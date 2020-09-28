новости
новости
Регистрация
Тульские спасатели помогают тушить лесные пожары в Воронеже
Фото: скриншот видео.

Тульские спасатели помогают тушить лесные пожары в Воронеже

Вчера, 27 сентября, сотрудники МЧС работали одновременно сразу на 128 возгораниях.

Вчера, 27 сентября, Воронеж охватили лесные пожары – в какой-то момент сотрудники МЧС работали одновременно сразу на 128 возгораниях.
 
По распоряжению заместителя министра МЧС России Андрея Гуровича на помощь Воронежской области выдвинулась аэромобильная группировка Тульского спасательного центра в количестве 100 человек и 18 единиц техники.
 
Кроме туляков помогают тушить пожары в Воронежской области сотрудники МЧС из Липецка.
 
 
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 09:29 +3
Другие статьи по темам
Прочее
ТулаВоронежГУ МЧС России по Тульской областилесные пожарылесные пожары

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как история дворянской усадьбы Мосоловых изменила облик целого поселка в Тульской области
Как история дворянской усадьбы Мосоловых изменила облик целого поселка в Тульской области
В Туле микрорайон Северная Мыза отключат от газа на целую неделю
В Туле микрорайон Северная Мыза отключат от газа на целую неделю
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.