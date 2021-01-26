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Троллейбусное кольцо с Зеленстроя перенесут на Ивановские Дачи
Фото из архива Myslo.

Троллейбусное кольцо с Зеленстроя перенесут на Ивановские Дачи

Алексей Дюмин поручил Дмитрию Миляеву заняться дублером проспекта Ленина.

Поручение ускорить решение транспортной проблемы губернатор Тульской области Алексей Дюмин дал после обхода Платоновского парка 26 января. Причина – транспортная перегруженность проспекта в районе Зеленстроя. 

По словам главы администрации Тулы Дмитрия Миляева, в минувшем году выполнены все подготовительные работы, связанные с выносом сетей (электрических, газовых, связи) и, соответственно, запретом на проведение земляных работ.

Проект дублера проспекта готов. К 1 мая администрация планирует заключить контракт на строительство, а к 1 сентября все работы будут выполнены.

– Еще одно важное решение транспортной проблемы района – перенос троллейбусного кольца с Зеленстроя на юг, на Ивановские Дачи. В этом случае один из многочисленных светофорных объектов на участке проспекта на Зеленстрое мы уберем, что облегчит движение потока, – заявил Дмитрий Миляев.

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