Сделают ли на проспекте Ленина в Туле левый поворот?

На Красноармейском проспекте в Туле сделали дополнительные секции светофора для поворота налево. Есть ли эффект от этого? Не планируют ли сделать такие же стрелки на проспекте Ленина? Пользователь Den.

- Эффект положительный. ДТП на этих перекрестках Красноармейского проспекта стало гораздо меньше. Проспект Ленина — главная городская транспортная артерия. И левые повороты там запрещены практически по всей длине улицы. На наш взгляд, в случае организации введения дополнительной фазы светофорного регулирования, для осуществления левых поворотов, движение на проспекте Ленина существенно затруднится.