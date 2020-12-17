20 миллионов россиян живут за чертой бедности

Но у президента есть план, как с этим бороться.

В ходе традиционной пресс-конференции Президент РФ Владимир Путин заявил, что знает, как бороться с бедностью в стране:

– 20 миллионов человек живут за чертой бедности. Но есть план, как с этим бороться: развивать экономику, выполнять цели и задачи нацпроектов. Надо создавать новые рабочие места, выводить экономику на новый уровень, развивать искусственный интеллект, цифровизацию, создавать современные производства. На это направлен комплекс мероприятий в рамках национальных проектов.