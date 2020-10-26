новости
новости
Регистрация
Как за последние несколько лет изменился Белев

Как за последние несколько лет изменился Белев

Древний город Белев, как и Москва, был основан в 1147 году.

Белевские глиняные игрушки, кружева и яблочная пастила известны далеко за пределами Тулы. Сейчас область уделяет особенное внимание туристической привлекательности района, которая не в последнюю очередь зависит от состояния культурных объектов.
 
 
Так, в селе Мишенское родился поэт и писатель Василий Жуковский – учитель-наставник самого Александра Пушкина. Здание местного ДК было построено в середине прошлого века, поэтому недавно сделанный капитальный ремонт более чем на 12 млн рублей пришелся очень кстати. Работы было много – кровля, водопровод, канализация, перепланировка, утепление стен. Появилась посвященная творчеству Жуковского экспозиционная комната, помещение для гастрономических мастер-классов, зал-трансформер с кинопроектором и выставочная зона в холле. Все это проводилось при личной поддержке губернатора Тульской области.
 
 
 

Елена Мартынова, директор СДК Мишенское «Культурно- просветительский центр им. В.А. Жуковского».

До пандемии в неделю приезжали до 70 человек в составе экскурсий и по 5-6 семей с детьми. Это не только туляки, но и жители Калуги, Орла, Брянска. Кроме того, у нас действуют кружки для местных. Например, одна семья ходит почти ежедневно – девочки плетут на коклюшках, а их мама плетет пояса на бердо. Другие жители охотно помогают в организации экскурсионных программ: мужчина, его зовут Николай, предоставляет лошадь с повозкой, а его жена готовит на кухне печеные яблоки. Мишенцы участвуют в театральных постановках-зарисовках о крестьянском быте и даже сами шьют для этого костюмы!
 
 
Серьезные ремонтно-реставрационные работы проведены и в Белевском Спасо-Преображенском Крестовоздвиженском мужском монастыре. 
 
Иеромонах Арсений (Девятериков), игумен Спасо-Преображенского Крестовоздвиженского мужского монастыря, рассказал, что значительное финансирование, в том числе со стороны частных благодетелей, позволило восстановить порушенные храмы и колокольни, провести благоустройство исторической территории. 
 

Арсений (Девятериков), иеромонах

Хотелось бы поблагодарить нашего губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина, частных благодетелей и правительство Тульской области за внимание и участие в возрождении святыни Белевского монастыря. Реставрация продолжается, в этом году началась комплексная реставрационная работа на объекте культурного наследия Крестовоздвиженский храм, работы будут завершены к октябрю следующего года. Также продолжается реставрация Введенского храма, Свято-Преображенского монастыря. В будущем выполнят работы по восстановлению иконостасов и росписи внутренних стен храма.
 
 
Продолжается и благоустройство дворов. С 2017 по 2019 гг. в Белеве привели в порядок два десятка дворов, на общую сумму почти в 20 млн рублей. Например, в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды» благоустроили дворы на ул. Рабочей (дома №42, 44 и 46), а также на ул. Советской, 75. Здесь поставили лавочки, урны, заасфальтировали дорожки и тротуары, сделали парковки для автомобилей. 
 

Галина Данкина, старшая дома №46 по ул. Рабочей в Белеве.

Раньше у нас тут были ямы, а сейчас и взрослым, и детишкам хорошо: дорожки заасфальтированы, чисто, удобно ходить. Ремонт был на условиях софинансирования – с жителей собирали по 300-350 рублей. Теперь хотим игровую площадку для детей и песочницу с крышей.
 
 
В этом году губернатор Тульской области посещал новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Богданово. Когда Алексей Дюмин шел по улице, к нему подбежали местные дети и попросили игровую площадку. Ее построили всего через месяц.
 

Валентина Веденина, жительница деревни Богданово.  

 

 

  

Раньше здесь была просто поляна, а теперь настоящая детская площадка. Мы очень благодарны Алексею Геннадьевичу за то, что он откликнулся на просьбу детей. Им тут весело и нравится! 
 
 
 
 
 
 
 
 
В июне 2020 г. в Белеве после реконструкции открылся физкультурно-оздоровительный комплекс. Реконструкция построенного в начале прошлого века здания проводилась по поручению главы региона и ее провели меньше, чем за год. По словам директора учреждения, сейчас для детей здесь созданы все необходимые условия, а у взрослых особенным спросом пользуется волейбол. 
 

Елена Вострухина, директор МУ ДО «ДЮСШ г. Белева Тульской области»

Теперь у нас есть бассейн, в котором занятия для детей бесплатны. Кроме того, появилась возможность заниматься борьбой самбо. Наш тренер очень профессиональный, а достижения его детей находятся на федеральном уровне – например, сейчас его команда на общероссийских соревнованиях в Брянске. Всего в ФОКе занимаются около 500 детей.
 
 
Здоровье – это зона особого внимания. Поэтому недавно в местную ЦРБ поступила масса нового современного оборудования. В том числе - УЗИ-аппарат, рентгенодиагностический комплекс и маммограф. 
 
 

Владимир Волик, заместитель главного врача по лечебной части

Современный рентгенодиагностический комплекс расширил диапазон исследований, что значительно улучшило наши возможности. Из-за стоимости не всегда больницы могут позволить себе такое оборудование. Поэтому здесь нам помогла активнейшая поддержка губернатора Тульской области и Минздрава. Раньше у нас в этом же помещении стоял другой комплекс, но он устарел, морально себя исчерпал. 
 
 
Большую роль в экономике Белева играет АО «Трансмаш». Это градообразующее предприятие, которое помимо создания рабочих мест для белевцев занимается благоустройством города и благотворительностью. Так, за счет предприятия в местном парке восстановили бюст императрицы Елизаветы. Из ближайших планов – благоустройство столпа, который разделяет Тульскую и Калужскую области. 
 

Сергей Блинов, генеральный директор АО «Трансмаш».

У нас работают 711 человек. Наша продукция предназначена для железнодорожных нужд. В основном мы поставляем ее по России, но также сотрудничаем и с ближним зарубежьем.

 

Значимые события МО Белевский район за период 2016-2020 гг.

 
 
За период с 2016 по 2020 гг. на территории муниципального образования Белевский район удалось сделать многое, так что ушедшие годы можно с уверенность назвать периодом напряженной и результативной работы, благодаря поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ

С 2016 по 2018 г. отремонтировано - 4 школы, 3 детских сада, 1 учреждение дополнительного образования:

– по программе «Развитие образования в Тульской области» произведен ремонт фасада, столовой, замена оконных блоков в МБОУ «СОШ № 1», ремонт фасада и замена оконных блоков в МБОУ «СОШ №4 г. Белева Тульской области», отремонтированы спортивные залы в МБОУ «СОШ №1», МОУ «Берёзовская СОШ»;
 
– по программе «Доступная среда» созданы условия для обучения детей с ОВЗ в МОУ «Жуковская ООШ», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №4 г. Белева Тульской области», МБОУ «СОШ №1».
 
По программе «Народный бюджет» отремонтирована система отопления, отмостка здания, заменены оконные блоки в МОУ «Будоговищенская ООШ», заменена кровля в МОУ «Бобриковская СОШ», благоустроена территория МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №4 г. Белева Тульской области», МОУ «Будоговищенская ООШ».
 
За счет внебюджетных источников в МБОУ «СОШ №4 г. Белева Тульской области» создана площадка для занятий воркаутом, в МОУ «Будоговищенская ООШ» заменены кровля, ограждение, полы, двери.
 
В 2019 году выполнен ремонт еще в 3 школах. По программе «Развитие образования в Тульской области» - замена кровли в МБОУ «СОШ №3», ремонт санузлов в МБОУ «СОШ №1», ремонт спортивного зала, замена оконных блоков и ограждения в МОУ «Болотская СОШ». По программе «Народный бюджет» заменены оконные блоки и ремонт фасада в МОУ «Бобриковская СОШ».
 
В 2019 г. в рамках реализации национальных проектов:
 
«Современная школа» – открыты мини-технопарк и Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» на базе МБОУ «СОШ №1».
 
В 2020 г. открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ «Болотская СОШ» Белевского района Тульской области.
 
«Успех каждого ребёнка СПОРТ» – строительство спортивной многофункциональной площадки в МОУ «Жуковская ООШ» МОУ «Бобриковская СОШ».
 
«Цифровая образовательная среда» – закупка компьютерного и цифрового оборудования в МБОУ «СОШ № 3» г. Белёва Тульской области и МБОУ «СОШ №4 г. Белева Тульской области».
 
Очередность в детские сады отсутствует. В 2019 г. открыты 15 мест для детей до 3-х лет в МБОУ «Детский сад №6 «Солнышко» по программе «Развитие образования в Тульской области».
 
Приобретено 4 автобуса для перевозки детей по программе «Развитие образования в Тульской области».
 
 
КУЛЬТУРА
В 2017 г. здание сельского дома культуры в с. Мишенское, расположенного по адресу: Белевский район, с. Мишенское, ул. Бунина, проведены работы в рамках реализации мероприятия «Капитальный и текущий ремонт дома культуры с. Мишенское – структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры «Белевский центр развития культуры и туризма».
 
Во исполнение плана основных мероприятий и перечня дополнительных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 г. 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты в 2019 г., вошли реставрационные работы на объектах культурного наследия:
 
Памятника истории и культуры регионального значения «Жилой дом» (Тульская обл., г. Белев, ул. К. Маркса, 114), в котором расположено МБУК «Белевский художественно-краеведческий музей им. П. В. Жуковского». Стоимость работ составила более 40 млн руб.
 
Памятника истории и культуры регионального значения «Жилой дом. Флигель, нач. XVIII в.» (Тульская обл., г. Белев, ул. Советская, д. 43), в котором расположено МКУ «Белевская межпоселенческая библиотека им. В. А. Жуковского». Стоимость работ составила более 12 млн руб.
 
В 2019 г. проведен капитальный ремонт кровли и фасада объекта культурного наследия «Дом жилой, 4-я четверть XIX в.» (ул. Крутая, д. 6, город Белев Белевского района), в котором расположено МБУ ДО «Белевская детская школа искусств» по программе «Развитие культуры и туризма МО Белевский район» подпрограмма «Проведение реставрационных работ и объектов культурного наследия». Стоимость более 3 млн руб.
 
В 2016 г. открыт кинозал. Сумма контракта 1863, тыс. руб.
 
 
СПОРТ

По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина с привлечением инвестиционных средств была проведена реконструкция здания Муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» г. Белева Тульской области и строительство плавательного бассейна. Общая стоимость работ составила более 160 млн руб.

В 2020 г. завершено строительство площадки для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» г. Белева Тульской области».

В 2019 г. завершено строительство спортивной многофункциональной площадки «Газпром – детям» муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» г. Белева Тульской области.
 
 
ЖКХ
2017 г. – проведены работы по благоустройству 4 придомовых территорий на сумму 3740,0 тыс. руб.;
 
2018 г. – проведены работы по благоустройству 8 придомовых территорий на сумму 8382,5 тыс. руб.;
 
2019 г. – проведены работы по благоустройству 8 придомовых территорий на сумму 8727,5 тыс. руб.;
 
2016 г. – проведены работы по благоустройству 2 скверов и городского парка на сумму 7026,10 тыс. руб.;
 
проведена реконструкция сельскохозяйственного рынка на сумму 2522,9 тыс. руб.;
 
проведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия пришкольной территории на сумму 1628,7 тыс. руб.;
 
2017 г. – проведены работы по укладке 4100 кв. м тротуарной плитки на
сумму 5322,0 тыс. руб.;
 
2018 г. – проведены работы по благоустройству сквера на сумму 1804,7 тыс. руб.
 
 
ГАЗИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

В рамках реализации подпрограммы «Газификация населенных пунктов Тульской области на 2014-2021 гг.» государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области» в Белевском районе газифицировано:

в 2016 г. – 2 объекта: жилые дома в д. Жабынь Белевского района, протяженностью 731 м, д. Ишутино Белевского района, протяженностью 1233 м;
 
в 2018 г. – 1 объект в д. Болтенки Белевского района, протяженностью 2185 м;
 
в 2018 г. – 3 объекта - ул. 1-й Семилетки и ул. Декабристов в г. Белеве, протяженностью 2185 м, д. Болтенки Белевского района, протяженностью 2185 м, д. Ганьшино Белевского района, протяженностью 1165,5 м; 
 
в 2019 г. проведены работы по газификации жилых домов №3, №10, №14 по ул. Семичастной и жилого дома №26 по ул. Центральная в п. Ровно Белевского района Тульской области, протяженностью 764,5 м.
 
 
ДОРОГИ
2016 г. – отремонтировано 7 участков автомобильных дорог площадью 20 793 кв. м на сумму 21 млн руб. В рамках соглашения с министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской области после обращения жителей Белева к губернатору Тульской области был проведен ремонт дополнительно на 13 участках дорог площадью 9 903 кв. м на сумму 68,0 млн руб.
 
2017 г. – отремонтировано 26 участков автомобильных дорог площадью 9686 кв. м на сумму 28 374,0 тыс. руб.
 
2018 г. – отремонтировано 14 участков автомобильных дорог площадью 4914 кв. м на сумму 18 081,0 тыс. руб.
 
В 2019 г. проведены работы по ремонту 21 участка площадью 18 663 кв. м, автомобильных дорог местного значения на сумму 21 138,0 тыс. руб.
 
В 2020 г. выполнены работы по ремонту 10 участков автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда на сумму 20,3 млн рублей.
 
 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

В 2019 г. в городе Белеве начали реализацию следующие инвестиционные проекты:

«реконструкция завода по производству фруктового пюре». Инициатором проекта выступило ООО «Белевский консервный завод». Срок реализации проекта 2019-2023 гг. Проект предусматривает инвестиции в размере 500 млн руб. и создание рабочих мест до 60 человек;
 
- «строительство пищевого комбината по производству Белевской пастилы, зефира, сухариков». Инициатором проекта выступило ООО «Белевская кондитерская компания». Срок реализации проекта 2019-2021 гг. Проект предусматривает инвестиции в размере 250 млн рубл. и создание рабочих мест до 300 человек. 
 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В Тульской области ведутся работы по ремонту 100 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в течение двух лет. Такую задачу глава региона поставил в своем ежегодном послании.
 
В Белевском районе за счет внебюджетных источников (более 6 млн рублей) ремонтные работы проведены на 3 сельских ФАПах: д. Богданово, д. Иваново, д. Астафьево. Завершаются работы по благоустройству прилегающих территорий.
 
В период с 2016 по 2020 гг. по инициативе губернатора Тульской области А. Г. Дюмина в ГУЗ «Белевская ЦРБ» проведены следующие мероприятия:
 
2018 г. – произведен капитальный ремонт кровли стационара;
 
2019 г. – приобретено тяжелое рентгеновское оборудование: система маммографическая рентгеновская стационарная цифровая, система флюороскопическая рентгеновская общего назначения стационарная, цифровая;
 
2020 г. – приобретены: аппарат ультразвуковой диагностический портативный, система ультразвуковой визуализации универсальная, рентгендиагностический телеуправляемый комплекс на 3 рабочих места.
 
 
УСТАНОВКА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

В рамках посещения ФАПа в деревне Богданово Белевского района в июне 2020 г. к губернатору Тульской области обратились дети данного населенного пункта с просьбой установить им детскую площадку. Уже через месяц фонд «Перспектива» установил современную детскую игровую площадку.

 

ИСТОРИЯ, ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

На территории района расположены 5 действующих храмов и 2 монастыря. Цельным архитектурным ансамблем 17 века является 3 сохранившиеся церкви мужского монастыря - Спасо-Преображенский собор, надвратная Алексиевская церковь и Введенская церковь. Сейчас ведется реставрация этого уникального ансамбля, которая по программе завершится в декабре 2020 г.

Не менее известна Введенская Жабынская Макарьевская пустынь. Одной из самых дорогих святынь монастыря является благодатный источник преподобного Макария.
 
Свято-Введенский Макариевский Жабынский мужской монастырь был основан в 1585 г. при царе Фёдоре Иоанновиче. В декабре 1941 г. Жабынь оказалась в зоне ведения активных боевых действий. На территории Жабыни находились позиции советских войск, а на другом берегу реки – немецкие позиции. С немецкой стороны по Жабыни вёлся яростный  артиллерийский и миномётный обстрел. Он нанёс значительные разрушения строениям Жабынской пустыни.
 
С 1947 по 1975 гг. в здании Макарьевского храма располагалась сельская школа, а после 1975 г. до 80-х гг. на территории Жабыни размещался пионерский лагерь, в здании Знаменского храма находилась столовая для детей. В мае 1991 г. Священный Синод благословил открытие Свято-Введенской Макариевской пустыни и утвердил в должности наместника монастыря архимандрита Никона (Коневшего).
 
Реставрация обители была инициирована губернатором Тульской области Алексеем Дюминым на внебюджетные средства. В короткие сроки полностью была завершена реставрация фасада Макариевского собора. Разрушенные части цоколя и фигурные элементы стен в соответствии с историческим обликом восстанавливались с использованием уникального белого камня. Отремонтирована кровля храма, установлены недавно освященные купола. Работы проведены и во внутреннем пространстве: установлена винтовая лестница для хора.
 
На территории обители проведены масштабные ландшафтные работы: уложена тротуарная плитка, восстановлена система водоотведения, смонтированы новые опоры освещения. Над источником и колодцем установлены ротонды, а при входе появился новый павильон со святой водой. Отремонтированы купель и часовня. Благоустроена территория у старинного 400-летнего дуба, под которым, согласно монастырскому преданию, преподобный Макарий Жабынский спас раненого поляка, с чем и связана история чудодейственного источника.
 
Галерея
Как изменился Белев, Фото: 1
Как изменился Белев, Фото: 2
Как изменился Белев, Фото: 3
Как изменился Белев, Фото: 4
Как изменился Белев, Фото: 5
Как изменился Белев, Фото: 6
Как изменился Белев, Фото: 7
Как изменился Белев, Фото: 8
Как изменился Белев, Фото: 9
Как изменился Белев, Фото: 10
Как изменился Белев, Фото: 11
Как изменился Белев, Фото: 12
Как изменился Белев, Фото: 13
Как изменился Белев, Фото: 14
Как изменился Белев, Фото: 15
Как изменился Белев, Фото: 16
Как изменился Белев, Фото: 17
Как изменился Белев, Фото: 18
Как изменился Белев, Фото: 19
Как изменился Белев, Фото: 20
Как изменился Белев, Фото: 21
Как изменился Белев, Фото: 22
Как изменился Белев, Фото: 23
Как изменился Белев, Фото: 24
Как изменился Белев, Фото: 25
Как изменился Белев, Фото: 26
Как изменился Белев, Фото: 27
Как изменился Белев, Фото: 28
Как изменился Белев, Фото: 29
Как изменился Белев, Фото: 30
Как изменился Белев, Фото: 31
Как изменился Белев, Фото: 32
Как изменился Белев, Фото: 33
Как изменился Белев, Фото: 34
Как изменился Белев, Фото: 35
Как изменился Белев, Фото: 36
Как изменился Белев, Фото: 37
Как изменился Белев, Фото: 38
Как изменился Белев, Фото: 39
Как изменился Белев, Фото: 40
Как изменился Белев, Фото: 41
Как изменился Белев, Фото: 42
Как изменился Белев, Фото: 43
Как изменился Белев, Фото: 44
Как изменился Белев, Фото: 45
Как изменился Белев, Фото: 46
Как изменился Белев, Фото: 47
Как изменился Белев, Фото: 48
Как изменился Белев, Фото: 49
Как изменился Белев, Фото: 50
Как изменился Белев, Фото: 51
Как изменился Белев, Фото: 52
Как изменился Белев, Фото: 53
Как изменился Белев, Фото: 54
Как изменился Белев, Фото: 55
Как изменился Белев, Фото: 56
Как изменился Белев, Фото: 57
Как изменился Белев, Фото: 58
Как изменился Белев, Фото: 59
Как изменился Белев, Фото: 60
Как изменился Белев, Фото: 61
Как изменился Белев, Фото: 62
Как изменился Белев, Фото: 63
Как изменился Белев, Фото: 64
Как изменился Белев, Фото: 65
Как изменился Белев, Фото: 66
Как изменился Белев, Фото: 67
Как изменился Белев, Фото: 68
Как изменился Белев, Фото: 69
Как изменился Белев, Фото: 70
Как изменился Белев, Фото: 71
Как изменился Белев, Фото: 72
Как изменился Белев, Фото: 73
Как изменился Белев, Фото: 74
Как изменился Белев, Фото: 75
Как изменился Белев, Фото: 76
Как изменился Белев, Фото: 77
Как изменился Белев, Фото: 78
Как изменился Белев, Фото: 79
Как изменился Белев, Фото: 80
Как изменился Белев, Фото: 81
Как изменился Белев, Фото: 82
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 19:24 +2
Другие статьи по темам
Событие
губернаторблагоустройство
Люди
Алексей Дюмин
Место
Белев

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский дзюдоист занял второе место на Всероссийских соревнованиях
Тульский дзюдоист занял второе место на Всероссийских соревнованиях
Концерт Моргенштерна в Туле 31 октября не состоится
Концерт Моргенштерна в Туле 31 октября не состоится
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.