Установлена причина взрыва на новомосковском «Азоте»
Напомним, ЧП случилось 18 сентября 2020 года.
Ростехнадзор завершил расследование происшествия, которое случилось на новомосковском «Азоте» в цехе Аммиак-3 в сентябре этого года. Как сообщают представители Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита», установленная причина — заводской брак технического изделия «тройник» (соединительная деталь трубопровода).
В ходе начального этапа пуско-наладочных работ после капитального ремонта цеха из-за бракованной детали произошел разрыв трубопровода с последующим возгоранием водорода.
Напомним, во время происшествия никто не пострадал.
После ЧП министерство природных ресурсов и экологии Тульской области проводило исследования качества атмосферного воздуха в Новомосковске.
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