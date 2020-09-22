Туляк, пытаясь купить полис ОСАГО, стал жертвой мошенника
Отдал знакомому 6200 рублей, после чего знакомый пропал.
В Туле полицейские установили подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
По предварительным данным, потерпевший попросил 26-летнего безработного знакомого помочь купить страховой полис ОСАГО.
Тот с радостью согласился, получил от потерпевшего 6 200 рублей, после чего перестал выходить на связь.
Потерпевший, спустя время, догадался, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию.
Стражи порядка оперативно задержали злоумышленника.
В полиции выясняют детали случившегося.
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