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В Тульской области 210 новых случаев коронавируса и 11 летальных исходов

В Тульской области 210 новых случаев коронавируса и 11 летальных исходов

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 210 случаев коронавируса, 198 человек выздоровели, 11 скончались. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 22 845 жителей региона, 20 074 вылечились, 750 умерли.

За сутки в России выявлено 27 747 новых случаев коронавируса, зафиксировано 593 летальных исхода, выздоровело 28 922 человека.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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