьмич Платонов был известен и как крупный благотворитель. Он был одним из тех, кто на свой капитал построил и содержал лечебницу для приходящих больных, передавал крупные денежные средства на содержание дома призрения бедных в Туле, жертвовал деньги на убранство Успенского кафедрального собора, где был церковным старостой более 25 лет.

Из детей И. К. Платонова наиболее заметной фигурой был Константин, который следовал по пути своего отца. Именно при нем был настоящий расцвет Платоновской усадьбы, которую считают культурным феноменом и уникальным примером рачительного хозяйствования.