Как за последние несколько лет изменился Ефремов

Этот город — перекресток времен. Прошлое, настоящее и будущее мирно уживаются на его улицах.

Продолжаем серию публикаций о том, что изменилось в районных центрах нашей области за последние годы. На этот раз мы отправимся в город, который находится в 144 километрах от Тулы.

Ефремовцы и руководство городского округа отмечают масштабные изменения, направленные на комфорт жителей. Так, недавно привели в порядок фасад молодежно-подросткового центра «Октябрьский» на ул. Мира, а сейчас, в рамках программы «Формирование современной городской среды в Тульской области», полным ходом идет благоустройство площади перед ним. Ее, кстати, капитально не ремонтировали аж с советских времен.

Как рассказал замглавы администрации по социальным вопросам Николай Голиков, было выложено 5 тысяч квадратных метров новой плитки, сделано уличное освещение, установлены лавочки и урны. На Новый год здесь поставят красивую современную елку.

Николай Голиков — Это центральное место для проведения городских мероприятий. В программу мы вступили благодаря губернатору Алексею Дюмину, а решение о благоустройстве этой городской территории принимало наше население. Общая стоимость работ — более 11 млн рублей, основные закончим через неделю-две. Позже сделаем сцену и детскую площадку.

Особое внимание уделяют благоустройству местного городского парка имени Бунина, который без преувеличения можно назвать жемчужиной Ефремова. В нем есть воркаут и скейт-площадки, сцена для различных мероприятий и, конечно же, знаменитый памятник Бунину.

Парк, площадь которого 6,5 га, постоянно развивается. В нем неоднократно бывал губернатор Алексей Дюмин, и каждый раз глава региона делал горожанам подарки. После его последнего приезда в парке появились две беседки — одна для игры в настольный теннис, а вторая пока используется как место для чтения.

По словам главы администрации Сергея Балтабаева, приоритетная задача — сделать жизнь ефремовцев более комфортной. Это делается благодаря программе «Формирование современной городской среды в Тульской области», в которой район активно участвует с 2017 года. Благоустраивают как общественные пространства, так и дворы.

Сергей Балтабаев — На сегодняшний момент в Ефремове благоустроено 70% дворов. Не каждое муниципальное образование может этим похвастаться. Вся эта программа не может быть не связана с поддержкой, прежде всего губернатора, правительства Тульской области, и жители это очень ценят. Конечно же, еще хотелось бы поблагодарить губернатора за то, что он нашел спонсоров и сейчас у нас строится Ледовый дворец. Вся территория парка и вокруг него — это такая спортивная зона: ФОК, ледовая арена, бассейн, зал для занятий гимнастикой… И всё в шаговой доступности.

Глава ефремовской администрации напомнил, что федеральная программа «Комфортная городская среда» будет действовать до 2024 года. К моменту ее окончания благоустроят все дворы в городе.

Строительство ефремовского ледового дворца планировали завершить в начале этого года, но из-за пандемии пришлось вносить коррективы. Сейчас работы возобновлены и готовность дворца составляет 75%. В ближайшее время возведут и подключат котельную, что позволит выполнить внутреннюю отделку помещений в зимнее время.

Сергей Бобровский, председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО г. Ефремов — Объект на контроле правительства региона, и он начал строиться только благодаря поддержке нашего губернатора. Площадь здания — 3 тысячи кв. метров. Главное, что завершены все масштабные работы, в том числе заливка ледового поля. Останется отделка, которую планируем завершить в течение зимних месяцев. Здесь будет стандартное ледовое поле для хоккея, но предполагаются и занятия фигурным катанием. Также будут тренажерные залы, поэтому можно сказать, что это многофункциональный спортивный центр.

На ул. Комсомольской в Ефремове сейчас достраивают новое здание детского сада, который станет самым современным в городе. Стоимость проекта — 136 млн рублей. После открытия сюда переведут детвору из ЦО №4, старое здание (1938 года постройки) — снесут, а на его месте построят новый.

Галина Фатеева, зам. директора ЦО № 4 — Этот детский сад нужен городу, так как последние два года не хватало мест. Новый садик рассчитан на 160 детей — 4 группы раннего возраста и 4 группы от 3 до 7 лет. Хочу отметить, что строительство ведется почти в санаторно-курортной зоне: рядом городская роща, где прекрасный воздух. Естественно, помимо специалистов в садике в большом количестве будет интерактивное оборудование, оно позволит детям легче осваивать программу дошкольного воспитания.

Также сейчас в Ефремове в рамках проекта «Сердце Ефремова» продолжается благоустройство исторического центра — Красной площади. Город участвовал в конкурсе малых исторических городов и поселений и получил 100 млн рублей. С учетом конкурсного падения цены стоимость благоустройства площади составила 85 млн рублей, а на оставшиеся деньги привели в порядок 10 дворов.

Площадь превратят в островок с арт-объектами и уличной галереей со сменной экспозицией. Также проведут озеленение территории и улучшат транспортную и пешеходную инфраструктуру. Планируется, что полюбоваться на красоту ефремовцы смогут уже к концу ноября этого года.

В своем Послании 2019 года губернатор Алексей Дюмин поставил задачу за два года отремонтировать в Тульской области 100 фельдшерско-акушерских пунктов. Один из таких ФАПов находится в поселке Октябрьский Ефремовского района. Это современное модульное здание, в котором есть всё необходимое для обследования и оказания жителям первичной медицинской помощи.

Наталья Дервук, жительница пос. Октябрьский — Это супер: светло, комфортно, уютно! Я пришла сюда к фельдшеру Надежде Ивановне Осиповой, чтобы посоветоваться с ней по поводу состояния своего здоровья. Она врачеватель не только тела, но и души: всегда придет на помощь, подскажет. Мы ей доверяем.

В мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о сотрудничестве по созданию в Тульской области биотехнологического кластера с ООО «Каргилл». В рамках кластера реализуются три инвестиционных проекта. Все три инвестора получили статусы резидентов ТОСЭР.

Первым из кластера получила этот статус компания ООО «Промбиотехнологии». Проект по строительству завода по глубокой переработке фуражных зерновых культур для производства аминокислот и других функциональных добавок для сельскохозяйственной и пищевой отраслей планируется реализовать в 2021 году. Объем инвестиций составит порядка 3 млрд рублей, будет создано более 170 новых рабочих мест. Текущая стадия — строительство первой очереди завода.

Кроме этого, в стадии реализации инфраструктурный проект — строительство окружной дороги вокруг кластера. Строительство этого объекта инфраструктуры — стратегически важный шаг при создании биотехнологического кластера. Это позволит успешно реализовать все намеченные проекты, а также создать условия для новых потенциальных инвесторов. Стоимость строительства дороги — 207 млн рублей. Сроки реализации проекта – 2020/2021 год. На данный момент проект прошел государственную экспертизу, подтверждена сметная стоимость, готовится заявка для получения финансирования на строительство.

По мнению заместителя главы администрации по экономике Натальи Дагаевой, присвоение статуса территории опережающего социально-экономического развития в марте 2018 года стало наиболее позитивным событием для развития Ефремова. ТОСР — это особая экономическая зона со льготными налогами, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями для инвесторов. Такие условия помогают привлекать инвесторов.

Наталья Дагаева — Получив статус ТОСЭР «Ефремов», мы приняли на себя обязательство выполнить в ближайшие 10 лет ряд важнейших задач: привлечение порядка 11 миллиардов рублей инвестиций и создание 1000 новых рабочих мест. На сегодняшний день на нашей территории зарегистрировано 7 резидентов, резидентами освоено более 600 млн руб. и создано 280 рабочих мест.

Пожалуй, еще одной местной достопримечательностью можно назвать центральную модельную библиотеку им. М. Ю. Лермонтова . В этом году учреждение приняло участие в национальном проекте «Культура» и получило из федерального бюджета 10 млн рублей. Благодаря этим деньгам в учреждении сделали ремонт, оснастили современной мультимедийной, интерактивной и сенсорной техникой и, конечно же, закупили новые книги.

Тамара Кузнецова, директор МКУК «Ефремовская централизованная библиотечная система» — 15 новых компьютеров-моноблоков, три интерактивные книги, 3D-компьютеры, шлемы… На сегодняшний день у нас есть всё для того, чтобы удовлетворить запросы читателей всех возрастов. Сейчас у нас записано 4,5 тысячи читателей. Дети и взрослые и так много читают, поэтому мы хотели бы стать местом притяжением, «точкой силы» для молодых.

Значимые события МО г. Ефремов за период с 2016 по 2020 годы ОБРАЗОВАНИЕ 2016 год: По программе «Развитие образования Тульской области» произведены ремонтные работы в шести учреждениях: - капитальный ремонт спортивного зала 3 ОУ (МКОУ «Чернятинская СШ №15», МКОУ «Военногородская СШ №18», МКОУ «Шиловская СШ №16»); - ремонт кровли 2 ОУ (МКОУ «Первомайская ОШ №33», МКОУ «ЦО №4» (структурное подразделение); - замена оконных блоков в МКОУ «ЦО №4». По программе «Народный бюджет» произведены ремонтные работы: - замена оконных блоков в шести образовательных учреждениях (МКОУ «Военногородская СШ №18», МКОУ «СШ №1», МКОУ «СШ №8», МКОУ «СШ №10» (структурное подразделение), МКОУ «Шиловская СШ №16», МКОУ «СШ №6»); - ремонт кровли 2 учреждений (МКОУ «Ступинская СШ №14», МКОУ «ЦО №4»); - замена ограждения 3 ОУ (МКОУ «СШ №10», МКОУ «Дубровская СШ №21», МКОУ «Чернятинская СШ №15»); - ремонт фасада здания 3 ОУ (МКОУ «СШ №6», МКОУ «СОШ №7», МКОУ «ЕФМЛ»); - ремонт спортивного зала в МКОУ «СШ №9»; - ремонт бассейна в 2 ОУ (ЦО «№5» (структурное подразделение), МКДОУ №9 К/В); - ремонт асфальтового покрытия в 6 ОУ (МКОУ «ЦО №5», МКДОУ №5, МКДОУ №14, МКОУ «СШ №9» структурное подразделение, МКДОУ №9, МКОУ «СШ №8»), По программе «Доступная среда» было отремонтировано одно учреждение – МКДОУ №9. По программе Тульской области «Развитие физической культуры, спорта и повышения эффективности реализации молодежной политики Тульской области» построены плоскостные спортивные сооружения (площадки) на территории МКОУ «ЦО №4» и МКОУ «СШ №9». 2017 год: По программе «Развитие образования Тульской области» отремонтировано два образовательных учреждения: капитальный ремонт помещений (МКДОУ №5, МКДОУ №16). По программе «Народный бюджет» произведены ремонтные работы: замена оконных блоков в семи образовательных учреждениях (МКУДО «ДДЮТ», МКОУ «Шиловская СШ №16», МКОУ «СШ №8», МКОУ «СШ №9», МКОУ «Ярославская НШ», МКОУ «ЦО №5», МКОУ «Козьминская НШ»); - ремонт фасада здания МКОУ «ЕФМЛ»; - ремонт системы отопления в МКОУ «СШ №18»; - благоустройство территории МКОУ «ЕФМЛ», - установка снегозадержателей на кровле здания МКДОУ №14; - асфальтовое покрытие в МКОУ «СШ №8». По программе «Доступная среда» было отремонтировано три образовательных учреждения: МКУДО «ДДЮТ», МКДОУ №4, МКОУ «СШ №1». 2018 год: По программе «Развитие образования Тульской области» отремонтировано три образовательных учреждения: - ремонт кровли (МКОУ «СШ №1», МКДОУ №16); - реконструкция здания МКОУ «СШ №15». По программе «Народный бюджет» отремонтировано 17 образовательных учреждений: - замена оконных блоков (МКОУ «СШ №10», МКОУ «Чернятинская СШ №15», МКОУ «Медведская СШ №17», МКДОУ №4, МКДОУ №7, МКДОУ №14); - ремонт помещений (МКОУ «Чернятинская СШ №15», МКОУ «ЦО №5»); - капитальный ремонт системы отопления в МКОУ «ЦО №4» (структурное подразделение №2); - ремонт ограждения (МКОУ «Шиловская СШ №16», МКОУ «ЦО №5», МКОУ «Степнохуторская СШ №32»); - ремонт бассейна (МКДОУ №14, МКДОУ №5); - ремонт кровли в МКУДО «ДДЮТ», МКДОУ №7; - ремонт покрытия пола МКОУ «ЕФМЛ». 2019 год: По программе «Развитие образования Тульской области» отремонтировано семь образовательных учреждений: - ремонт кровли (МКОУ «СШ №1», МКОУ «СШ №8», МКОУ «СШ №>9» (структурное подразделение), МКОУ «Медведская СШ «17» (структурное подразделение), МКОУ «Большеплотавская СШ №22», МКДОУ №21); - капитальный ремонт пищеблока в МКОУ «СШ №9»; - замена оконных блоков в здании МКДОУ №21. По программе «Народный бюджет» произведены ремонтные работы в 37 образовательных учреждениях (ОУ): - замена оконных блоков в 23 ОУ (МКОУ «Дубровская СШ №21», МКОУ «Шиловская СШ №16», МКОУ «Павлохуторская СШ №12», МКОУ «СШ №9», МКДОУ №21, МКОУ «СШ №10», МКДОУ №13, МКДОУ №5, МКДОУ «Шиловский детский сад», МКОУ «Дубровская СШ №21» (структурное подразделение), МКОУ «Большеплотавская СШ №22», МКОУ «СОШ №7», МКОУ «СШ №28», МКОУ «СШ №9» (структурное подразделение), МКОУ «Первомайская ОШ №33», МКОУ «СШ №3», МКДОУ №23, МКОУ «Медведская СШ №17» (структурное подразделение), МКДОУ №4, МКОУ «Мирновская СШ №34», МКДОУ №46, МКОУ «Степнохуторская СШ №32», МКОУ «Голубоченская СШ №20»); - ремонт внутренних помещений 5 ОУ (МКДОУ №9, МКОУ «СШ №1», МКДОУ №10, МКОУ «ЕФМЛ», МКОУ «ЦО №4»); - ремонт системы отопления в 4 ОУ (МКОУ «СШ №1», МКОУ «СШ №3», МКОУ «СШ №6» МКОУ «СШ №10» (структурное подразделение); - ремонт ограждения 3 ОУ (МКОУ «Ступинская СШ №14», МКОУ «Лобановская СШ №11», МКОУ «ЕФМЛ»); - ремонт кровли в 4 ОУ (МКДОУ №21, МКДОУ «Ясеновской детский сад», МКОУ «Козьминская НШ», МКОУ «Голубоченская СШ №«20» (структурное подразделение); - ремонт фасада в 2 ОУ (МКУДО «ДДЮТ», МКДОУ №21 (корпус №1); - ремонт асфальтового покрытия в МКОУ «Гимназия». 2020 год: По программе «Развитие образования Тульской области» образовательных учреждения: - ремонт кровли МКОУ «СОШ №7»; - капитальный ремонт фасада в МКОУ «СШ №1». По программе «Народный бюджет» отремонтировано 11 образовательных учреждений: - замена оконных блоков в МКОУ «Медведская СШ №17»; - ремонт ограждения в 3 ОУ (МКДОУ «Шкилевский детский сад», МКДОУ №13 «Медведская СШ №17»); - ремонт варочного цеха в 2 ОУ (МКОУ «ЕФМЛ», МКОУ «СШ №8»); - ремонт отопительной системы в здании МКОУ «ЦО №4»; - ремонт внутренних помещений в 2 ОУ (МКОУ «Гимназия», МКОУ «ЦО №5»); - ремонт кровли в МКДОУ №9; - ремонт бассейна в 2 ОУ (МКДОУ №16», МКОУ «СШ №«9» (структурное подразделение). Кроме того, в рамках реализации национальных проектов: «Современная школа»: в 2019 году открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Шиловская СШ №16», в 2020 году открыты Центры образования цифрового гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ «СШ №9» и МКОУ «Лобановская СШ №11»; «Цифровая образовательная среда»: приобретено компьютерное и цифровое оборудование в МКОУ «Гимназия», МКОУ «СШ №8» и МКОУ «СШ №10». За отчетный период приобретено пять автобусов для перевозки детей по программе «Развитие образования в Тульской области». Очередность в детские сады отсутствует. В 2017 году открыты 35 дополнительных мест для детей дошкольного возраста в МКДОУ №5 и МКДОУ №16 в рамках реализации программы «Развитие образования Тульской области».

КУЛЬТУРА

В 2017 году построено и отремонтировано два объекта:

- строительство сельского клуба в д. Шкилевка на сумму 16 130 946,30 руб., капитальный ремонт здания Шиловского Дома культуры филиала МБУК «ЕРДК «Химик» на сумму 8 767 707,00 руб.

Кроме того, в 2016 по гранту Министерства культуры Российской Федерации выделены 5 млн руб. на приобретение оборудования кинозала. В сентябре 2017 года на базе МБУК «ЕРДК «Химик» был открыт второй кинозал.

- в 2018 году произведен капитальный ремонт здания Степно-Хуторского Дома культуры филиала МБУК «ЕРДК «Химик» на сумму 9 328 755,65 руб.,

- по программе «Народный бюджет – 2018» был отремонтирован капитально клуб в д. Ступино на сумму 4 000 000,00 руб.

- в 2019 году выполнены работы по капитальному ремонту Кочкинского сельского клуба филиала МБУК «ЕРДК «Химик» на сумму 9 328 755,65 руб.,

- на сумму 9 780 117,98 руб. в 2020 году ведутся работы по капитальному ремонту Ярославского СДК.

По поручению губернатора Тульской области А. Г. Дюмина ведутся работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1905 г. жил писатель Иван Алексеевич Бунин» на сумму 13 369 114,35 руб.

В 2020 году по нацпроекту «Культура» МКУК «ЕЦБС» было выделено 10 млн руб. на реализацию проекта «Модельная библиотека». 12 сентября 2020 года состоялось торжественное открытие.

СПОРТ Выполнение работ по установке ограждения территории МБУ ДО «ДЮСШ №6 «Волна» на сумму 535 990,86 руб. Выполнение ремонта помещений МКУ ДО «ДЮСШ №3», расположенных по адресу ул. Мира, 2 в г. Ефремове Тульской области, на сумму 3 069 353,94 руб. Выполнение работ по благоустройству территории МКУ ДО «ДЮСШ №1» «Меч» по адресу г. Ефремов, Городская роща на сумму 3 801 178,83 руб. Выполнение работ по капитальному ремонту помещений административного здания МКУ ДО «ДЮСШ №1» «Меч», отделения футбол на стадионе «Химик» в г. Ефремове Тульской области на сумму 2 408 107,78 руб. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА Выполнение работ по ремонту помещений структурного подразделения МКУ МПЦ «Октябрьский» клуб «Эфир», расположенного по адресу ул. Ленина, 18 в г. Ефремове Тульской области на сумму 471 902,03 руб.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В целях улучшения социально-экономического положения, обеспечения стабильного развития, а также привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, было подписано Постановление Правительства Российский Федерации от 16.03.2018 № 269 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Ефремов», согласно которому в границах моногорода Ефремов Тульской области создана территория опережающего развития, планируется привлечение на территорию региона более 11 млрд инвестиций и создание 914 новых рабочих мест. Министерством экономического развития, Корпорацией развития Тульской области совместно с администрацией муниципального образования г. Ефремов проводится работа, направленная на привлечение, консультирование и сопровождение потенциальных инвесторов. По состоянию на текущую дату на ТОСЭР «Ефремов» зарегистрированы следующие резиденты: ООО «Ефремов-Фарма», ООО «Листер», ООО «МК «АСТРА», ООО «ПромБиоТехнологии», ООО «Тульский завод растительных масел» и ООО «БВК Техно Групп». В соответствии с условиями Соглашения о создании на территории муниципального образования г. Ефремов Тульской области ТОСЭР «Ефремов» за первые два года существования необходимо было привлечь не менее пяти резидентов и создать 135 новых рабочих мест. Результат: привлечено шесть резидентов, создано 264 новых рабочих места. БЛАГОУСТРОЙСТВо 2017 год – произведено благоустройство пяти дворовых территорий по ул. Ломоносова и Комсомольской с установкой ограждений, лавочек, урн, асфальтированием придомовой территории и тротуаров на сумму 8,4 млн руб. 2017 год – произведен ремонт тротуара на Тульском шоссе к парку им. Бунина на сумму 2,4 млн руб. и благоустройство территории берега реки Красивая Меча в районе Стрелецкого моста (установка ротонды, асфальтирование тротуара, озеленение, освещение) на сумму 11,4 млн руб. 2 ноября 2017 года состоялось торжественное открытие набережной. 2018 год – произведено благоустройство 21 дворовой территории 31 многоквартирного дома – асфальтирование на площади свыше 24,2 тыс. кв. м на сумму 27,4 млн руб. 2018 год – ремонт тротуара по ул. Дружбы (от ул. Мира до ул. Шлихтера) на площади 2,1 тыс. кв. м на сумму 1,6 млн руб. и благоустройство парка им. Бунина на сумму 4,6 млн рублей (асфальтирование тротуарных дорожек, устройство лавочек, урн). В 2019 году – произведено благоустройство 26 дворовых территорий на сумму 26 млн руб., в т. ч. из местного бюджета 6,4 млн руб. 2019 год – открыт сквер «Солнечный» в районе жилого дома № 8 по ул. Ленина на сумму 4,8 млн руб., в т. ч. за счёт местного бюджета 0,7 млн руб. В 2020 году – произведено благоустройство 20 дворовых территорий и на двух дворовых территориях работы ведутся на сумму 27,9 млн руб., в т. ч. из местного бюджета – 2,2 млн. руб. 2020 год – производится благоустройство площади молодежно-подросткового центра «Октябрьский» в виде устройства дорожного покрытия из тротуарной плитки, озеленения, освещения, установки лавочек, урн на сумму 11,2 млн руб. и комплексное благоустройство Красной площади на сумму 86,6 млн руб. в виде следующих видов работ – демонтажные работы на площади 12,1 тыс. кв. м, устройство уличного освещения, ливневой канализации, 15 колодцев, покрытия из тротуарной плитки, асфальтобетонного покрытия бортового камня, металлического бордюра, тротуара с ограждением, 98 МАФов, ограждение коллектора, озеленение, электроснабжение, установка 141 дорожного знака, 8 камер видеонаблюдения.

ДОРОГИ

2016 год – произведён ремонт муниципальных дорог, тротуаров, дворовых территорий и проездов к ним на площади 122,4 тыс. кв. м на сумму 102,3 млн руб.

2017 год – произведён ремонт муниципальных дорог, тротуаров, дворовых территорий и проездов к ним на площади 111,7 тыс. кв. м на сумму 69,5 млн руб.

2018 год – произведён ремонт муниципальных дорог и тротуаров на площади 59,7 тыс. кв. м на сумму 43,1 млн руб., в т. ч. по проекту «Народный бюджет – 2018» – 14,5 тыс. кв. м на сумму 6 млн рублей.

B 2019 году произведён ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров на площади 140,5 тыс. кв. м на сумму 126,8 млн руб., в т. ч. по проекту «Народный бюджет – 2019» – 67,7 тыс. кв. м на сумму 54,1 млн руб.

В 2020 году произведён ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров на площади 51 тыс. кв. м на сумму 50,9 млн руб.

ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ ВОДА» Для решения вопроса водоснабжения с. Шилово планируется строительство новой водопроводной системы протяжённостью 10 км с устройством скважины производительностью 25 куб. м в час. Стоимость проекта оценивается в 43,4 млн руб. Данные мероприятия включены в проект «Чистая вода». Областным бюджетом в 2020 году предусмотрено выделение 3,5 млн руб. на разработку проектно-сметной документации, техническая реализация проекта запланирована на 2021 год.

УСТАНОВКА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК В 2018 году в рамках проекта «Комплексное развитие сельских территорий» были установлены две детских игровых площадки в двух сельских населённых пунктах (п. Первомайский и п. Октябрьский), а также по проекту «Народный бюджет – 2018» еще в одном сельском населённом пункте – в д. Иноземка – установлена детская игровая площадка.

2019 год – в рамках проекта «Народный бюджет – 2019» произведена установка детской площадки у домов №8, 10, 12 по ул. Дружбы и №5 по ул. Мира города Ефремова, а также во дворе многоквартирных домов №1, 2, 3 в д. Большие Медведки Ефремовского района.

Кроме того, после обращения жителей дома №35 по ул. Горького к губернатору Тульской области А. Г. Дюмину во дворе их дома была установлена детская игровая площадка.

В 2020 году в рамках проекта «Комплексное развитие сельских территорий» были установлены пять детских игровых площадок в пяти сельских населённых пунктах Ефремовского района – с. Шилово, д. Ясеновая, д. Шкилёвка, с. Ступино, с. Дубики.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В июле 2016 года по программе «Развитие здравоохранения в Тульской области» силами ГУ ТО «Сервис» начат капитальный ремонт поликлиники №1 по адресу: г. Ефремов, ул. Дачная, 4. За время ремонта были заменены полностью все инженерные сети, включая систему канализации, трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, полностью заменены электропроводка и электрооборудование, трубопроводы системы отопления. Проведены отделочные работы во всех помещениях здания поликлиники №1. Расширены холлы и увеличено количество режимных кабинетов. В целях повышения доступности и качества оказания медицинской помощи населению государственное учреждение здравоохранения «Ефремовская районная больница имени А. И. Козлова» приняло участие в пилотном проекте «Бережливая поликлиника». В здании поликлиники №1 после ремонта также размещена клинико-диагностическая лаборатория. В рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области на 2013-2020 годы» в 2016 году был проведен капитальный ремонт кровли детского корпуса на сумму 2 765 145,04 руб. В 2016 году по программе «Развитие здравоохранения в Тульской области» в целях улучшения обслуживания населения Ефремовского района были отремонтированы помещения на станции переливания крови по адресу: г. Ефремов, ул. Дружбы, 96. В 2016 году по программе «Развитие здравоохранения в Тульской области» силами ГУ ТО «Сервис» было проведено устройство ограждения больничного комплекса по адресу: г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, 18. Длина ограждения составила 216 погонных метров. Ограждение выполнено из профилированного листа. В 2016 году по программе «Развитие здравоохранения в Тульской области» силами ГУ ТО «Сервис» было проведено устройство ограждения больничного комплекса по адресу: г. Ефремов, ул. Дачная, 4. Длина ограждения составила 847 погонных метров. Ограждение выполнено из профилированного листа. В 2016 году от ООО «Каргилл» в качестве благотворительной помощи государственному учреждению здравоохранения «Ефремовская районная больница имени А. И. Козлова» был передан автомобиль скорой медицинской помощи (специализированной) СИКАР-М. Из резервного фонда правительства Тульской области в 2017 году в роддоме и поликлинике №2 произведен ремонт кровли на сумму 886 919,69 руб.

В марте 2017 года состоялось открытие филиала поликлиники №2 в здании станции переливания крови. Прием ведет участковый врач-терапевт, имеется физиотерапевтический кабинет, процедурный кабинет, дневной стационар на 4 пациенто-места.

1 февраля 2018 года открыт фельдшерский здравпункт «Красавский» модульной конструкции.

На базе ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А. И. Козлова» оказывается бесплатная медицинская помощь в рамках ОМС по профилям: эндопротезирование тазобедренных суставов; в хирургическом отделении проводятся лапароскопические операции; на базе офтальмологического дневного стационара выполняется ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией интроокулярной литы при катаракте, патологии хрусталика.

С целью ранней диагностики заболеваний, формирования стремления к здоровому образу жизни в поликлинике №1 функционируют отделение медицинской профилактики и Центр здоровья, где можно пройти: экспресс-анализ уровня общего холестерина и глюкозы крови, спирометрию (определение функции легких), профилактический осмотр полости рта, измерение роста и веса, диспансеризацию, определение и раннее выявление факторов риска неинфекционных заболеваний (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, онкозаболевания и другие), туберкулеза, получить прогноз состояния здоровья.

Как дань прошлому и настоящему, с целью сохранения историко-культурного наследия, в больнице создан Музей истории, боевой и трудовой славы.

Администрацией муниципального образования город Ефремов под эгидой губернатора Тульской области для вновь прибывших врачей в 2017 году было выделено четыре квартиры, что послужило основной причиной для выбора места работы именно в этом районе.

В 2019 году произведен ремонт кровли корпуса № 4 по ул. Словацкого Восстания, 18.

Также в 2019 году в детском корпусе установлен новый цифровой рентгеновский аппарат.

В 2020 году завершен ремонт хирургического отделения по ул. Дачная, 4.

В 2020 году поставлен и введен в эксплуатацию магнитно-резонансный томограф в корпусе №4 по ул. Словацкого Восстания, 18.

В 2020 году в поликлинике №2 по ул. Словацкого Восстания, 18 установлен новый маммограф.

В Ефремовском районе за счет внебюджетных источников ремонтные работы и установка модульных фельдшерско-акушерских пунктов проведены в четырех здравпунктах: с. Новокрасивое, д. Пушкари, п. Октябрьский, с. Мечнянка.

По региональной кадровой программе «Развитие здравоохранения Тульской области» (подпрограмма – кадровое обеспечение) медицинским работникам ФАП и ФЗ были приобретены семь автомобилей повышенной проходимости для обслуживания населения своего участка:

- 2017 г. – ФЗ «Зареченский»,

- 2018 г. – ФЗ «Медведский», ФЗ «Пушкарский»,

- 2019 г. – ФЗ «Хмелевской», ФЗ «Ясеновской»,

- 2020 г. – ФЗ «Кругликовский», Ступинская амбулатория.

ИСТОРИЯ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ Ефремов – один из старейших городов Тульской области. Многое повидал за свое более чем 380-летнее существование. Город Ефремов был заложен на берегах Красивой Мечи в 1637 году московскими служилыми людьми как крепость для защиты южных рубежей государства от набегов кочевников.

В XVIII-XIX вв. Ефремов был важным центром заготовки и переработки сельскохозяйственной продукции, преимущественно пшеницы, хлеб поставлялся в столицу и на экспорт. В 1874 г. было открыто движение поездов по прошедшей через Ефремов железной дороге, что дало значительный импульс хозяйственному развитию города и уезда. Основу экономики в начале ХХ в. представляла перерабатывающая промышленность. Успешно развивались винокуренные, крахмальные, салотопленные, кожевенные заводы, мельницы, крупорушки, небольшие предприятия по изготовлению сельхозинвентаря.

Уровня индустриального центра Ефремов достиг в 1930-х гг. со строительством завода синтетического каучука (ЕЗСК), третьего в стране по величине после Ярославского и Воронежского. Для его обслуживания в 1933 году была построена Ефремовская ТЭЦ. Численность населения города увеличилась втрое, началось большое жилищное и социальное строительство. В 1937 г. был построен Дом культуры «Химик».

В годы Великой Отечественной войны город был оккупирован в течение трех недель – с 20 ноября по 12 декабря 1941 г. Освобождала Ефремов 3-я армия Юго-Западного фронта под командованием Героя Советского Союза генерал-майора Я. Крейзера.

По словам маршала Советского Союза С. К. Тимошенко, командующего войсками Юго-Западного фронта, «прорыв фронта противника в районе Ефремова имел большое значение: нашим войскам открывался путь к флангу 2-й танковой армии Гудериана». Высокого звания Героя Советского Союза удостоены семнадцать ефремовцев – участников Beликой Отечественной войны.

Только год потребовался для монтажа возвращенного из эвакуации оборудования завода СК. Уже в 1950 году он превысил довоенный уровень выпуска продукции.

В 1960-е годы в связи с развитием химической промышленности Ефремов пережил свое второе рождение.

В 1987 г. Ефремов был награжден орденом Трудового Красного Знамени за трудовые успехи и в связи с 350-летием.

В 1985 г. через Ефремов прошел газопровод Уренгой-Помары-Ужгород.

В 1983 г. был построен глюкозно-паточный комбинат, бывший тогда единственным в РСФСР производителем крахмала. В 1995 г. на базе этого предприятия стала работать крупнейшая мировая компания «Каргилл».

В настоящее время район преобразовывается и развивается. В марте 2018 г. город Ефремов получил статус территории опережающего социально-экономического развития и вошел в федеральную программу комплексного развития моногородов.

В 2019 г. городу Ефремову было присвоено почетное звание Тульской области «Город воинской славы». Об этом извещает памятная стела, установленная на въезде в городской округ — напротив «Кургана Бессмертия».

Живописная природа, развивающаяся инфраструктура делают ефремовские места всё более привлекательными для туризма. В городе есть свои самобытные культурно-исторические достопримечательности, а на территории района – уникальные заповедные памятники природы.

Из пятидесяти шести памятников природы, зарегистрированных в Тульской области, одиннадцать находятся на территории Ефремовского района. Так, первое известное упоминание об уникальном творении природы – Конь-камне, расположенном в районе села Козье, относится к концу XV в. О нем говорится в описании путешествия в Кафу русского посла А. Голохвастова в 1499 г.: «клалися (грузились. – Прим. авт.) в судно на Мече у Каменного коня».

Необыкновенно живописные, обрамляющие Красивую Мечу лесные урочища, с легкой руки писателя Н. Павлова называют в народе «русской Швейцарией». Здесь расположены прекрасные места отдыха и туризма: турбаза ОАО «ЕЗСК-сервис», парк-отель «Шеино», спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп» (МКУ ДО «ДЮСШ №3»).

В деятельности учреждений культуры делается важный акцент на возрождение традиций нашего края. Очень популярны фольклорные праздники, такие как фестиваль народных умельцев «К чему душа лежит, к тому и руки приложатся», «К Буниным в Ефремов в Троицын день».

Городские памятники истории и культуры также являются гордостью ефремовского края. Среди них — Дом-музей И. А. Бунина, расположенный в единственном сохранившемся в России мемориальном здании, принадлежавшем семье Буниных. В городе, в районе старого кладбища, расположен некрополь, где похоронены мать И. А. Бунина Людмила Александровна, брат Евгений с женой.

С 1971 г. работает Ефремовский районный художественно-краеведческий музей. Он располагается на Красной площади в старинном здании постройки второй половины XIX в., принадлежавшем купцу Г. П. Нечаеву. Сохранился дом, принадлежавший семье авиаконструктора В. М. Мясищева, рядом с которым расположен уютный скверик, названный его именем. В центре скверика установлен бронзовый бюст знаменитого земляка.

С 2019 года ведутся работы по созданию в городе Ефремове музея выдающегося авиаконструктора В. М. Мясищева. Экспозиции разместятся в мемориальном доме на ул. Свердлова. В 2020 году была завершена разработка проектно-сметной документации на реставрацию и приспособление выявленного объекта культурного наследия «Дом, в котором родился и жил авиаконструктор В. М. Мясисищев» (1,5 млн руб). На 2021 год запланировано проведение реставрационных работ на сумму 17,2 млн руб., в 2022 году, в год 120-летия со дня рождения В. М. Мясищева, создание и открытие экспозиций нового музея.

Излюбленным местом отдыха горожан и гостей города является Парк культуры и отдыха им. И. А. Бунина, на территории которого установлен памятник великому писателю. Полюбоваться живописными окрестностями Ефремова можно, посетив городскую набережную, построенную в 2017 г.

С молодежного коммунистического субботника, состоявшегося 1 мая 1920 г., ведет свою историю Комсомольский сквер. Здесь находятся братские могилы первых коммунаров, борцов за установление Советской власти в Ефремове, советских солдат и офицеров, освобождавших город от немецко-фашистских захватчиков, памятник воинам-интернационалистам, памятник участникам ликвидации радиационных катастроф.

С 1899 г. ведет свою историю Ефремовская центральная районная библиотека – современный информационный и культурно-досуговый центр, в котором работает этнографический мини-музей старины и предметов быта. В 2020 году Ефремовская районная библиотека стала модельной, ей присвоено имя М. Ю. Лермонтова, около здания библиотеки установлен бюст поэта. Возле библиотеки разбит сквер «Книжный сад».

Жизнь и творчество многих выдающихся людей тесно связаны с ефремовским краем. Среди них писатели М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, И. А. Бунин, Н. В. Успенский, К. Г. Паустовский, ученые А. И. Левшин, И. А. Стебут, дирижер К. К. Иванов, авиаконструктор В. М. Мясищев, маршал авиации Ф. А. Агальцов, художники А. П. Гущин, А. Р. Майоров, актриса Л. М. Фетисова и многие другие.

Ефремов – это перекресток времен: прошлое, настоящее и будущее мирно уживаются на его улицах. В Ефремове и окрестностях родились выдающийся математик и изобретатель П. Л. Чебышев, композитор К. К. Иванов, авиаконструкторы В. М. Мясищев и П. Г. Якушев, математик и астрофизик В. А. Костицын. С городом и его округой связаны жизнь и деятельность ученых И. А. Левшина, И. А. Стебута, М. Т. Яблочкова, Д. Д. Арцыбашева, С. В. Лебедева, писателей Н. В. Успенского, К. Г. Паустовского, А. С. Хомякова, М. Ю. Лермонтова, И. А Бунина, военачальников А. М. Василевского, К. К. Рокоссовского, Ф. А. Агальцова, И. И. Затевахина, В. К. Свечина, А. С. Булина и многих других замечательных людей.