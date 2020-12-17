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Алексей Дюмин: «Для нас было ответственно и почётно объединить регионы ЦФО на пресс-конференции президента»
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Алексей Дюмин: «Для нас было ответственно и почётно объединить регионы ЦФО на пресс-конференции президента»

Губернатор Тульской области прокомментировал итоги ежегодной пресс-конференции главы государства.

Президент Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию. В этом году из-за эпидемиологической ситуации она прошла в формате видеоконференцсвязи – участники задавали вопросы в прямом эфире.

Для представителей региональной прессы были организованы специальные площадки. Для журналистов Центрального федерального округа такой площадкой стал тульский кластер «Октава» – туда приехали около 90 корреспондентов. Перед началом пресс-конференции на площадку приехал губернатор Алексей Дюмин – он лично убедился в том, что к мероприятию всё готово и поприветствовал журналистов.

Пресс-конференция длилась более 4 часов. Владимира Путина спрашивали о борьбе с коронавирусом, вакцинации, поддержке семей с детьми, медицине, а также об образовании и социальных проблемах.

– Для нас ответственно и почетно, что именно Тула объединила регионы ЦФО, организовав площадку для пресс-конференции президента, – отметил Алексей Дюмин. – Как и в предыдущие годы, Владимир Владимирович Путин ответил на все актуальные вопросы сегодняшнего дня. Это и мобилизация системы здравоохранения на борьбу с пандемией, и рост цен, и проблемы, связанные с вынужденным переходом на дистанционное образование. Эти проблемы сегодня решает вся Россия, включая наш регион. Неслучайно президент вновь обратил внимание на особую черту российской идентичности – умение объединяться перед лицом общей угрозы. И Тула как оружейная столица и регион, исторически служивший опорой России, – яркий тому пример.

Сюжет: Большая пресс-конференция Владимира Путина 17.12.2020
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