Поступил с температурой, умер от ЧМТ: в суд передано дело о смерти пациента из Новомосковска
Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил журналистам и.о. руководителя СУ СК РФ по Тульской области Владимир Усов.
– Уголовное дело получило серьезный общественный резонанс. следователем максимально объективно проводилась работа. Дело вел отдел по расследованию особо важных дел, – рассказал Владимир Усов. – Спустя несколько дней мы установили лицо, по вине которого были причинены повреждения этому пациенту. Это медбрат одного из отделений Новомосковской клинической больницы. Нами было установлено, что повреждения [травму головы при ударе о кафельный пол] пациент получил из-за неосторожных действий медработника. Мы предъявили обвинение по ч. 2 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности в связи с ненадлежащим исполнением своих профессиональных обязанностей. Медработник признал вину в полном объеме. Материалы дела доведены до потерпевших, они изучили в полном объеме данные судебно-медицинской экспертизы, показания свидетелей, результаты следственных экспериментов. Дело направлено в прокуратуру с обвинительным заключением.