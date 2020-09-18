Туляков приглашают поучаствовать в шоссейной велогонке Gran Fondo Russia

Фото из архива Myslo.

Этот турнир в нашем регионе пройдет впервые.

4 октября в Тульской области состоится финальный старт сезона серии шоссейных велогонок Gran Fondo Russia. Старт и финиш мероприятия пройдет в селе Воскресенское — в 40 км от Тулы. Трасса живописная, с разнообразным набором высоты и уровнями сложности.

Маршрут закольцован, и один круг составляет 35 км. Участники выберут одну из трех дистанций: 1 круг — 35 км, 2 круга — 70 км или 3 круга — 105 км.

К участию в заезде допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше с личными шоссейными велосипедами.

Зарегистрироваться на гонку можно здесь. Обратите внимание, что участие в соревнованиях платное.

Gran Fondo переводится как «Большая прогулка»: помимо соревновательного аспекта здесь присутствует здоровый вид outdoor-активности на живописных загородных трассах, свободных от автотранспорта.

За четыре года проведения в России Gran Fondo приобрел статус ежегодного мероприятия, в котором отмечается постоянный количественный рост участников — от любителей до опытных гонщиков.

Разные форматы проведения заездов позволяют найти для себя оптимальный старт как новичкам, так и опытным спортсменам. Обязательное требование для участия в мероприятии — исправный велосипед и шлем. Финишеры всех стартов получат уникальные медали.