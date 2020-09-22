Туляк, пытаясь купить полис ОСАГО, стал жертвой мошенника

Отдал знакомому 6200 рублей, после чего знакомый пропал.

В Туле полицейские установили подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, потерпевший попросил 26-летнего безработного знакомого помочь купить страховой полис ОСАГО.

Тот с радостью согласился, получил от потерпевшего 6 200 рублей, после чего перестал выходить на связь.

Потерпевший, спустя время, догадался, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию.

Стражи порядка оперативно задержали злоумышленника.

В полиции выясняют детали случившегося.