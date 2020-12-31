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Установлена причина взрыва на новомосковском «Азоте»

Установлена причина взрыва на новомосковском «Азоте»

Напомним, ЧП случилось 18 сентября 2020 года.

Ростехнадзор завершил расследование происшествия, которое случилось на новомосковском «Азоте» в цехе Аммиак-3 в сентябре этого года. Как сообщают представители Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита», установленная причина — заводской брак технического изделия «тройник» (соединительная деталь трубопровода).
 
В ходе начального этапа пуско-наладочных работ после капитального ремонта цеха из-за бракованной детали произошел разрыв трубопровода с последующим возгоранием водорода.
 
Напомним, во время происшествия никто не пострадал. После ЧП министерство природных ресурсов и экологии Тульской области проводило исследования качества атмосферного воздуха в Новомосковске.
 

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