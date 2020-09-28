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Тульские спасатели помогают тушить лесные пожары в Воронеже
Вчера, 27 сентября, сотрудники МЧС работали одновременно сразу на 128 возгораниях.
Вчера, 27 сентября, Воронеж охватили лесные пожары – в какой-то момент сотрудники МЧС работали одновременно сразу на 128 возгораниях.
По распоряжению заместителя министра МЧС России Андрея Гуровича на помощь Воронежской области выдвинулась аэромобильная группировка Тульского спасательного центра в количестве 100 человек и 18 единиц техники.
Кроме туляков помогают тушить пожары в Воронежской области сотрудники МЧС из Липецка.
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