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В Платоновском парке обустраивают уникальную для Тулы площадку для выгула собак
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Платоновском парке обустраивают уникальную для Тулы площадку для выгула собак

Проект сочетает в себе прогулочную и тренировочную зоны, которые разделит так называемая сухая река с песком.

В Платоновском парке Тулы обустраивают площадку для выгула собак. Напомним, ранее с такой просьбой к губернатору обратились жители города.

Работы проводятся в рамках социального партнерства за счет внебюджетных источников арендатора парка.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев отметил, что проект интересный, оригинальный и нужный для собаководов, другого такого в городе нет. Он сочетает в себе прогулочную и тренировочную зоны, которые разделит так называемая сухая река с песком — один из элементов благоустройства площадки.

Представитель арендатора парка рассказал, что проект площадки для выгула собак составляли с учетом пожеланий жителей — владельцев четвероногих питомцев.

Работы по благоустройству уже завершаются. По периметру установлены оригинальные лавочки, на которых владельцы собак и посетители парка смогут отдохнуть во время прогулки.

Откроется новая площадка для выгула четвероногих питомцев уже в начале ноября.

Напомним также, что продолжается благоустройство парка. К зиме здесь планируют обустроить ледяные горки для взрослых и детей.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:28 +4
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