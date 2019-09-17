В Платоновском парке прошел фестиваль «Юный художник»

По инициативе компании «Щекиноазот» фестиваль собрал талантливых ребят, которые с помощью бумаги и красок умеют делать жизнь яркой и красивой.

В фестивале «Юный художник» приняли участие десятки одаренных ребят нашего региона. Свои работы представили учащиеся объединения «Жар-птица» Щекинского района, изостудии Выставочного зала, изо­студии «Вдохновение» гимназии № 1 города Щекино, Первомайской детской школы искусств, Центра одаренных детей Тульской области «Мастерская талантов», объединения музея Порфирия Крылова, изостудии музея «Спасское», благотворительного фонда семей Толстых, Топсе и Сокол.

- От имени президента химической компании Бориса Сокола приветствую вас на замечательном фестивале, — сказал Дмитрий Коженкин, заместитель генерального директора по социальным вопросам компании «Щекиноазот». — Платоновский парк вновь собрал одаренных и талантливых детей, он стал местом притяжения жителей Тулы и гостей оружейной столицы. Так было не всегда. Еще недавно парк был заброшен, но по инициативе губернатора Алексея Дюмина в 2016 году компания «Щекиноазот» серьезно занялась этим вопросом, и Платоновский парк превратился в такое уникальное, замечательное, очень красивое место. Сегодня парк собрал талантливых детей на фестиваль. Мы хотим, чтобы дети поделились со всеми своим творчеством. А «Щекиноазот» всегда будет поддерживать добрые начинания и инициативы ребят.

- Три года назад наша команда загорелась идеей создать в парке место, где было бы приятно отдыхать всей семьей, — рассказывает управляющая парковым хозяйством Ирина Сурова. — И сегодня мы видим, что наша мечта воплощается. Парк живет насыщенно. Компания «Щекиноазот» проводит в парке цикл мероприятий, адресованных детям, семьям. Инфраструктура парка продолжит развиваться. Хотим, чтобы в Платоновском парке было комфортно всем, чтобы каждый день здесь был наполнен детским смехом, чтобы было довольно и старшее поколение.

«Посылать свет в глубину человеческого сердца — вот назначение художника…» — писал композитор Роберт Шуман.

Вот и почетный гость фестиваля, заслуженный художник России, академик Российской академии художеств Александр Майоров отметил, что от представленных детских работ шла волна добра и тепла:

- Все работы достойны самой высокой оценки, потому что сделаны искренне, от чистого сердца. Хочется пожелать детям, чтобы на творческом пути они были стойки, смелы в своих помыслах, в решении своих работ и не боялись быть новаторами.

Для команд-участников был организован творческий квест. Два участника от каждой команды на плэнере создавали свои работы с видами Платоновского парка.

Гостей праздника ждали художественный мастер-класс, изготовление воздушных змеев и замечательный концерт одаренных детей региона.





Также с ребятами пообщались члены жюри — известные тульские художники Иван Щербино, Валентин Захаров и Валерий Бочаров.

Фестиваль шел в режиме нон-стоп в течение пяти часов и подарил его участникам и гостям море позитива.

Екатерина Чигрина, 15 лет, объединение «Жар-птица» Щекин­ского района:

- На этом фестивале я представляю одну работу – осенний пейзаж. На создание этой картины у меня ушел месяц. Этот вид мне очень понравился и запомнился, это родные края моей мамы. Художественным творчеством я занимаюсь уже пять лет. С раннего детства у меня получалось хорошо рисовать, и мне все говорили, что у меня талант. Так что я и дальше буду продолжать заниматься этим видом искусства. Спасибо организаторам за этот фестиваль!

Наталья Карпутина, 14 лет, изостудия музея «Спасское» (Новомосковск):

- Я выбрала для себя рисование как хобби, потому что мне это очень нравится. Я пошла в художественную школу еще в первом классе, а сейчас я уже в восьмом. Когда рисую, я вкладываю всю душу в свою работу и у меня сердце поет. На фестивале я представила три работы. На них присутствуют в основном синий и фиолетовый оттенки, но это случайность – я люблю все цвета. Думаю, рисование останется моим хобби на всю жизнь.