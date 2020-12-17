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Президент пообещал разобраться, почему больным коронавирусом не выдают бесплатных лекарств

Президент пообещал разобраться, почему больным коронавирусом не выдают бесплатных лекарств

«Все обращения мы обязательно систематизируем и обязательно отреагируем».

Владимиру Путину задали вопрос, касающийся выплат медикам, работающим в «красной зоне», а также по поводу выдачи бесплатных лекарств для больных коронавирусом. Президент ответил так:

– Вот из Рязанской области вопрос: «До нас бесплатные лекарства не доходят, почему больные коронавирусом лечатся за свои деньги? Обещано было другое. Где деньги?» Вот меня тоже это интересует. Мы 10 млрд дали в регионы на оперативное реагирование на вопросы, связанные со средствами индивидуальной защиты, подготовкой заведений. И 5 млрд выделили на бесплатные лекарства людям, которые лечатся на дому. Знаю точно, что все деньги в Рязанскую область, в частности, переданы. Почему они не дошли, надо разбираться. Все обращения мы обязательно систематизируем и обязательно отреагируем. Некоторые губернаторы докладывают, что всё в порядке. Бывают единичные случаи, надеюсь, что так и есть. Но, судя по количеству обращений, всё-таки не единичные. Будем обязательно разбираться.

Сюжет: Большая пресс-конференция Владимира Путина 17.12.2020
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