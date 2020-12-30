Как будут проверять работу кафе и ресторанов в новогодние праздники

В Тульской области до 15 января действует ряд коронавирусных ограничений. В частности, запрещено проводить развлекательные мероприятия в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке-клубах, бильярдных и боулингах. Подробнее здесь.

Кафе и рестораны работать могут, однако до 9 января их режим работы сократится на час — с 7.00 до 23.00, а не до 24.00, как прежде (это не касается дистанционной торговли). Соответственно, встретить Новый год там не получится.

За соблюдением этих ограничений в новогодние праздники будет следить Управление Роспотребнадзора.

Заместитель главного государственного санитарного врача по Тульской области Марина Безбородова:

Марина Безбородова – В новогоднюю ночь мы не будем проводить проверок. Однако в праздничные дни мониторинг организаций общественного питания, торговли, объектов культуры и т. д. на предмет соблюдения ими мер профилактики новой коронавирусной инфекции продолжится. Для сотрудников Управления Роспотребнадзора объявлены рабочие дни.

Проверки будут проходить не только в Туле, но и во всей области. К нарушителям могут применять жесткие меры.

Во время новогодних праздников, в том числе и в ночь на 1 января, в местах массового скопления людей будут дежурить наряды полиции. Об этом Myslo рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области:

– Полиция региона ежедневно осуществляет подобные проверки. При выявлении нарушений в рамках полномочий принимаются меры, предусмотренные действующим законодательством.

Если вы заметите какое-либо нарушение, сообщайте на горячие линии Роспотребнадзора. Они будут работать ежедневно, в том числе и 1 января, с 9.00 до 18.00.