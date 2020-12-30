Начальник тульской ГИБДД высказался о трамвае и беспределе маршруток
Руководитель региональной Госавтоинспекции ответил на вопросы читателей на прямой линии Myslo.
Как вы относитесь к трамваю? Не планируете ли выступать за его ликвидацию? Сергей, Тула.
– Это хороший вид транспорта, экологичный. Как пешеходу мне трамвай нравится, как водителю – не очень. И претензия, конечно, не к самому трамваю, а к организации его движения. Трамвай, который двигается по выделенной линии, вне автомобильной дороги, отличный транспорт! Меньше опасности для пешеходов, меньше аварий с участием трамвая. В Москве все трамвайные линии выделенные.
Когда закончится беспредел со стороны водителей маршруток? Они и без прав ездят, и постоянно нарушают ПДД (подрезают, вклиниваются в потоки, едут на красный). Обратите на них внимание! Пользователь kass247.
Какие самые частые нарушения допускают водители тульских маршруток? Андрей В., Тула.
- Неправильное маневрирование, нарушение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, резкое торможение. Причем падение пассажира из-за резкого торможения фиксируется как отдельный вид ДТП с пострадавшими.