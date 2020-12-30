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Как будут проверять работу кафе и ресторанов в новогодние праздники

Как будут проверять работу кафе и ресторанов в новогодние праздники

Разъясняют специалисты Роспотребнадзора.

В Тульской области до 15 января действует ряд коронавирусных ограничений. В частности, запрещено проводить развлекательные мероприятия в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке-клубах, бильярдных и боулингах. Подробнее здесь.

Кафе и рестораны работать могут, однако до 9 января их режим работы сократится на час — с 7.00 до 23.00, а не до 24.00, как прежде (это не касается дистанционной торговли). Соответственно, встретить Новый год там не получится.

За соблюдением этих ограничений в новогодние праздники будет следить Управление Роспотребнадзора. 

Заместитель главного государственного санитарного врача по Тульской области Марина Безбородова:

Марина Безбородова

– В новогоднюю ночь мы не будем проводить проверок. Однако в праздничные дни мониторинг организаций общественного питания, торговли, объектов культуры и т. д. на предмет соблюдения ими мер профилактики новой коронавирусной инфекции продолжится. Для сотрудников Управления Роспотребнадзора объявлены рабочие дни. 

Проверки будут проходить не только в Туле, но и во всей области. К нарушителям могут применять жесткие меры. 

Во время новогодних праздников, в том числе и в ночь на 1 января, в местах массового скопления людей будут дежурить наряды полиции. Об этом Myslo рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области:

– Полиция региона ежедневно осуществляет подобные проверки. При выявлении нарушений в рамках полномочий принимаются меры, предусмотренные действующим законодательством.

 

Если вы заметите какое-либо нарушение, сообщайте на горячие линии Роспотребнадзора. Они будут работать ежедневно, в том числе и 1 января, с 9.00 до 18.00. 

  • Управление Роспотребнадзора по Тульской области (по г. Туле, Киреевскому, Суворовскому, Дубенскому районам) – (4872) 21-61-09, (4872) 37-30-77 (ежедневно).
  • Алексинский территориальный отдел (по Алексинскому, Заокскому, Ясногорскому районам) – (48753) 2-17-23 (кроме субботы и воскресенья), (48753) 4-09-07 (ежедневно).  
  • Ефремовский территориальный отдел (по Ефремовскому, Воловскому, Каменскому, Куркинскому районам) – (48741) 7-10-13 (кроме субботы и воскресенья), (48741) 6-10-11 (ежедневно).
  • Новомосковский территориальный отдел (по г. Новомосковску, г. Донскому, Богородицкому, Веневскому, Кимовскому, Узловскому районам) – (48762) 7-00-41 (кроме субботы и воскресенья), (48762) 6-42-06 (ежедневно).
  • Щекинский территориальный отдел (по Щекинскому, Белевскому, Плавскому, Тепло-Огаревскому, Одоевскому, Чернскому, Арсеньевскому районам) – (48751) 2-04-30 (кроме субботы и воскресенья), (48751) 5-33-81 (ежедневно). 
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:10 −1
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