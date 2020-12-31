В Тульской области 210 новых случаев коронавируса и 11 летальных исходов

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 210 случаев коронавируса, 198 человек выздоровели, 11 скончались. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 22 845 жителей региона, 20 074 вылечились, 750 умерли.

За сутки в России выявлено 27 747 новых случаев коронавируса, зафиксировано 593 летальных исхода, выздоровело 28 922 человека.