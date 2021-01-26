Троллейбусное кольцо с Зеленстроя перенесут на Ивановские Дачи

Фото из архива Myslo.

Поручение ускорить решение транспортной проблемы губернатор Тульской области Алексей Дюмин дал после обхода Платоновского парка 26 января. Причина – транспортная перегруженность проспекта в районе Зеленстроя.

По словам главы администрации Тулы Дмитрия Миляева, в минувшем году выполнены все подготовительные работы, связанные с выносом сетей (электрических, газовых, связи) и, соответственно, запретом на проведение земляных работ.

Проект дублера проспекта готов. К 1 мая администрация планирует заключить контракт на строительство, а к 1 сентября все работы будут выполнены.

– Еще одно важное решение транспортной проблемы района – перенос троллейбусного кольца с Зеленстроя на юг, на Ивановские Дачи. В этом случае один из многочисленных светофорных объектов на участке проспекта на Зеленстрое мы уберем, что облегчит движение потока, – заявил Дмитрий Миляев.