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Слишком шумно: ГИБДД советует администрации Тулы заменить «лежачих полицейских» на улице Осташева

Слишком шумно: ГИБДД советует администрации Тулы заменить «лежачих полицейских» на улице Осташева

Жители этой улицы активнее всего звонили на прямую линию с начальником ГИБДД Вячеславом Лопатниковым.

Пожалуйста, займитесь организацией дорожного движения на нашей улице Осташева. Я всю жизнь здесь прожила, улица долгое время была односторонней. Теперь ее сделали двухсторонней и это никому не нравится. Водители блуждают, нам из-за потока автомобилей невозможно спокойно жить. На улице оборудовали «лежачие полицейские». Стоит грохот, машины едут очень шумно. Все торопятся! Нам нужны камеры видеофиксации. Когда ГИБДД присылает наряд, автомобили едут тихо. Только ДПС уезжает – опять скорость, шум. Помогите нам! Нина Сергеевна Чурилова.

Живу в Туле на улице Осташева. Водители здесь постоянно нарушают скоростной режим, гоняют даже груженые «тонары». Что можно сделать? Валерий Николаевич Шутиков.

Возле моего дома на улице Осташева установили «лежачих полицейских». Можно ли их убрать? У меня дом трясется от того, как на неровностях подскакивают машины. Водители не соблюдают правила, несутся. Раньше у нас был светофор, было гораздо лучше. Может, поставить там камеры? Возможно, водители станут снижать скорость? А вообще, на нашей улице движение организовано очень плохо. Можно ли что-то сделать? Валентина Астахова.

Начальник УГИБДД по Тульской области Вячеслав Лопатников:

- Вообще, камеры фотовидеофиксации устанавливают в местах концентрации ДТП. Ваша улица к такой категории не относится. К тому же ГИБДД не устанавливает знаки и камеры, это прерогатива администрации. Я думаю, к проблеме нужно подойти комплексно. Мы займемся этим вопросом. Я отправлю туда специалистов, они посмотрят, что можно сделать. Со своей стороны, Госавтоинспекция будет рекомендовать владельцу дороги – администрации г. Тулы, заменить существующие сборно-разборные искусственные неровности на монолитные, выполненные из асфальтобетона, которые существенно снижают уровень шума от проезжающих транспортных средств.

 

Сюжет: Прямая линия с начальником УГИБДД
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Автор: Юлия Королева
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