Установлена причина взрыва на новомосковском «Азоте»

Ростехнадзор завершил расследование происшествия, которое случилось на новомосковском «Азоте» в цехе Аммиак-3 в сентябре этого года. Как сообщают представители Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита», установленная причина — заводской брак технического изделия «тройник» (соединительная деталь трубопровода).

В ходе начального этапа пуско-наладочных работ после капитального ремонта цеха из-за бракованной детали произошел разрыв трубопровода с последующим возгоранием водорода.