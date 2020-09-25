Исследование воздуха после взрыва на «Азоте»: в Новомосковске не выявлено превышения загрязняющих веществ

«Результаты исследования отобранных проб 23 сентября не показали превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Стационарными постами Тульского ЦГМС и новомосковскими автоматизированными постами экомониторинга превышения ПДК (предельно-допустимые концентрации) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не фиксируются», сообщает сегодня пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.

Напомним, мониторинг качества атмосферного воздуха в Новомосковске в связи с аварийной ситуацией, произошедшей 18 сентября территории АО «НАК «АЗОТ», министерство природных ресурсов и экологии Тульской области проводит ежедневно. Так, 19 сентября были выявлены незначительные превышения ПДК по отдельным загрязняющим веществам, не представляющие угрозы жизни и здоровью жителей.

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области продолжает проводить исследования качества атмосферного воздуха в Новомосковске.