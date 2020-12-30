Начальник тульской ГИБДД высказался о трамвае и беспределе маршруток

Как вы относитесь к трамваю? Не планируете ли выступать за его ликвидацию? Сергей, Тула.

– Это хороший вид транспорта, экологичный. Как пешеходу мне трамвай нравится, как водителю – не очень. И претензия, конечно, не к самому трамваю, а к организации его движения. Трамвай, который двигается по выделенной линии, вне автомобильной дороги, отличный транспорт! Меньше опасности для пешеходов, меньше аварий с участием трамвая. В Москве все трамвайные линии выделенные.

Когда закончится беспредел со стороны водителей маршруток? Они и без прав ездят, и постоянно нарушают ПДД (подрезают, вклиниваются в потоки, едут на красный). Обратите на них внимание! Пользователь kass247.

– В этом году мы провели несколько масштабных мероприятий совместно с Минтрансом, подразделением Ространснадзора, у которых есть полномочия, по пресечению коммерческих перевозок пассажиров без соответствующего разрешения. Также регулярно проводим рейды, ловим перевозчиков-нелегалов без лицензий. Основное направление нелегальных перевозок – Новомосковск, Донской, возят и в Москву. Там мы и сосредотачиваем свои усилия. В ходе операции в маршрутку под видом пассажира подсаживается человек, расплачивается, после этого перевозчика останавливают, автомобиль увозят на эвакуаторе. Но это «точечные удары». Для системной работы, я считаю, нужно ужесточение санкций: конфискация транспорта, например. Это нужно принять на законодательном уровне.

Аналогичные рейды мы проводим и по таксистам.

Какие самые частые нарушения допускают водители тульских маршруток? Андрей В., Тула.

- Неправильное маневрирование, нарушение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, резкое торможение. Причем падение пассажира из-за резкого торможения фиксируется как отдельный вид ДТП с пострадавшими.



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