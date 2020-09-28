Тульскому педагогу нужна помощь в борьбе с опасным заболеванием

Людмила Галанина всю жизнь проработала воспитателем в детском саду — она посвятила работе с детьми более 30 лет. В коллективе тульского Центра образования № 7 Людмилу Вячеславовну ценят и уважают, это настоящий профессионал своего дела, педагог от Бога, каждый день отдающий частичку своей души и своего сердца детям, ставшим для нее родными.



Воспитанники и их родители относятся к Людмиле Вячеславовне с любовью и уважением, она стала педагогом, воспитателем и настоящим другом не одному поколению туляков — спустя годы многие из тех, кто рос на глазах Людмилы Вячеславовны, приводят к ней своих маленьких детей.

Сейчас эта удивительная женщина, бесконечно добрый и светлый человек, оказалась один на один со страшным недугом — синдромом Гийена-Барре в тяжелой форме. Диагноз неутешительный — болезнь протекает очень сложно, развилась дыхательная недостаточность, Людмила Вячеславовна находится на искусственной вентиляции легких.



23 сентября ее вертолетом санавиации экстренно перевезли в столичный Научный центр неврологии. Курс лечения стоит огромных денег — только в качестве аванса семья Людмилы Галаниной перечислила на счет учреждения более 430 тысяч рублей. Эту сумму собирали всем миром. Соседи, друзья, коллеги, бывшие воспитанники — все, кто знает и помнит Людмилу Вячеславовну цветущей и энергичной женщиной, хотят, чтобы она как можно скорее поправилась и снова пришла в детский сад, где ее каждый день ждут воспитанники.

По предварительным данным, в зависимости от результатов лечения для полного восстановления нужен курс процедур стоимостью около 500 тысяч рублей.

Мы, коллектив и родители воспитанников тульского Центра образования №7, вместе с семьей Людмилы Вячеславовны Галаниной вынуждены обратиться ко всем жителям Тульской области за помощью.



Если вы хотите и можете помочь Людмиле Вячеславовне, с ее семьей можно связаться по телефону +7 (906) 624-72-69, Кристина. Семья Людмилы Вячеславовны готова представить все необходимые подтверждающие документы и отчитаться за каждую копейку. Не оставайтесь равнодушными! Давайте поможем нашей землячке победить страшную болезнь!