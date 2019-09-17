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В Платоновском парке прошел фестиваль «Юный художник»

В Платоновском парке прошел фестиваль «Юный художник»

По инициативе компании «Щекиноазот» фестиваль собрал талантливых ребят, которые с помощью бумаги и красок умеют делать жизнь яркой и красивой.

В фестивале «Юный художник» приняли участие десятки одаренных ребят нашего региона. Свои работы представили учащиеся объединения «Жар-птица» Щекинского района, изостудии Выставочного зала, изо­студии «Вдохновение» гимназии № 1 города Щекино, Первомайской детской школы искусств, Центра одаренных детей Тульской области «Мастерская талантов», объединения музея Порфирия Крылова, изостудии музея «Спасское», благотворительного фонда семей Толстых, Топсе и Сокол.

- От имени президента химической компании Бориса Сокола приветствую вас на замечательном фестивале, — сказал Дмитрий Коженкин, заместитель генерального директора по социальным вопросам компании «Щекиноазот». — Платоновский парк вновь собрал одаренных и талантливых детей, он стал местом притяжения жителей Тулы и гостей оружейной столицы. Так было не всегда. Еще недавно парк был заброшен, но по инициативе губернатора Алексея Дюмина в 2016 году компания «Щекиноазот» серьезно занялась этим вопросом, и Платоновский парк превратился в такое уникальное, замечательное, очень красивое место. Сегодня парк собрал талантливых детей на фестиваль. Мы хотим, чтобы дети поделились со всеми своим творчеством. А «Щекиноазот» всегда будет поддерживать добрые начинания и инициативы ребят.

 

- Три года назад наша команда загорелась идеей создать в парке место, где было бы приятно отдыхать всей семьей, — рассказывает управляющая парковым хозяйством Ирина Сурова. — И сегодня мы видим, что наша мечта воплощается. Парк живет насыщенно. Компания «Щекиноазот» проводит в парке цикл мероприятий, адресованных детям, семьям. Инфраструктура парка продолжит развиваться. Хотим, чтобы в Платоновском парке было комфортно всем, чтобы каждый день здесь был наполнен детским смехом, чтобы было довольно и старшее поколение.

«Посылать свет в глубину человеческого сердца — вот назначение художника…» — писал композитор Роберт Шуман.

Вот и почетный гость фестиваля, заслуженный художник России, академик Российской академии художеств Александр Майоров отметил, что от представленных детских работ шла волна добра и тепла:

- Все работы достойны самой высокой оценки, потому что сделаны искренне, от чистого сердца. Хочется пожелать детям, чтобы на творческом пути они были стойки, смелы в своих помыслах, в решении своих работ и не боялись быть новаторами.

Для команд-участников был организован творческий квест. Два участника от каждой команды на плэнере создавали свои работы с видами Платоновского парка.

Гостей праздника ждали художественный мастер-класс, изготовление воздушных змеев и замечательный концерт одаренных детей региона.


 

Также с ребятами пообщались члены жюри — известные тульские художники Иван Щербино, Валентин Захаров и Валерий Бочаров.
Фестиваль шел в режиме нон-стоп в течение пяти часов и подарил его участникам и гостям море позитива.

Екатерина Чигрина, 15 лет, объединение «Жар-птица» Щекин­ского района:

- На этом фестивале я представляю одну работу – осенний пейзаж. На создание этой картины у меня ушел месяц. Этот вид мне очень понравился и запомнился, это родные края моей мамы. Художественным творчеством я занимаюсь уже пять лет. С раннего детства у меня получалось хорошо рисовать, и мне все говорили, что у меня талант. Так что я и дальше буду продолжать заниматься этим видом искусства. Спасибо организаторам за этот фестиваль!

Наталья Карпутина, 14 лет,  изостудия музея «Спасское» (Новомосковск):

- Я выбрала для себя рисование как хобби, потому что мне это очень нравится. Я пошла в художественную школу еще в первом классе, а сейчас я уже в восьмом. Когда рисую, я вкладываю всю душу в свою работу и у меня сердце поет. На фестивале я представила три работы. На них присутствуют в основном синий и фиолетовый оттенки, но это случайность – я люблю все цвета. Думаю, рисование останется моим хобби на всю жизнь.

Галерея
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 1
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 2
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 3
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 4
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 5
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 6
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 7
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 8
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 9
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 10
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 11
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 12
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 13
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 14
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 15
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 16
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 17
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 18
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 19
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 20
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 21
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 22
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 23
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 24
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 25
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 26
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 27
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 28
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 29
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 30
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 31
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 32
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 33
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 34
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 35
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 36
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 37
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 38
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 39
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 40
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 41
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 42
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 43
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 44
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 45
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 46
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 47
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 48
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 49
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 50
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 51
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 52
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 53
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 54
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 55
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 56
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 57
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 58
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 59
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 60
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 61
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 62
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 63
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 64
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 65
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 66
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 67
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 68
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 69
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 70
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 71
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 72
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 73
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 74
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 75
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 76
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 77
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 78
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 79
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 80
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 81
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 82
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 83
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 84
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 85
Фестиваль Юный художник в Платоновском парке, Фото: 86
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Автор: Лариса Тимофеева
Фотограф: Алексей Пирязев
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