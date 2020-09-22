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Алексей Дюмин предложил обязать работодателей вакцинировать сотрудников от гриппа
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин предложил обязать работодателей вакцинировать сотрудников от гриппа

Чтобы не было массовой заболеваемости.

На оперативном совещании регионального правительства губернатор Алексей Дюмин рассказал, что ситуация по коронавирусу в Тульской области остается «тревожно стабильной». Также он затронул тему вакцинации от гриппа.
 
Губернатор предложил обязать работодателей вакцинировать персонал от гриппа, чтобы не было массовой заболеваемости и потерь на производстве. Это касается также и среднего и малого бизнеса.
 
– Надо понимать, что жизнь у нас одна. У нас есть родители, дети, родственники, близкие. Если человек вакцинирован от гриппа, по мнению врачей, вероятность заболевания уменьшается, — заявил глава региона.
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сегодня, в 15:36 −8
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