Тульская «медсестра в бикини» стала ведущей прогноза погоды

Фото: скриншот из выпуска ГТРК «Тула».

Первый выпуск с ее участием можно будет увидеть уже 22 июля в тульском региональном эфире телеканалов «Россия 1» и «Россия 24».

Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала ведущей прогноза погоды на местном телевидении. Об этом сообщает ГТРК «Тула».

Девушка появится в тульском региональном эфире телеканалов «Россия 1» и «Россия 24». Прогноз погоды с ее участием можно будет увидеть уже сегодня, 22 июля.

Как отметила Жукова, для нее съемки передачи стали полезным опытом.

– Для меня, действительно, это в новинку, потому что единственный мой опыт на таких съемках был с командой Zasport. <…> Мои родители будут смотреть после работы, всем семейством ждать, — сказала она.

При этом девушка продолжает работать медсестрой в Тульской областной клинической больнице и хочет стать врачом.

Телевизионный проект ГТРК «Тула» с участием Жуковой проходит в рамках поддержки всех медицинских работников в период эпидемии коронавируса.

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