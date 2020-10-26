Как за последние несколько лет изменился Белев

Древний город Белев, как и Москва, был основан в 1147 году.

Белевские глиняные игрушки, кружева и яблочная пастила известны далеко за пределами Тулы. Сейчас область уделяет особенное внимание туристической привлекательности района, которая не в последнюю очередь зависит от состояния культурных объектов.

Так, в селе Мишенское родился поэт и писатель Василий Жуковский – учитель-наставник самого Александра Пушкина. Здание местного ДК было построено в середине прошлого века, поэтому недавно сделанный капитальный ремонт более чем на 12 млн рублей пришелся очень кстати. Работы было много – кровля, водопровод, канализация, перепланировка, утепление стен. Появилась посвященная творчеству Жуковского экспозиционная комната, помещение для гастрономических мастер-классов, зал-трансформер с кинопроектором и выставочная зона в холле. Все это проводилось при личной поддержке губернатора Тульской области.

Елена Мартынова, директор СДК Мишенское «Культурно- просветительский центр им. В.А. Жуковского». До пандемии в неделю приезжали до 70 человек в составе экскурсий и по 5-6 семей с детьми. Это не только туляки, но и жители Калуги, Орла, Брянска. Кроме того, у нас действуют кружки для местных. Например, одна семья ходит почти ежедневно – девочки плетут на коклюшках, а их мама плетет пояса на бердо. Другие жители охотно помогают в организации экскурсионных программ: мужчина, его зовут Николай, предоставляет лошадь с повозкой, а его жена готовит на кухне печеные яблоки. Мишенцы участвуют в театральных постановках-зарисовках о крестьянском быте и даже сами шьют для этого костюмы!

Серьезные ремонтно-реставрационные работы проведены и в Белевском Спасо-Преображенском Крестовоздвиженском мужском монастыре.

Иеромонах Арсений (Девятериков), игумен Спасо-Преображенского Крестовоздвиженского мужского монастыря, рассказал, что значительное финансирование, в том числе со стороны частных благодетелей, позволило восстановить порушенные храмы и колокольни, провести благоустройство исторической территории.

Арсений (Девятериков), иеромонах Хотелось бы поблагодарить нашего губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина, частных благодетелей и правительство Тульской области за внимание и участие в возрождении святыни Белевского монастыря. Реставрация продолжается, в этом году началась комплексная реставрационная работа на объекте культурного наследия Крестовоздвиженский храм, работы будут завершены к октябрю следующего года. Также продолжается реставрация Введенского храма, Свято-Преображенского монастыря. В будущем выполнят работы по восстановлению иконостасов и росписи внутренних стен храма.

Продолжается и благоустройство дворов. С 2017 по 2019 гг. в Белеве привели в порядок два десятка дворов, на общую сумму почти в 20 млн рублей. Например, в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды» благоустроили дворы на ул. Рабочей (дома №42, 44 и 46), а также на ул. Советской, 75. Здесь поставили лавочки, урны, заасфальтировали дорожки и тротуары, сделали парковки для автомобилей.

Галина Данкина, старшая дома №46 по ул. Рабочей в Белеве. Раньше у нас тут были ямы, а сейчас и взрослым, и детишкам хорошо: дорожки заасфальтированы, чисто, удобно ходить. Ремонт был на условиях софинансирования – с жителей собирали по 300-350 рублей. Теперь хотим игровую площадку для детей и песочницу с крышей.

В этом году губернатор Тульской области посещал новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Богданово. Когда Алексей Дюмин шел по улице, к нему подбежали местные дети и попросили игровую площадку. Ее построили всего через месяц.

Валентина Веденина, жительница деревни Богданово. Раньше здесь была просто поляна, а теперь настоящая детская площадка. Мы очень благодарны Алексею Геннадьевичу за то, что он откликнулся на просьбу детей. Им тут весело и нравится!

В июне 2020 г. в Белеве после реконструкции открылся физкультурно-оздоровительный комплекс. Реконструкция построенного в начале прошлого века здания проводилась по поручению главы региона и ее провели меньше, чем за год. По словам директора учреждения, сейчас для детей здесь созданы все необходимые условия, а у взрослых особенным спросом пользуется волейбол.

Елена Вострухина, директор МУ ДО «ДЮСШ г. Белева Тульской области» Теперь у нас есть бассейн, в котором занятия для детей бесплатны. Кроме того, появилась возможность заниматься борьбой самбо. Наш тренер очень профессиональный, а достижения его детей находятся на федеральном уровне – например, сейчас его команда на общероссийских соревнованиях в Брянске. Всего в ФОКе занимаются около 500 детей.

Здоровье – это зона особого внимания. Поэтому недавно в местную ЦРБ поступила масса нового современного оборудования. В том числе - УЗИ-аппарат, рентгенодиагностический комплекс и маммограф.

Владимир Волик, заместитель главного врача по лечебной части Современный рентгенодиагностический комплекс расширил диапазон исследований, что значительно улучшило наши возможности. Из-за стоимости не всегда больницы могут позволить себе такое оборудование. Поэтому здесь нам помогла активнейшая поддержка губернатора Тульской области и Минздрава. Раньше у нас в этом же помещении стоял другой комплекс, но он устарел, морально себя исчерпал.

Большую роль в экономике Белева играет АО «Трансмаш». Это градообразующее предприятие, которое помимо создания рабочих мест для белевцев занимается благоустройством города и благотворительностью. Так, за счет предприятия в местном парке восстановили бюст императрицы Елизаветы. Из ближайших планов – благоустройство столпа, который разделяет Тульскую и Калужскую области.

Сергей Блинов, генеральный директор АО «Трансмаш». У нас работают 711 человек. Наша продукция предназначена для железнодорожных нужд. В основном мы поставляем ее по России, но также сотрудничаем и с ближним зарубежьем.

Значимые события МО Белевский район за период 2016-2020 гг.

За период с 2016 по 2020 гг. на территории муниципального образования Белевский район удалось сделать многое, так что ушедшие годы можно с уверенность назвать периодом напряженной и результативной работы, благодаря поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

ОБРАЗОВАНИЕ С 2016 по 2018 г. отремонтировано - 4 школы, 3 детских сада, 1 учреждение дополнительного образования:

– по программе «Развитие образования в Тульской области» произведен ремонт фасада, столовой, замена оконных блоков в МБОУ «СОШ № 1», ремонт фасада и замена оконных блоков в МБОУ «СОШ №4 г. Белева Тульской области», отремонтированы спортивные залы в МБОУ «СОШ №1», МОУ «Берёзовская СОШ»;

– по программе «Доступная среда» созданы условия для обучения детей с ОВЗ в МОУ «Жуковская ООШ», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №4 г. Белева Тульской области», МБОУ «СОШ №1».

По программе «Народный бюджет» отремонтирована система отопления, отмостка здания, заменены оконные блоки в МОУ «Будоговищенская ООШ», заменена кровля в МОУ «Бобриковская СОШ», благоустроена территория МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №4 г. Белева Тульской области», МОУ «Будоговищенская ООШ».

За счет внебюджетных источников в МБОУ «СОШ №4 г. Белева Тульской области» создана площадка для занятий воркаутом, в МОУ «Будоговищенская ООШ» заменены кровля, ограждение, полы, двери.

В 2019 году выполнен ремонт еще в 3 школах. По программе «Развитие образования в Тульской области» - замена кровли в МБОУ «СОШ №3», ремонт санузлов в МБОУ «СОШ №1», ремонт спортивного зала, замена оконных блоков и ограждения в МОУ «Болотская СОШ». По программе «Народный бюджет» заменены оконные блоки и ремонт фасада в МОУ «Бобриковская СОШ».

В 2019 г. в рамках реализации национальных проектов:

«Современная школа» – открыты мини-технопарк и Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» на базе МБОУ «СОШ №1».

В 2020 г. открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ «Болотская СОШ» Белевского района Тульской области.

«Успех каждого ребёнка СПОРТ» – строительство спортивной многофункциональной площадки в МОУ «Жуковская ООШ» МОУ «Бобриковская СОШ».

«Цифровая образовательная среда» – закупка компьютерного и цифрового оборудования в МБОУ «СОШ № 3» г. Белёва Тульской области и МБОУ «СОШ №4 г. Белева Тульской области».

Очередность в детские сады отсутствует. В 2019 г. открыты 15 мест для детей до 3-х лет в МБОУ «Детский сад №6 «Солнышко» по программе «Развитие образования в Тульской области».

Приобретено 4 автобуса для перевозки детей по программе «Развитие образования в Тульской области».

КУЛЬТУРА

В 2017 г. здание сельского дома культуры в с. Мишенское, расположенного по адресу: Белевский район, с. Мишенское, ул. Бунина, проведены работы в рамках реализации мероприятия «Капитальный и текущий ремонт дома культуры с. Мишенское – структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры «Белевский центр развития культуры и туризма».

Во исполнение плана основных мероприятий и перечня дополнительных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 г. 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты в 2019 г., вошли реставрационные работы на объектах культурного наследия:

Памятника истории и культуры регионального значения «Жилой дом» (Тульская обл., г. Белев, ул. К. Маркса, 114), в котором расположено МБУК «Белевский художественно-краеведческий музей им. П. В. Жуковского». Стоимость работ составила более 40 млн руб.

Памятника истории и культуры регионального значения «Жилой дом. Флигель, нач. XVIII в.» (Тульская обл., г. Белев, ул. Советская, д. 43), в котором расположено МКУ «Белевская межпоселенческая библиотека им. В. А. Жуковского». Стоимость работ составила более 12 млн руб.

В 2019 г. проведен капитальный ремонт кровли и фасада объекта культурного наследия «Дом жилой, 4-я четверть XIX в.» (ул. Крутая, д. 6, город Белев Белевского района), в котором расположено МБУ ДО «Белевская детская школа искусств» по программе «Развитие культуры и туризма МО Белевский район» подпрограмма «Проведение реставрационных работ и объектов культурного наследия». Стоимость более 3 млн руб.

В 2016 г. открыт кинозал. Сумма контракта 1863, тыс. руб.

СПОРТ По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина с привлечением инвестиционных средств была проведена реконструкция здания Муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» г. Белева Тульской области и строительство плавательного бассейна. Общая стоимость работ составила более 160 млн руб. В 2020 г. завершено строительство площадки для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» г. Белева Тульской области».

В 2019 г. завершено строительство спортивной многофункциональной площадки «Газпром – детям» муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» г. Белева Тульской области.

ЖКХ

2017 г. – проведены работы по благоустройству 4 придомовых территорий на сумму 3740,0 тыс. руб.;

2018 г. – проведены работы по благоустройству 8 придомовых территорий на сумму 8382,5 тыс. руб.;

2019 г. – проведены работы по благоустройству 8 придомовых территорий на сумму 8727,5 тыс. руб.;

2016 г. – проведены работы по благоустройству 2 скверов и городского парка на сумму 7026,10 тыс. руб.;

проведена реконструкция сельскохозяйственного рынка на сумму 2522,9 тыс. руб.;

проведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия пришкольной территории на сумму 1628,7 тыс. руб.;

2017 г. – проведены работы по укладке 4100 кв. м тротуарной плитки на

сумму 5322,0 тыс. руб.;

2018 г. – проведены работы по благоустройству сквера на сумму 1804,7 тыс. руб.

ГАЗИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ В рамках реализации подпрограммы «Газификация населенных пунктов Тульской области на 2014-2021 гг.» государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области» в Белевском районе газифицировано:

в 2016 г. – 2 объекта: жилые дома в д. Жабынь Белевского района, протяженностью 731 м, д. Ишутино Белевского района, протяженностью 1233 м;

в 2018 г. – 1 объект в д. Болтенки Белевского района, протяженностью 2185 м;

в 2018 г. – 3 объекта - ул. 1-й Семилетки и ул. Декабристов в г. Белеве, протяженностью 2185 м, д. Болтенки Белевского района, протяженностью 2185 м, д. Ганьшино Белевского района, протяженностью 1165,5 м;

в 2019 г. проведены работы по газификации жилых домов №3, №10, №14 по ул. Семичастной и жилого дома №26 по ул. Центральная в п. Ровно Белевского района Тульской области, протяженностью 764,5 м.

ДОРОГИ

2016 г. – отремонтировано 7 участков автомобильных дорог площадью 20 793 кв. м на сумму 21 млн руб. В рамках соглашения с министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской области после обращения жителей Белева к губернатору Тульской области был проведен ремонт дополнительно на 13 участках дорог площадью 9 903 кв. м на сумму 68,0 млн руб.

2017 г. – отремонтировано 26 участков автомобильных дорог площадью 9686 кв. м на сумму 28 374,0 тыс. руб.

2018 г. – отремонтировано 14 участков автомобильных дорог площадью 4914 кв. м на сумму 18 081,0 тыс. руб.

В 2019 г. проведены работы по ремонту 21 участка площадью 18 663 кв. м, автомобильных дорог местного значения на сумму 21 138,0 тыс. руб.

В 2020 г. выполнены работы по ремонту 10 участков автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда на сумму 20,3 млн рублей.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В 2019 г. в городе Белеве начали реализацию следующие инвестиционные проекты:

– «реконструкция завода по производству фруктового пюре». Инициатором проекта выступило ООО «Белевский консервный завод». Срок реализации проекта 2019-2023 гг. Проект предусматривает инвестиции в размере 500 млн руб. и создание рабочих мест до 60 человек;

- «строительство пищевого комбината по производству Белевской пастилы, зефира, сухариков». Инициатором проекта выступило ООО «Белевская кондитерская компания». Срок реализации проекта 2019-2021 гг. Проект предусматривает инвестиции в размере 250 млн рубл. и создание рабочих мест до 300 человек.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Тульской области ведутся работы по ремонту 100 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в течение двух лет. Такую задачу глава региона поставил в своем ежегодном послании.

В Белевском районе за счет внебюджетных источников (более 6 млн рублей) ремонтные работы проведены на 3 сельских ФАПах: д. Богданово, д. Иваново, д. Астафьево. Завершаются работы по благоустройству прилегающих территорий.

В период с 2016 по 2020 гг. по инициативе губернатора Тульской области А. Г. Дюмина в ГУЗ «Белевская ЦРБ» проведены следующие мероприятия:

2018 г. – произведен капитальный ремонт кровли стационара;

2019 г. – приобретено тяжелое рентгеновское оборудование: система маммографическая рентгеновская стационарная цифровая, система флюороскопическая рентгеновская общего назначения стационарная, цифровая;

2020 г. – приобретены: аппарат ультразвуковой диагностический портативный, система ультразвуковой визуализации универсальная, рентгендиагностический телеуправляемый комплекс на 3 рабочих места.

УСТАНОВКА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК В рамках посещения ФАПа в деревне Богданово Белевского района в июне 2020 г. к губернатору Тульской области обратились дети данного населенного пункта с просьбой установить им детскую площадку. Уже через месяц фонд «Перспектива» установил современную детскую игровую площадку.

ИСТОРИЯ, ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ На территории района расположены 5 действующих храмов и 2 монастыря. Цельным архитектурным ансамблем 17 века является 3 сохранившиеся церкви мужского монастыря - Спасо-Преображенский собор, надвратная Алексиевская церковь и Введенская церковь. Сейчас ведется реставрация этого уникального ансамбля, которая по программе завершится в декабре 2020 г.

Не менее известна Введенская Жабынская Макарьевская пустынь. Одной из самых дорогих святынь монастыря является благодатный источник преподобного Макария.

Свято-Введенский Макариевский Жабынский мужской монастырь был основан в 1585 г. при царе Фёдоре Иоанновиче. В декабре 1941 г. Жабынь оказалась в зоне ведения активных боевых действий. На территории Жабыни находились позиции советских войск, а на другом берегу реки – немецкие позиции. С немецкой стороны по Жабыни вёлся яростный артиллерийский и миномётный обстрел. Он нанёс значительные разрушения строениям Жабынской пустыни.

С 1947 по 1975 гг. в здании Макарьевского храма располагалась сельская школа, а после 1975 г. до 80-х гг. на территории Жабыни размещался пионерский лагерь, в здании Знаменского храма находилась столовая для детей. В мае 1991 г. Священный Синод благословил открытие Свято-Введенской Макариевской пустыни и утвердил в должности наместника монастыря архимандрита Никона (Коневшего).

Реставрация обители была инициирована губернатором Тульской области Алексеем Дюминым на внебюджетные средства. В короткие сроки полностью была завершена реставрация фасада Макариевского собора. Разрушенные части цоколя и фигурные элементы стен в соответствии с историческим обликом восстанавливались с использованием уникального белого камня. Отремонтирована кровля храма, установлены недавно освященные купола. Работы проведены и во внутреннем пространстве: установлена винтовая лестница для хора.

На территории обители проведены масштабные ландшафтные работы: уложена тротуарная плитка, восстановлена система водоотведения, смонтированы новые опоры освещения. Над источником и колодцем установлены ротонды, а при входе появился новый павильон со святой водой. Отремонтированы купель и часовня. Благоустроена территория у старинного 400-летнего дуба, под которым, согласно монастырскому преданию, преподобный Макарий Жабынский спас раненого поляка, с чем и связана история чудодейственного источника.