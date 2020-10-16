Современный детский сад, новая котельная и ремонт стадиона: как благоустроили Донской за четыре года

За последние несколько лет Донской сильно преобразился: появились важные социальные объекты, спортивные площадки, в городе благоустроили дворы, парки, скверы. Решили один из самых острых вопросов с водоснабжением в микрорайоне Новоугольный. Местные жители отмечают, что город хорошеет на глазах. Расскажем об этом подробнее.

Обновленный стадион и возрождение ФК «Авангард»

Капитальный ремонт стадиона имени Молодцова не проводился более 50 лет. Когда-то на этом поле играла местная команда «Авангард», но со временем она исчезла из-за отсутствия финансирования. По этой же причине стадион пришел в полный упадок: играть на таком газоне футболистам было просто невозможно.

Найти средства на реконструкцию этого объекта оказалось непросто. Однако благодаря участию губернатора Алексея Дюмина долгожданный ремонт все же состоялся.



Вот так стадион выглядел раньше.



Сейчас на стадионе новое современное покрытие.

Проект реконструкции оказалось сделать непросто, на это ушло два года, а средства выделили по программам — федеральной «Спорт — норма жизни», региональной «Развитие физической культуры и спорта Тульской области» и местной «Народный бюджет». В итоге газон уложили заново — по современным технологиям, обустроили беговые дорожки и установили трибуны. В подарок от губернатора и фонда «Перспектива» стадион получил раздевалки.

Кстати, в настоящее время в рамках проекта «Народный бюджет-2020» на стадионе увеличивают количество мест на трибунах — с 594 до 878, а также обустраивают навес над ними. Стоимость проекта — 3,5 млн рублей.

Благодаря таким масштабным изменениям появились необходимые условия для полноценного тренировочного процесса и организации соревнований. Было решено возродить футбольную команду «Авангард». В этом году ребята заявились на чемпионат области и пока идут на шестом месте в турнирной таблице.

Руководитель «Авангарда» Константин Намейко вспоминает, что аж 45 лет назад команда крайний раз занимала призовое место — в 1975 году ребята стали чемпионами области по футболу.

Константин Намейко - Команда создана первый год после 15-летнего перерыва. Сейчас в ее состав входит 25 человек. Моя задача была создать команду с футболистами из Донского. Это было сделать очень сложно, и всё же мы сумели этого добиться. Большинство ребят из нашего города. Играем первый сезон, пока на шестом месте. Думаю, это замечательно. Футболисты говорят, что сейчас поле на нашем стадионе — одно из самых лучших в области. На нем приятно и комфортно играть и тренироваться.

По словам Константина, эта команда задумывалась как постоянный проект. У юных футболистов появится стимул развиваться в футбольном плане, чтобы в дальнейшем выступать за городскую команду.

- Может быть, кто-то из местных ребят окажется в составе тульского «Арсенала».

На футбольном поле стадиона занимаются не только игроки из «Авангарда», но и спортсмены из Донского спортивного комплекса. Это 120 ребят в возрасте от 9 до 13 лет.

Юные футболисты Иван Татаринцев и Вадим Бабакин рассказали:

- Мы занимаемся около пяти лет в этой секции. Раньше играли на старом поле, а сейчас перешли на новое — этот газон просто крутой! На нем хорошо играть даже после дождя. Играем с удовольствием, главное – участие, а не победа.

Ребята признались, что мечтают стать профессиональными спортсменами. Сейчас для них пример — футболисты из «Авангарда», за игрой которых они наблюдают каждый день.

Кстати, в скором времени спорткомплекс тоже ждет ремонт — планируется отремонтировать фасад, внутренние помещения, также появится воркаут-площадка.

Сквер Победы — любимое место дончан

Одна из самых востребованных локаций у местных жителей — сквер Победы в микрорайоне Центральный. Его построили в кратчайшие сроки по программе «Формирование современной городской среды». На благоустройство выделили более 14,8 млн рублей.

Территория сквера разделена на несколько секторов. Большая часть посвящена военной памяти — здесь расположен мемориальный комплекс в виде трех пятиконечных звезд. На нем увековечены фамилии 4000 погибших в ВОВ местных жителей. Эту информацию собирали всем городом.

К 75-летию Победы в сквере установили стелу «Я помню». На нее нанесли историю города не только в период оккупации. В военные годы Донской славился трудовыми подвигами. Две шахты — «Донскойуголь» и «Красноармейскуголь» — были одними из лучших в Подмосковном угольном бассейне. На стелу нанесена информация и о шахтерах, которые в кратчайшие сроки возродили затопленные немцами шахты.

Виктор Раст, председатель совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов города Донского, рассказал:

- Идея создания такого сквера принадлежит совету ветеранов, у нас было много непосредственных фронтовиков. Наши библиотека и музей провели большую работу по составлению списков, по воссозданию книги памяти. Знаю, что жители города очень довольны реализацией сквера. Многие высказывают желание, чтобы здесь было побольше информации для военно-патриотического воспитания нашей молодежи.

Сквер полюбился и местным мамочкам, которые приходят на детскую площадку вместе со своими малышами.

Татьяна Рослякова, мама троих детей:

- Раньше это место было заброшенным. Здорово, что теперь так красиво все обустроили! Приходим сюда с детьми каждый день. Малыши довольны, с удовольствием здесь играют. Такой крупной детской площадки в городе больше нет.

Наталья Власова, председатель общественного совета МО г. Донской:

- Я родилась в этом городе, коренная дончанка. Всю свою жизнь прожила в Донском. Жизнь здесь просто фонтанирует! Появляются новые парки, зоны отдыха. Сквер Победы — хорошее подтверждение, что в городе ведется большое и активное участие в работе с молодежью, детьми. Я являюсь еще и педагогом, все патриотические уроки мы стараемся проводить здесь.

Выражаю от имени всех дончан благодарность тем, кто причастен к благоустройству этого сквера — от истоков до его завершения.

Самый современный детский сад

Одной из острых социальных проблем в Донском было отсутствие работающего детского сада в микрорайоне Новоугольный. Вместо него стояло лишь старое разрушенное здание, которое закрыли на ремонт еще в 1997 году.

За несколько лет микрорайон расширился, и проблема с детским садиком стала еще острее. Лишь в 2018 году эта ситуация разрешилась в пользу родителей. Дорогостоящий проект удалось реализовать в рамках благотворительного проекта АО «Газпромбанк» благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина и фонда «Перспектива».

Сейчас вместо разрушенной постройки — капитально отремонтированное здание. Детский сад рассчитан на 229 мест. Он оснащен современным оборудованием для развития детей. А на его территории установлены разнообразные игровые комплексы.

Наталья Виндовская водит в этот детский сад сына Елисея:

- Очень ждали, когда откроется садик, он нам территориально ближе. Ходим сюда уже два года. Хочу сказать, что здесь работают профессионалы, которые с душой занимаются с нашими малышами. Выражаю благодарность губернатору, а также администрации Донского за заботу о детях.

Проблема с водой в микрорайоне Новоугольный решена!

Долгое время у жителей микрорайона Новоугольный была постоянная проблема с водой. Сейчас благодаря строительству водозаборного узла у жителей 16 домов улицы Комсомольской качественное водоснабжение. Этот объект ввели в эксплуатацию в 2020 году.

Сергей Богданов, директор ООО «Северо-Задонский водоканал», рассказал, что новая станция отвечает всем современным требованиям. Оборудование здесь полностью автоматизировано.

- На водозаборном узле установлена современная система очистки воды от железа, примесей, жесткости и других элементов: обратный осмос, обеззараживание бактерицидными лампами и т. д. Пробурено и эксплуатируются три артезианские скважины.

Кстати, на объекте стоит система потери электричества, а все оборудование автоматизированное и исключает вмешательство человека.

Водозаборный узел был построен по подпрограмме «Развитие жилищного строительства в Тульской области на 2014−2020 годы» региональной госпрограммы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области». Проект обошелся в 60,4 млн рублей.

В домах стало теплее

В домах микрорайона Шахтерский много лет были проблемы с отоплением. Наталья Каширина, жительница дома № 9 Клубного переулка, рассказывает, что еще в прошлом году в ее квартире было всего +18°С зимой. Приходилось постоянно включать обогреватели, чтобы согреться.

Виновником этого оказались две старые котельные, которые уже давно были физически изношены. Ремонта и модернизации оборудования они не видели с момента установки.

Отремонтировать эти здания оказалось нецелесообразно. Администрация города приняла решение построить новую модульную котельную, которая заменила двух предшественников. Она современная и полностью автоматизирована. В этом году ее запустили впервые. И уже сейчас жители видят позитивные изменения.

- В наших домах стало намного теплее по сравнению с прошлыми годами и даже уютнее! Сейчас в квартирах 20−22 градуса тепла. Новая котельная — экологически чистая, не производит вредных выхлопных газов. Это для нас очень важно, так как в поселке много маленьких детей. Тепло запустили в срок, мы довольны, — рассказала Наталья Каширина.

Дальше — больше

Глава администрации МО Донской Руслан Бутов рассказал, как изменился город за несколько лет.

- За последние четыре года в нашем городе произошли масштабные изменения в сфере ЖКХ, благоустройстве, в общественной жизни благодаря поддержке жителей муниципального образования, правительства Тульской области, губернатора Алексея Дюмина. Самое большое достижение, я считаю, то, что последние два года все водоканалы перешли в собственность муниципалитета. Это большая победа. Спасибо Алексею Геннадьевичу, который подключился к этой проблеме. Десятилетиями она волновала местных жителей. Собственник не принимал никаких мер и усилий, чтобы подавать качественную воду. Сейчас мы можем инвестировать в эту проблемную сферу государственные и региональные средства. Большой объем работ мы сделали по Северо-Задонскому водоканалу. Мы построили водозаборный узел в микрорайоне Новоугольный по самым современным технологиям. Планируем строить такие станции и в других микрорайонах.

По словам Руслана Владимировича, у муниципалитета есть долгосрочный план по развитию в этой сфере. Самое главное, что жители будут получать качественную воду круглосуточно.

- Нами проводится работа и по развитию теплоснабжения. При поддержке правительства Тульской области мы каждый год кардинально увеличиваем объемы по замене тепловых сетей. В этом году мы перевыполнили свой план на 20%, заменили 5,6 километров сетей. Каждый год видим результаты своей работы. У нас отопительные сезоны проходят безаварийно.

В Донском ведется огромная работа по благоустройству территорий.

- Отличное решение — это программа «Формирование комфортной городской среды». По поручению губернатора в два раза увеличен объем ремонта дворовых территорий. Это то направление, которое всегда было недофинансировано. В этом году мы делаем порядка 40 дворов, и работы уже завершаются.

По словам Руслана Бутова, уже формируется проектная документация на следующие годы, чтобы каждый двор получил новый облик.

- Мы активно работаем и по благоустройству общественных территорий. Построили замечательный сквер Победы по программе ФКГС. На следующий год у нас большие планы развития в данном направлении.

Еще одна программа, которая эффективно работает в Донском, — это «Народный бюджет». Жители в ней участвуют довольно активно.

- Продолжим развитие социальных объектов. Практически все спортивные залы в школах капитально отремонтированы. Получил новый облик и зрительный зал в музыкальной школе.

Ключевым событием за последние годы стало открытие детского сада, который много лет был заброшен. Проект очень дорогостоящий, мы никогда на него не нашли бы своих средств. Благодаря Алексею Геннадьевичу мы привлекли внебюджетные средства и создали уникальный объект, который будем и дальше развивать.