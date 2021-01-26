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Тулячка Варвара Тимофеева завоевала Суперкубок России по спортивным бальным танцам

Тулячка Варвара Тимофеева завоевала Суперкубок России по спортивным бальным танцам

Соревнования состоялись в Москве. Также копилку юной танцовщицы пополнили шесть медалей и два кубка.

В минувшие выходные в столице прошел фестиваль по бальным танцам. Пятилетняя тулячка Варвара Тимофеева, воспитанница спортивно-танцевального клуба «Максимум», привезла домой целый набор трофеев.

Среди них – шесть медалей: три золотые, две серебряные и одна бронзовая. Также Варя завоевала два кубка и один Суперкубок России по спортивным бальным танцам среди детей в возрасте до шести лет. Тренируют юную спортсменку Юлия Сидякина и Александр Елагин.

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