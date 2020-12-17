Председателем Тульской облдумы может стать Николай Воробьев

А его замом – Марина Левина.

Как стало известно Myslo, с большой долей вероятности председателем Тульской областной Думы станет депутат Николай Воробьев. В настоящее время он занимает должность первого зампреда облдумы.

Его замом могут назначить председателя комитета облдумы по социальной политике Марину Левину.

Напомним, Николай Воробьев является секретарем регионального отделения партии «Единая Россия», а также генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Тула».

Сегодня Сергей Харитонов объявил об уходе с поста председателя облдумы по собственному желанию. Депутаты приняли его отставку.

Кроме того, на сегодняшнем заседании регионального парламента были приняты изменения в Устав, согласно которым председатель Думы может осуществлять деятельность не только на платной, но и на бесплатной основе.