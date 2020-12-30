На улицы Тулы выехал оркестр из Дедов Морозов

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Автобус будет курсировать по центральной части города.

Для создания праздничной атмосферы у жителей областной столицы артисты Театрально-концертного центра подготовили специальную программу. Деды Морозы проедут по улицам города с музыкальным сопровождением.

Завтра с 16.00 до 20.00 на улицах города по маршруту «ст. «Южная» – проспект Ленина – ул. Советская – Красноармейский проспект – Московский вокзал» можно будет встретить новогодний автобус.