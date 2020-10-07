Как изменилась Тула за последние годы

Областная столица преображается с каждым годом, это заметно каждому. Мы проехали по значимым объектам и обсудили с туляками, насколько полезными были изменения.

В этом году Тула отмечает 874-ю годовщину со дня основания. В последние несколько лет в городе было реализовано много масштабных проектов: возрождение исторического центра, появление Казанской набережной, кластеров «Октава» и «Искра», строительство Суворовского училища. Об этом говорят очень много, но помимо ярких объектов есть еще и те, которые не так заметны всем тулякам, но жизненно необходимы жителям отдельных районов.

Медицина пришла в отдаленные районы

Медицинская помощь в последние годы стала доступнее жителям небольших населенных пунктов Большой Тулы. Один из примеров — поселок Петровский. Здесь вырос большой ЖК, появилось много молодых семей и, конечно, без поликлиники жителям приходилось очень сложно.

В декабре 2019 года свои двери для посетителей распахнула модульная амбулатория площадью 440 кв. м.

На строительство было выделено около 10 млн руб. из регионального бюджета. Здание возвели за несколько месяцев, и теперь здесь принимают все необходимые специалисты.

Директор ГУЗ «Амбулатория поселка Рассвет» Юлия Кочеткова:

Юлия Кочеткова – С понедельника по субботу в амбулатории ведется прием педиатра и терапевта, по расписанию приезжают тульские специалисты: невролог, гинеколог и врач УЗ-диагностики. Также в амбулатории расположен кабинет оказания неотложной медицинской помощи, прививочный и процедурный кабинеты. Все помещения укомплектованы необходимым оборудованием. А еще у нас есть транспорт для выезда врача на дом. Это покрывает все потребности жителей по оказанию первичной медицинской помощи.

Сейчас в амбулатории получают помощь около 3000 пациентов, среди которых 824 ребенка.

Анастасия – Живу в Петровском квартале уже пять лет, поэтому точно знаю: поликлиника нам была необходима. У нас в семье маленький ребенок, и к врачам мы обращаемся регулярно: посещаем врачей и делаем прививки. Раньше приходилось ездить в Рассвет, это было очень неудобно. Я не вожу машину, нужно было ждать мужа или ехать на транспорте. Теперь мы можем прийти в лабораторию в удобное время, всё близко и доступно!

Особое внимание – образованию детей

Новые жилые комплексы растут в областном центре очень активно, а значит, всё больше потребность в современных и комфортных детских садах и школах.

Все в том же поселке Петровский быстро нашли выход из ситуации. Здесь в 2017 году открылся 2-этажный модульный детский сад, о котором мечтали жители этого района. Инвестора для строительства этого социального объекта нашел губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Детский сад рассчитан на шесть групп детей разного возраста — от одного года до 7 лет. Всего мест в садике 110. Средняя наполняемость группы — 20 человек. На первом этаже есть бассейн, а на втором — залы для музыкальных и спортивных занятий, хореографический зал, медицинский и процедурный кабинеты.

Садик оснащен современной системой безопасности и контроля доступа, учтены все требования для маломобильных групп населения.

А сейчас началось строительство второго модуля. Новые помещения садика должны открыться уже в конце 2020 года.

Мария Зотова – У нас двое детей, и старший сын ходит в этот садик. Нам здесь очень нравится! Бассейн, новое оборудование, светлые и уютные помещения — что еще нужно? Мне кажется, это один из лучших детских садов в Туле.

Наталья Ермакова – Ребенок очень доволен, всегда спешит в сад, и нам всё нравится. Здесь уютно, всё по-домашнему и персонал очень внимательный. Мы знаем, что здесь дети окружены заботой. С ними играют, проводят обучающие занятия, а по вечерам можно ходить на дополнительные занятия по хореографии. И всё это рядом с домом!

Конечно, это не единственный садик, который появился в Туле за последние годы. В 2018 году построили детский сад в микрорайоне Левобережный и в селе Зайцево, в 2019 году — в ЖК «Солнечный» и на ул. Серебровской, а также учебный корпус ЦО №4 на 100 мест. Также в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование» завершается строительство двух детских садов в пос. Северный и ЖК «Времена года».

Сейчас начали возводить детский сад в микрорайоне Северная Мыза, на очереди дошкольные учреждения на Красноармейском проспекте и микрорайоне Юго-Восточный. Финансирование осуществляется из бюджетов всех уровней.

Также ведется установка шести модульных детских садов, что позволит создать 330 новых мест. Эти объекты включены в госпрограмму «Развитие образования Тульской области».

Впервые за долгое время в Туле начали строить школы. В микрорайоне Зеленстрой-2 открылась школа «Поколение будущего» на 600 мест.

Каждый кабинет здесь оформлен тематически: в кабинете химии, например, есть отдельные столы с оборудованием для проведения опытов, в кабинете географии — компактная метеостанция, в кабинете биологии — экспонаты с заспиртованными рыбами и мелкими животными.

На первом этаже школы располагается комфортная и уютная столовая, а на втором — просторный спортзал.

Наталья Гришина, директор ЦО №58 «Поколение будущего» – Мы стараемся удовлетворить потребности всего микрорайона. Мы рады, что у нас появилась новая красивая и современная школа. Её ждали и дети, и родители. У нас очень большой спектр дополнительного образования: факультативы, кружки, спортивные секции и т. д. Мы заключили соглашение о сотрудничестве с Тульским государственным университетом по профориентации детей. Его преподаватели ведут уроки в нашем медицинском классе.

Маргарита Анрух, ученица 9 «А» класса – Учусь здесь с момента открытия школы и очень довольна, что перешла сюда. Учителя всегда дают максимум материала, при этом еще подсказывают, где найти дополнительные источники информации. Так что проблем с учебой нет. У меня пока еще не было распределения, моему классу это предстоит в следующем году. Думаю, выберу химико-биологическое направление, в школе есть всё, чтобы изучить его и успешно поступить в университет.

Даниил Рыбин, ученик 11 «Б» класса – На уроках применяются новые цифровые технологии. Кабинеты оснащены интерактивными досками, мы работаем на компьютерах. Наша школа не зря названа «Поколение будущего», потому что столько инновационных технологий не применяется ни в одном учебном заведении региона. Например, на уроке информатики мы разрабатываем сайты и программное обеспечение, на биологии проводим опыты.

Скоро в Туле появится еще одна новая школа на 600 мест. Она расположится в районе ЖК «Времена года – 2».

Не менее важно и дополнительное образование детей. Для того чтобы развивать юные таланты в Тульской области, появились новые спортивные объекты. В рамках муниципальной программы МО город Тула в 2019 году введен в эксплуатацию городской Центр художественной гимнастики на ул. Ствольной, 104.

Одновременно в Центре могут заниматься 100 человек. Для этого обустроены разминочный зал, хореографический зал и зал с помостами и трибунами на 121 посадочное место.

Анна Титова, тренер – Центр соответствует всем международным требованиям и теперь включен в реестр спортивных сооружений. Заниматься здесь очень удобно. Помимо залов есть комфортные раздевалки, душевые и комната отдыха для персонала. Занятия в оборудованных помещениях уже приносят плоды, воспитанники Центра показывают высокие результаты на соревнованиях всех уровней.

Благоустроены общественные пространства и более 300 дворов

Программа «Формирование современной городской среды» реализовывается в Туле с 2017 года. За это время из бюджетов разных уровней был выделен 1 млрд рублей на благоустройство более 300 дворов и 19 общественных пространств.

У туляков появилась возможность привести в порядок придомовые территории. Жители дома на Калужском шоссе, 3 воспользовались ею, и теперь их двор не узнать.

Тамара Пильщикова, старшая по дому – Раньше на наш двор было страшно смотреть, об этом нам говорили даже жители соседних домов. Так что когда мы узнали о возможности поучаствовать в программе, все собственники организовались и подали заявку. Мы провели собрание, дали согласие на трудовое соучастие и софинансирование. Всего на наш двор было выделено более 14 млн рублей. Конечно, без поддержки губернатора и администрации Тулы мы бы не смогли провести такой ремонт. У нас появились парковка, новый асфальт, тротуары, игровой комплекс, ограждения. Теперь в доме комфортно всем – и автомобилистам, и детям, и пенсионерам. Преобразования все оценили, и теперь мы сами поддерживаем красоту: сажаем цветы и выходим на субботники.

Преображается Тула и за счет привлечения внебюджетных средств. По инициативе губернатора Алексея Дюмина за счет средств фонда развития Тульской области «Перспектива» в сквере Октябрьский появился детский городок.

Главная достопримечательность сквера – один из знаменитых тульских брендов – филимоновская игрушка.

Светлана Тарасова – Раньше здесь собирались люди, мягко говоря, с низкой социальной ответственностью. Не то что гулять здесь, даже проходить мимо было неприятно. Нам не хватало детских площадок, места, где можно приятно проводить свободное время с семьей. Я от лица жителей всего Зареченского района хочу выразить благодарность Алексею Геннадьевичу Дюмину за наш красивый сквер, который стал любимым местом отдыха многих зареченцев.

Тепло в каждый дом

Один из актуальных вопросов осенью – начало отопительного сезона. Жители Клоково вот уже четыре года наслаждаются теплом в своих квартирах. Это стало возможным благодаря строительству модульной котельной. Сейчас она обеспечивает 12 многоквартирных жилых домов отоплением и горячим водоснабжением.

Михаил Харитонов, заместитель генерального директора АО «Тулатеплосеть» – До 2017 года теплоснабжение микрорайона Клоково осуществляла котельная воинской части Клоковского аэродрома. Там было установлено устаревшее оборудование, оно создавало перебои в работе. Жители постоянно жаловались на качество обслуживания. В связи с этим было принято решение построить котельную. Были проложены новые магистральные сети, закуплено оборудование. Сейчас котельная работает в автоматическом режиме без присутствия персонала. Система позволяет вносить корректировки в работу в соответствии с температурой воздуха и другими внешними факторами.

Тульские производства вышли на новый уровень

Поддержка правительства Тульской области позволила развиваться местным производителям. Один из таких примеров – Тульский молочный комбинат. Предприятие на Петербургском экономическом форуме в 2016 году подписало с правительством региона соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию производства сыров.

Открытие производства позволило создать новые рабочие места, внесло вклад в решение задач по импортозамещению и принесло дополнительные доходы в бюджет области.

В день на производстве перерабатывается около 15 тонн молока, из которых получается около тонны сыра. Продукцию Тульского молочного комбината оценивают на международном уровне. Современное оборудование позволяет производить сырные головки диаметром 65 сантиметров и весом 45 кг. Это европейский стандарт, который позволяет сыру созревать правильно.

Александр Ширинкин, заместитель директора по стратегическому развитию ТМК – Мы делаем значимый продукт для Тульской области. Наш сыр получает высокие оценки экспертов на международных выставках, продукт признали европейские производители. У наших сыров есть уникальная естественная корочка. Это возможно благодаря специально оборудованным камерам для созревания, в которых поддерживается необходимая влажность и температура. Аналоги нашему производству сложно найти не только в нашей стране, но и в Европе. Спасибо правительству Тульской области за поддержку!