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Туляк, пытаясь купить полис ОСАГО, стал жертвой мошенника

Туляк, пытаясь купить полис ОСАГО, стал жертвой мошенника

Отдал знакомому 6200 рублей, после чего знакомый пропал.

В Туле полицейские установили подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, потерпевший попросил 26-летнего безработного знакомого помочь купить страховой полис ОСАГО.
 
Тот с радостью согласился, получил от потерпевшего 6 200 рублей, после чего перестал выходить на связь.
 
Потерпевший, спустя время, догадался, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию.
 
Стражи порядка оперативно задержали злоумышленника.
 
В полиции выясняют детали случившегося. 
 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 15:10 0
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