Дополнительные выплаты: семьи с детьми до 7 лет получат к Новому году по 5000 рублей

– Чтобы завершить не таким пафосом, а чем-то теплым… Сегодня спрашивали, что мы планируем, чтобы поддержать семьи с детьми.

Волонтеры мне недавно говорили, что есть всякие идеи по поддержке детей к Новому году. В этом году из-за пандемии отменены детские елки, массовые мероприятия. А праздник необычный, он связан с ожиданиями, с надеждами на будущее.

Поэтому я перед тем, как сюда прийти, договорился с правительством и администрацией президента, что сделаем подарок: всем семьям, где есть дети до 7 лет, выплатим по 5 тысяч рублей за каждого ребенка, — сказал Президент России.