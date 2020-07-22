Поступил с температурой, умер от ЧМТ: в суд передано дело о смерти пациента из Новомосковска

30 мая в 9.50 утра в реанимационное отделение Новомосковской городской клинической больницы был госпитализирован 43-летний местный житель с диагнозом «шок неясной этиологии»: у него было низкое давление и высокая температура. В тот же день в 23 часа 15 минут мужчину переместили в Тульскую областную клиническую больницу, где ему поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма». 1 июня 2020 года мужчина скончался.

– Уголовное дело получило серьезный общественный резонанс. следователем максимально объективно проводилась работа. Дело вел отдел по расследованию особо важных дел, – рассказал Владимир Усов. – Спустя несколько дней мы установили лицо, по вине которого были причинены повреждения этому пациенту. Это медбрат одного из отделений Новомосковской клинической больницы. Нами было установлено, что повреждения [травму головы при ударе о кафельный пол] пациент получил из-за неосторожных действий медработника. Мы предъявили обвинение по ч. 2 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности в связи с ненадлежащим исполнением своих профессиональных обязанностей. Медработник признал вину в полном объеме. Материалы дела доведены до потерпевших, они изучили в полном объеме данные судебно-медицинской экспертизы, показания свидетелей, результаты следственных экспериментов. Дело направлено в прокуратуру с обвинительным заключением.