20 миллионов россиян живут за чертой бедности
Но у президента есть план, как с этим бороться.
В ходе традиционной пресс-конференции Президент РФ Владимир Путин заявил, что знает, как бороться с бедностью в стране:
– 20 миллионов человек живут за чертой бедности. Но есть план, как с этим бороться: развивать экономику, выполнять цели и задачи нацпроектов. Надо создавать новые рабочие места, выводить экономику на новый уровень, развивать искусственный интеллект, цифровизацию, создавать современные производства. На это направлен комплекс мероприятий в рамках национальных проектов.
Отметим, 13,5% россиян живут за чертой бедности, к 2030 году планируется снизить число людей, живущих за чертой бедности, с 13,5% до 6,5%.
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