Когда проиндексируют пенсии работающим пенсионерам?

– Это условие простое — бюджетная обеспеченность. В СССР работающим пенсионерам пенсию не платили. Но в сегодняшних условиях, особенно когда речь идет о ситуации с падением доходов, индексация крайне важна. Я бы подумал и об отдельных категориях пенсионеров, которые нуждаются в дополнительной поддержке. Люди работают на такой работе, на которую другие не очень и стремятся. На следующий год предусмотрена индексация в 6,3%, — заявил на пресс-конференции Президент России.