Водители просят перенести автобусную остановку «Улица Первомайская»

Фото из архива Myslo.

Об этом они попросили на прямой линии начальника УГИБДД Тульской области Вячеслава Лопатникова.

Я часто езжу вверх по проспекту Ленина в Туле, поворачиваю направо на улицу Первомайскую. Там очень неудобно расположена автобусная остановка. Пока горит зеленая стрелка светофора для поворота направо, водители стоят: полоса до самого поворота занята общественным транспортом. Водителям приходится либо подолгу ждать, либо нарушать, меняя рядность. Может, есть смысл перенести остановку хотя бы на 100 метров ниже? Сергей Смирнов.

Начальник УГИБДД Тульской области Вячеслав Лопатников:

- Да, такая проблема имеется, но согласно требованию законодательства о безопасности дорожного движения, ее решением должна заниматься администрация города Тулы.