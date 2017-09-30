В Платоновском парке сделают пляж и почистят пруд

Благоустроят также всю территорию бывшего Платоновского леса. 30 сентября в парк приехал с инспекцией губернатор Тульской области

30 сентября по всей стране идут экологические субботники «Зеленая Россия». Платоновский лес и его благоустроенная в прошлом году часть тоже стали зоной субботника. Тут трудились члены правительства во гласе с председателем Юрием Андриановым, сотрудники «Тульских парков», администрации Привокзального района и «Щекиноазота».

Атмосфера была рабоче-праздничная, потому что убирающихся подбадривал духовой оркестр под управлением Балина, а в соседнем шатре наливали горячий чай и угощали блинами и пирожками всех желающих.

На детской площадке резвилась детвора, а в беседках у пруда фотографировались молодожены.

Губернатор Алексей Дюмин приехал в Платоновский парк в рабочей одежде с явным намерением не просто осмотреть, как идет субботник и работают подчиненные, но и самому поработать.

Правда, первым делом он, увидев молодоженов, поздравил их с радостным событием и пожелал любви и согласия.

Местные жители, и я в том числе, ждали ответа – что будет с лесом дальше, будут ли его приводить в порядок. И какова судьба прудов?

- Полгода назад было обращение от жителей района по поводу благоустройства этой территории. За короткий промежуток времени тут сделали очень много. Спасибо Борису Александровичу Соколу (гендиректор «Щекиноазот») за социальную ответственность, за помощь в благоустройстве этого парка и вообще региону по другим программам. Совсем недавно мы открыли памятник нашему земляку – певцу Игорь Талькову, так вот памятник установлен на его средства. Давайте вместе посмотрим, как будет дальше развиваться этот парк, - сказал губернатор.

И все пошли осматривать уже сделанное и то, что предстоит сделать. «Экскурсоводом» был Борис Александрович Сокол.

Кстати, пока парк, вернее, земля, не является собственностью Тульской области, а находится в аренде. До конца года Росимущество передаст его в собственность госучреждения «Тульские парки». Со следующего года «Тульские парки» приступят к эксплуатации (содержанию и благоустройству) территории.

Пока в Платошке, как ласково зовут это место туляки, благоустроена небольшая, парадная часть. Территория, в два раза бОльшая, представляет собой старый заброшенный лес. Есть ряд проектов, как именно должна выглядеть эта территория. Планируется согласовать проекты с жителями и поэтапно их реализовать.

- В выходные дни на детской площадке не протолкнуться, их надо увеличивать, - пояснил Борис Сокол. – Конечно, усилия тех, кто занимается благоустройством Платоновского леса, героические.

Один из проектов благоустройства предполагает создание пляжной зоны с деревянными мостками и водными фонтанчиками.

- А что с качеством воды в пруду? – поинтересовался губернатор.

- Воду мы доведем до нужного состояния, уберем весь хлам со дна, приведем в порядок береговую линию, - пообещал министр экологии Юрий Панфилов.

В дальнем углу парка рабочие расчищали лесные завалы.

Губернатор надел защитную каску, перчатки, взял в руки бензопилу и легко распилил пару старых деревьев на аккуратные чурочки.

- Общая территория парка составляет около 30 га, - пояснил после субботника Андрей Журавлев, директор ГУ «Тульские парки». – Это большая территория. И совершенно очевидно, что тут помимо той рекреационной части, которая уже благоустроена, нужны элементы, присущие всем тульским паркам. Это и спортивные площадки, и вело-пешеходная сеть, и освещение. Всё это предстоит спланировать, представить эскизные проекты на обсуждение жителям. Посмотреть логистику парка – откуда идет траффик людей, какая востребованность той или иной зоны. И только после этого приступать к реализации проекта.

Как сказал Андрей Журавлев, в планах – создание пляжной зоны, но этому должны обязательно предшествовать работы по очистке дна, береговой линии, биологической реабилитации водоема.

- Этот район густонаселен, высотки растут вокруг быстро, но тут нет иной зоны для отдыха. Поэтому Платоновский парк очень важен для этого микрорайона, - пояснил Андрей Журавлев.