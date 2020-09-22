Алексей Дюмин предложил обязать работодателей вакцинировать сотрудников от гриппа

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Чтобы не было массовой заболеваемости.

На оперативном совещании регионального правительства губернатор Алексей Дюмин рассказал, что ситуация по коронавирусу в Тульской области остается «тревожно стабильной». Также он затронул тему вакцинации от гриппа.

Губернатор предложил обязать работодателей вакцинировать персонал от гриппа, чтобы не было массовой заболеваемости и потерь на производстве. Это касается также и среднего и малого бизнеса.

– Надо понимать, что жизнь у нас одна. У нас есть родители, дети, родственники, близкие. Если человек вакцинирован от гриппа, по мнению врачей, вероятность заболевания уменьшается, — заявил глава региона.