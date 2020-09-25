новости
новости
Регистрация
Исследование воздуха после взрыва на «Азоте»: в Новомосковске не выявлено превышения загрязняющих веществ

Исследование воздуха после взрыва на «Азоте»: в Новомосковске не выявлено превышения загрязняющих веществ

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области опубликованы очередные результаты исследования проб воздуха.

«Результаты исследования отобранных проб 23 сентября не показали превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Стационарными постами Тульского ЦГМС и новомосковскими автоматизированными постами экомониторинга превышения ПДК (предельно-допустимые концентрации) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не фиксируются», сообщает сегодня пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.

Напомним, мониторинг качества атмосферного воздуха в Новомосковске в связи с аварийной ситуацией, произошедшей 18 сентября территории АО «НАК «АЗОТ», министерство природных ресурсов и экологии Тульской области проводит ежедневно. Так, 19 сентября были выявлены незначительные превышения ПДК по отдельным загрязняющим веществам, не представляющие угрозы жизни и здоровью жителей.

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области  продолжает проводить исследования качества атмосферного воздуха в Новомосковске. 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:03 0
Другие статьи по темам
Событие
атмосферный воздухНАК АЗОТ
Место
Тульская областьНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Экс-тренер «Арсенала» Игорь Черевченко возглавил «Химки»
Экс-тренер «Арсенала» Игорь Черевченко возглавил «Химки»
В аквапарке Рязани утонул школьник из Узловой
В аквапарке Рязани утонул школьник из Узловой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.