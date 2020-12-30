Сделают ли на проспекте Ленина в Туле левый поворот?
Об этом читатели спрашивали на прямой линии начальника УГИБДД Тульской области Вячеслава Лопатникова.
На Красноармейском проспекте в Туле сделали дополнительные секции светофора для поворота налево. Есть ли эффект от этого? Не планируют ли сделать такие же стрелки на проспекте Ленина? Пользователь Den.
- Эффект положительный. ДТП на этих перекрестках Красноармейского проспекта стало гораздо меньше. Проспект Ленина — главная городская транспортная артерия. И левые повороты там запрещены практически по всей длине улицы. На наш взгляд, в случае организации введения дополнительной фазы светофорного регулирования, для осуществления левых поворотов, движение на проспекте Ленина существенно затруднится.
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