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Тульские студенты, замещавшие преподавателей старше 65 лет, получили выплаты
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульские студенты, замещавшие преподавателей старше 65 лет, получили выплаты

176 студентов работали в 84 школах региона.

По поручению губернатора Алексея Дюмина студенты Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого и Тульского педагогического колледжа, замещавшие преподавателей в школах региона в ноябре — декабре, получили выплаты.

Студенты вышли на замену заболевших учителей или педагогов, которые из-за возраста или состояния здоровья вынуждены были уйти на самоизоляцию. 

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева отметила, что 176 студентов работали в 84 школах региона. 

По словам министра, студенты сразу погрузились во все тонкости образовательного процесса, при этом получая поддержку и советы от опытных педагогов. 

- Губернатор Алексей Дюмин принял решение поощрить ребят за счет внебюджетных источников. Им выплачено единовременное пособие пропорционально нагрузке за эту учебную практику, - сказала Алевтина Шевелева.

Кстати, почитать о студентах-преподавателях можно в нашей специальной статье здесь.

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