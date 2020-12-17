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Когда проиндексируют пенсии работающим пенсионерам?

Когда проиндексируют пенсии работающим пенсионерам?

Об этом рассказал Владимир Путин.

– Это условие простое — бюджетная обеспеченность. В СССР работающим пенсионерам пенсию не платили. Но в сегодняшних условиях, особенно когда речь идет о ситуации с падением доходов, индексация крайне важна. Я бы подумал и об отдельных категориях пенсионеров, которые нуждаются в дополнительной поддержке. Люди работают на такой работе, на которую другие не очень и стремятся. На следующий год предусмотрена индексация в 6,3%, — заявил на пресс-конференции Президент России.

Сюжет: Большая пресс-конференция Владимира Путина 17.12.2020
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