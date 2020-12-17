Дополнительные выплаты: семьи с детьми до 7 лет получат к Новому году по 5000 рублей
Об этом заявил Владимир Путин.
– Чтобы завершить не таким пафосом, а чем-то теплым… Сегодня спрашивали, что мы планируем, чтобы поддержать семьи с детьми.
Волонтеры мне недавно говорили, что есть всякие идеи по поддержке детей к Новому году. В этом году из-за пандемии отменены детские елки, массовые мероприятия. А праздник необычный, он связан с ожиданиями, с надеждами на будущее.
Поэтому я перед тем, как сюда прийти, договорился с правительством и администрацией президента, что сделаем подарок: всем семьям, где есть дети до 7 лет, выплатим по 5 тысяч рублей за каждого ребенка, — сказал Президент России.
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