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В 2020 году количество погибших на дорогах Тульской области — наименьшее за последние 30 лет

В 2020 году количество погибших на дорогах Тульской области — наименьшее за последние 30 лет

Начальник УГИБДД Вячеслав Лопатников рассказал, сколько туляков гибнет на дорогах региона.

По словам Вячеслава Лопатникова, по итогам 11 месяцев количество ДТП сократилось на 14,7%, погибших — на 14%, раненых — на 18,1%.
 
В этом году количество погибших на дорогах Тульской области — наименьшее за последние 30 лет. 
 
За последние годы число погибших на дорогах региона снижается. В этом году завершается реализация федеральной целевой программы «Безопасность дорожного движения в 2013—2020 годах». Основной ее показатель — снижение смертности на дорогах, и он достигнут.
В 2013 году, в начале реализации программы, на дорогах Тульской области погибало по 400 человек в год! Сейчас этот показатель снизился на треть (278 погибших).
 
Свою роль сыграло и то, что улично-дорожная сеть находится в нормативном состоянии, интенсивно развивается система фотовидеофиксации административных нарушений.
 
Дальнейшим ориентиром в деятельности Госавтоинспекции Тульской области являются задачи, установленные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 по сокращению смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, а также мероприятия, предусмотренные национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
 
Сюжет: Прямая линия с начальником УГИБДД
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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Тульская область

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