В 2020 году количество погибших на дорогах Тульской области — наименьшее за последние 30 лет

По словам Вячеслава Лопатникова, по итогам 11 месяцев количество ДТП сократилось на 14,7%, погибших — на 14%, раненых — на 18,1%.

В этом году количество погибших на дорогах Тульской области — наименьшее за последние 30 лет.

За последние годы число погибших на дорогах региона снижается. В этом году завершается реализация федеральной целевой программы «Безопасность дорожного движения в 2013—2020 годах». Основной ее показатель — снижение смертности на дорогах, и он достигнут.

В 2013 году, в начале реализации программы, на дорогах Тульской области погибало по 400 человек в год! Сейчас этот показатель снизился на треть (278 погибших).

Свою роль сыграло и то, что улично-дорожная сеть находится в нормативном состоянии, интенсивно развивается система фотовидеофиксации административных нарушений.

Дальнейшим ориентиром в деятельности Госавтоинспекции Тульской области являются задачи, установленные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 по сокращению смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, а также мероприятия, предусмотренные национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги».