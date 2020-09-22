Как преобразился Новомосковск за последние годы

Город меняется в лучшую сторону и становится всё более комфортным для его жителей.

В этом году Новомосковску исполнилось 90 лет. Его история началась в 1930 году со строительства крупнейшего в стране химического комбината рядом с поселком Бобрики. Через три года поселок переименовали в Сталиногорск, а в 1961-м город обрел свое нынешнее название.

Сейчас Новомосковск – самый большой районный центр области. Площадь городского округа составляет 888 кв. км, на его территории живут около 134 тысяч человек (данные по состоянию на январь этого года).

Новомосковск — город химической промышленности, который дает пятую часть всего объема промышленного производства Тульской области. Здесь находятся флагманы химической индустрии, специализирующиеся на выпуске сырья, минеральных удобрений и товаров народного потребления. Всего же на территории городского округа работает порядка ста крупных и средних промышленных предприятий.

Новомосковск продолжает развиваться и преображаться как экономически, так и в плане благоустройства. Для жителей очень важны оба направления: первое дает рабочие места и рост благосостояния, второе — комфортные условия для жизни.

Так, летом этого года на ул. Комсомольской открылся новый современный Центр развития ребенка — детский сад №56. Он рассчитан на 240 малышей, в том числе с общим недоразвитием речи и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Здесь есть логопеды, психологи, планируется ввести ставку дефектолога, а с сентября на базе садика действует методически-административный центр. Получить в нем консультацию специалистов может любой житель Новомосковска.

Евгения Васильева, заведующая Центром развития ребенка, детский сад №56:

Евгения Васильева – Наверное, наше учреждение — первое, построенное за десятилетие. Важно, что оно для всех деток: у нас есть лифт и доступная среда. Такой садик был просто необходим Новомосковску, и он был сделан по инициативе нашего губернатора Алексея Дюмина. И конечно же, надо отдать должное «Газпрому», чей фонд это проспонсировал.

Валерия Мелехина, жительница Новомосковска: Валерия Мелехина – У меня в этот садик ходит дочка. Выбор был очевиден: мы много просмотрели в интернете детских садов. Этот – самый современный в нашем городе, здесь замечательные воспитатели, добрая атмосфера, здесь просторно, много развивающего оборудования, сенсорные комнаты и хорошее дошкольное образование. Дочке нравится — она ходит сюда с удовольствием.

Очень скоро рядом с домом №4 на ул. Пашанина откроется новая детская площадка, построенная совместно с Фондом развития Тульской области «Перспектива». Стоит отметить, что два года назад местные жители хотели отремонтировать старую по программе «Народного бюджета», но не смогли собрать достаточное количество подписей. Стоимость была относительно небольшая, но даже она оказалась существенной для представителей старшего поколения.

Ирина Байбакова, многодетная мама:

Ирина Байбакова – В этом году губернатор Алексей Дюмин сделал нам вот такой подарок. С обращением к нему нам помогли администрация и управляющая компания. Дети очень обрадовались и ждут, когда площадка наконец-то откроется и на ней уже можно будет поиграть. Мы, взрослые, тоже рады.

Также в этом году на Рязанском шоссе, 9/11 в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды» привели в порядок двор. По словам старшей по дому, до ремонта здесь было буквально болото. Сложности возникали даже при таких обычных действиях, как поход в магазин, школу или больницу.

Валентина Коснынина, старшая по дому:

Валентина Коснынина – Скакали по воде и грязи. Сделать получилось только в 2020 году. Хотелось бы пошире, но у нас тут силовой кабель проходит, поэтому никак нельзя. Затраты жильцов по софинансированию составили 86 тысяч рублей: плата разделена в зависимости от квадратных метров жилплощади, поэтому суммы разные — в среднем от 325 до 500 рублей с квартиры.

В сентябре 2020 года распахнул свои двери для новомосковских девчонок и мальчишек детский «Технопарк» — новое отделение Дворца детско-юношеского творчества. Здесь могут заниматься более 500 школьников, но будет интересно и дошколятам — их сейчас пробуют приводить по программам дополнительного образования «Техническая естественно-научная направленность». Обучение бесплатное.

Директор МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества Ирина Ключкина:

Ирина Ключкина – У нас полноценный «Технопарк», который включает в себя шесть квантов. Ребята смогут развивать свои инженерные увлечения — заниматься техникой, робототехникой, прототипированием, электроникой, проектной деятельностью. Кроме того, есть биоквантум, на базе которого будут реализовывать программы естественно-научной направленности, в том числе программы волонтерства. У нас есть все возможности для проведения не только собственно занятий, но и для соревнований, а также фестивалей робототехники.

В училище олимпийского резерва Тульской области учатся почти 500 будущих учителей физкультуры. По инициативе ветеранов спорта и при поддержке губернатора Алексея Дюмина на территории училища построили легкоатлетический стадион. Теперь помимо футбольного поля с искусственным покрытием и подогревом тут размещено полномасштабное легкоатлетическое ядро: 400-метровые беговые дорожки, зоны для метания копья, ядра, молота, а также секторы для прыжков в длину и высоту.

Александр Архипов, врио директора училища олимпийского резерва Тульской области:

Александр Архипов – Многие программы реализуются непосредственно на футбольном поле и легкоатлетических дорожках. Было принято решение сделать его с искусственным покрытием, решены всевозможные сложности с водоотведением. С 2017 года поле введено в эксплуатацию, и мы регулярно занимаемся на нем. Искусственное покрытие соответствует всем требованиям жесткости, мягкости, безопасности, твердости и водоотведения. Сейчас здесь проводятся совместные игры с федерацией Тульской области по футболу.

По оценке заместителя главы новомосковской администрации, в этом году в муниципальном образовании существенно улучшилась дорожная инфраструктура, в первую очередь — благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В прошлом году по нему было сделано Комсомольское шоссе — стоимость работ составила более 140 млн рублей. Там находятся предприятия, есть очень большой трафик большегрузного транспорта, поэтому при ремонте использовали технологию холодного ресайклинга. Это поможет дольше сохранить дорогу в хорошем состоянии.

Федор Сизов, заместитель главы администрации МО г. Новомосковск:

Федор Сизов – В этом году сделана центральная улица города — Трудовые Резервы. Ее протяженность 1,4 км, стоимость выполненных работ — 65 млн рублей. Кроме того, ведутся регулярные ремонты в рамках «Народного бюджета» и на территории муниципалитета действует национальный проект «Формирование современной городской среды». В этом году будет сделано 34 придомовых территории на общую сумму около 80 млн рублей. Кроме того, в рамках последнего посещения губернатором Тульской области Алексеем Геннадьевичем Дюминым через фонд развития Тульской области «Перспектива» были выделены деньги на ямочный ремонт: определены три участка — это ул Куйбышева, ул. Маяковского и ул. Калинина.

Что сделано в Новомосковске за последние несколько лет:

Концерн «Кнауф» продолжает строительство завода по производству цементных плит «Аквапанель». Объем инвестиций по проекту составляет 1 млрд рублей, планируется создание 45 новых рабочих мест.

В скором времени планируется открытие завода по производству соли оренбургской компании ООО «Руссоль». Проектная мощность предприятия составляет 150 тысяч тонн соли в год. Общий объем инвестиций – 2 млрд рублей, будет создано 150 новых рабочих мест.

В 2016 году 101 молодая семья (из них семь многодетных семей) улучшили жилищные условия путем получения социальных выплат по муниципальной программе «Жилье». Объем финансирования составил: 69 млн рублей, половина из которых — средства местного бюджета.

В 2016 году отремонтировано 20 дорог общего пользования местного значения на сумму около 48,5 млн рублей, площадью около 63 тыс. кв. м.

Проведена масштабная реконструкция автомобильной дороги по ул. Мира. Общая стоимость проекта — около 176 млн рублей.

В рамках реализации инвестиционной программы Новомосковской тепловой компании было завершено строительство пяти новых модульных котельных. Общая сумма финансирования данных мероприятий — 135 млн руб.

В городском парке завершено строительство площадок для пляжного волейбола, баскетбола и городков. По инициативе ветеранов спорта и при поддержке губернатора Тульской области построен легкоатлетический стадион на территории училища олимпийского резерва, где кроме футбольного поля с искусственным покрытием и подогревом размещается полномасштабное легкоатлетическое ядро: четырехсотметровые беговые дорожки на восемь полос, зоны для метания копья, ядра, молота, а также секторы для прыжков в длину и высоту.

В Новомосковске продолжается реализация крупных инвестиционных проектов в разных отраслях.

Концерн «Кнауф» завершил строительство завода по производству цементных плит «Аквапанель». Объем инвестиций по проекту составляет 1,3 млрд рублей, планируется создание 45 новых рабочих мест. В настоящее время завершаются пусконаладочные работы.

Оренбургская компания ООО «Руссоль» ведет строительство завода по производству соли. Проектная мощность предприятия составляет 150 тысяч тонн соли в год. Общий объем инвестиций составит 2 млрд рублей, будет создано 150 новых рабочих мест.

В муниципальном образовании город Новомосковск с 2006 года действует программа «Обеспечение жильем молодых семей». Программа действует до 2020 года. За годы реализации программы в 627 молодых семей приобрели квартиры и улучшили жилищные условия.

В 2017 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты получили 65 молодых семей, из них 7 — многодетных.

Общий объем финансирования на 2017 год составил 47 млн. рублей. Все 65 молодых семей приобрели жилые помещения и улучшили жилищные условия.

В 2017 г. было отремонтировано 39 дорог, протяженностью — 42 км, на площади — 202 тыс. кв. м.

В 2017 году завершено строительство тренировочной ледовой арены. Продолжается капитальный ремонт бассейна в с. Спасское и Центра единоборств в г. Новомосковске.

Создан муниципальный Центр тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ВФСК ГТО.

С 2017 года у нас появились дополнительные возможности по благоустройству муниципального образования благодаря Федеральной государственной программе «Формирование современной городской среды», которой предусматривается к 2022 году привести в порядок дворы во всех городах и поселках нашей страны, и социально значимые общественные места.

В 2017 году было реализовано благоустройство дворовой территории 13 многоквартирных домов и мемориального комплекса в Урванском лесу.

Концерн «Кнауф» завершил строительство завода по производству цементных плит «Аквапанель». Объем инвестиций по проекту составил 1,6 млрд рублей, создано 38 новых высокопроизводительных рабочих мест. Торжественное открытие предприятия состоялось 1 октября 2018 года.

На АО НАК «Азот» торжественное открытие нового производства — гранулированного карбамида с серой.

Оренбургская компания ООО «Руссоль» ведет строительство завода по производству соли. Проектная мощность предприятия составляет 150 тысяч тонн соли в год. Общий объем инвестиций составил 2 млрд, рублей, создано 150 новых рабочих мест. С декабря предприятие начало отгрузку продукции.

ООО «Агротехнологии развития» ведет строительство 1-й очереди Высокотехнологичного тепличного комплекса. Завершение проекта планируется в 2022 году, будет создано около 500 новых рабочих мест.

В 2018 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты получили 28 молодых семей. Общий объем финансирования на 2018 год составил 20,9 млн рублей. Все 28 молодых семей приобрели жилые помещения и улучшили жилищные условия.

По приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в 2018 году проведен ремонт автомобильных дорог на пяти объектах на общую сумму около 141 млн рублей.

Общая площадь отремонтированного дорожного полотна составила 60,5 тыс. кв. м, тротуарного покрытия — 13,2 тыс. кв. м.

В 2018 году завершена масштабная программа «Большая вода». Это стало возможным при поддержке губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина и благодаря государственно-частному партнерству с компанией «Еврохим». Все работы были завершены, «Большая вода» пришла в город Новомосковск.

По программе «Формирование современной городской среды на 2018- 2022 годы» в текущем году выполнены работы по благоустройству двух городских скверов и семи придомовых территорий.

В 2018 году открыта новая группа на 20 мест для детей в возрасте до 3-х лет в детском саду №55. Создано 25 дополнительных мест в яслях в пяти детских садах.

В рамках программы сотрудничества АО «Газпромбанк» и Тульской области с использованием механизмов государственно-частного партнерства начато строительство здания детского сада на 240 мест по улице Космонавтов с вводом в эксплуатацию в 2019-2020 учебном году.

Ведется капитальный ремонт здания под детский «Технопарк». В

в 2018 году продолжалось строительство Центра спортивных единоборств, по программе «Народный бюджет» проведен ремонт асфальтового покрытия территории МУ ДО «ДЮСШ № 1» и ремонт покрытия многофункциональной площадки стадиона «Гипс».

На развитие экономики и социальной сферы муниципального образования город Новомосковск использовано 5762,6 млн рублей инвестиций в основной капитал. Основную долю этого объема составляют инвестиционные программы крупнейших предприятий города, а также строительство новых производств, таких как цех по производству жидких комплексных добавок для бетона ООО «Полипласт Новомосковск», логистический центр ООО «Проктер энд Гэмбл Новомосковск».

Всего в 2019 году в Новомосковске создано 2313 новых рабочих мест.

В 2019 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты получили 18 молодых семей. Общий объем финансирования на 2019 год составил 17,4 млн рублей. Все 18 молодых семей приобрели жилые помещения и улучшили жилищные условия.

В период с 2011 по 2019 гг. было сформировано 1076 земельных участков, из них 1067 — под индивидуальное жилищное строительство и 9 — для ведения личного подсобного хозяйства для предоставления многодетным семьям.

Многодетным семьям на сегодня предоставлен 1131 участок (в том числе 70 — сформировано многодетными гражданами самостоятельно) под индивидуальное жилищное строительство и 7 для ведения личного подсобного хозяйства.

По приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в 2019 году проведен ремонт автомобильных дорог на 1 объекте (улица Комсомольское шоссе) на общую сумму около 140,8 млн. рублей.

Общая площадь отремонтированного дорожного полотна составила 65,1 тыс. кв. м, тротуарного покрытия — 10,5 тыс. кв. м.

В 2020 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» запланирован ремонт дорожного покрытия по ул. Трудовые Резервы (участок протяженностью 1,4 км, площадью 18 тыс. кв. м, стоимость 50,7 млн. рублей).

По программе «Формирование современной городской среды на 2018- 2022 годы» в 2019 году выполнены работы по благоустройству 1 городского сквера и 16 придомовых территорий.

В 2020 году планируется выполнить мероприятия по благоустройству дворовых территорий и 2 общественных территорий.

в сфере образования в 2019 году открыты 3 новые группы по 20 мест для детей в возрасте до 3 лет в МБДОУ № 11, МБДОУ № 55, МБДОУ № 52.

Детский сад на 240 мест по улице Космонавтов будет введен в эксплуатацию в 2020 учебном году в рамках программы сотрудничества АО «Газпромбанк» и Тульской области с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Детский сад на 160 мест по улице Олимпийская будет введен в эксплуатацию в 2020 учебном году.

Ведётся ремонт здания под технопарк. В 2020 году работы по ремонту здания будут продолжены. Открытие детского Технопарка запланировано на март 2020 г .

В 2019 году по инициативе инвестора ОАО «ГК Полипласт» в Новомосковске построена третья ледовая арена открытого типа с навесом и покрытием из искусственного намораживаемого льда с возможностью поддержания его при температуре окружающей среды до +21°С. В муниципальном образовании оборудованы две хоккейных коробки на базе спорткомплекса «Сокольники» и Новомосковского института РХТУ. В 2020 году планируется проведение капитального ремонта здания МУДО «ДЮСШ № 1» (ул. Березовая, 25).

Началась реконструкция Центральной площади города. Будут сделаны мощение территории и ремонт стилобата, появится фонтан, будут организованы зоны для детей и для тихого отдыха.

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» идет ремонт дорожного покрытия по ул. Трудовые Резервы (участок протяженностью 1,4 км, площадью 18 тыс. кв. м,).

Идут работы по организации качественного водоснабжения населенных пунктов Холтобино, Шишлово, Малиновский и Савино качественной питьевой водой, в рамках расширения проекта «Большая вода» — путем ответвления водовода.

Идут работы по строительству досуговых и спортивных сооружений в городском парке. Это — большая детская площадка, баскетбольная площадка и скейт-парк.

Для самых маленьких новомосковцев уже открылся новый детский городок. На площади 1,8 тыс. кв. м разместилось 13 малых архитектурных форм. При проектировании площадки были использованы современные безопасные материалы. Также здесь сделано освещение, а в ближайшее время новые зоны будут оборудованы системой видеонаблюдения в рамках проект «Умный город».

Началось строительство детского центра поддержки одаренных детей «Созвездие». Там расположатся учебный и жилой корпуса, объекты спортивной инфраструктуры и т. д.

Урванский лес, в котором находятся мемориальный комплекс с братской могилой и ряд других памятных сооружений, вскоре получил официальное название – Парк Памяти и Славы.

В честь этого события возведен памятный знак и проведено благоустройство. Две гаубицы, две противотанковые пушки и миномет, хорошо знакомые каждому новомосковцу, обрели достойное место в мемориальном комплексе города. Во время недавней реконструкции парка, когда заново прокладывали здесь дорожки, артиллерию просто откатили на газон. Теперь же лафеты грозных орудий, прославивших богов войны, установлены на бетонных постаментах в центре специально разбитой площадки.

Проведена реконструкция аллеи Героев на улице Московской.

При непосредственном участии губернатора Алексея Дюмина в муниципалитете реализуются программы по благоустройству, инвестиционные проекты, строятся новые спортивные объекты. Решаются и застарелые коммунальные проблемы.